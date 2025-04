Dieta wojskowa to restrykcyjny sposób odżywiania, dostarczający jedynie 1000 kcal dziennie. Dieta militarna jest krytykowana przez ekspertów od odżywiania przez to, że nie uczy zdrowych nawyków. Sprawdź, jak stosuje się dietę wojskową i jakie efekty można na niej osiągnąć.

Menu 3-dniowej diety wojskowej składa się z 3 posiłków dziennie. Porcje, masa, wartość kaloryczna i ilość produktów muszą być restrykcyjnie przestrzegane. Dzienny jadłospis diety militarnej to około 1000 kcal.

Dzień 1. diety wojskowej

Śniadanie w diecie wojskowej

1 tost z 1 łyżką masła orzechowego,

1/2 grejpfruta,

kawa lub herbata (opcjonalnie ze słodzikiem).

Obiad w diecie wojskowej

150 g tuńczyka z puszki w sosie własnym,

1 tost,

kawa lub herbata (opcjonalnie ze słodzikiem).

Kolacja w diecie wojskowej

85 g mięsa z kurczaka (gotowanego lub grillowanego),

150 g zielonej fasolki szparagowej,

1 jabłko,

1/2 banana,

125 g lodów waniliowych.

Dzień 2. diety wojskowej

Śniadanie na diecie wojskowej

1 jajko ugotowane na twardo,

1 tost,

1/2 banana,

kawa lub herbata (opcjonalnie ze słodzikiem).

Obiad na diecie wojskowej

225 g serka wiejskiego,

8 krakersów.

Kolacja na diecie wojskowej

2 kiełbaski wołowe,

85 g brokułów,

65 g marchewki,

1/2 banana,

65 g lodów waniliowych.

Dzień 3. diety wojskowej

Śniadanie diety wojskowej

25 g sera żółtego cheddar,

5 krakersów,

1 jabłko,

kawa lub herbata (opcjonalnie ze słodzikiem).

Obiad diety wojskowej

1 jajko na twardo,

1 tost,

kawa lub herbata (opcjonalnie ze słodzikiem).

Kolacja diety wojskowej

150 g tuńczyka z puszki w sosie własnym,

140 g kalafiora,

125 g marchewki,

175 g melona,

65 g lodów waniliowych.

W czasie stosowania diety wojskowej należy spożywać wyłącznie wskazane produkty:

chude mięso,

jaja,

tuńczyk,

warzywa,

owoce,

pieczywo (w niewielkich ilościach),

masło orzechowe,

lody waniliowe,

krakersy,

kawa,

herbata,

woda,

pieprz i sól,

słodzik (opcjonalnie).

Ciekawym elementem menu diety wojskowej są lody. Powodem ich pojawiania się w menu jest przekonanie niektórych osób, że lody odchudzają. Bazuje na nim słynna dieta lodowa, jednak zdecydowana większość specjalistów uznaje, że lody na odchudzanie to zły pomysł.

Innym kontrowersyjnym produktem, który dopuszcza dieta militarna, jest słodzik. Niektóre źródła podają nawet, że w czasie stosowania military diet można pić napoje, w których zamiast cukru użyty został słodzik, np. napoje zero.

Dzienny jadłospis powinien składać się z 3 posiłków. Podjadanie między posiłkami jest zakazane .

. Dietę należy stosować przez 3 dni. Nie wolno jej przedłużać .

. Warzywa można spożywać na surowo lub ugotowane . Mięso trzeba ugotować lub grillować bez dodatku tłuszczu.

. Mięso trzeba ugotować lub grillować bez dodatku tłuszczu. Dziennie należy wypijać około 1 l wody.

Dieta wojskowa, uznawana przez niektórych za dietę cud, jest bardzo restrykcyjną dietą odchudzającą, która wzbudza wiele kontrowersji wśród dietetyków. Specjaliści jej nie polecają. Dieta 1000 kcal to zły pomysł na początek odchudzania.

Nazwa diety: militarna, ma nawiązywać do wojskowej dyscypliny. Nie ma to jednak nic wspólnego z wojskowymi porcjami dla aktywnych fizycznie osób. Chodzi jedynie o reżim diety. Porcje są bardzo małe, a podjadanie jest absolutnie niedopuszczalne. Twórcy diety zapewniają, że gwarantuje ona utratę 4-5 kg w 3 dni.

Dietetycy są przekonani, że będzie to głównie chwilowe przyspieszenie metabolizmu oraz utrata wody. W tak krótkim czasie organizm nie zdąży spalić tkanki tłuszczowej.

Może to skutkować szybkim powrotem do poprzedniej wagi, a nawet efektem jo-jo. Oznacza to, że utrata kilogramów nie będzie trwała, a masa ciała szybko wzrośnie, gdy tylko wrócisz do wcześniejszych nawyków żywieniowych.

Dieta militarna jest niskokaloryczną dietą niedoborową. Menu (1000 kcal dziennie) drastycznie ogranicza podaż kalorii, a także składników odżywczych. Stosowanie jej dłużej niż 3 dni może być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dla osób z problemami zdrowotnymi. Efekty wszystkich diet 1000 kcal są takie same: więcej jest tu efektów ubocznych niż korzyści.

Skuteczne odchudzanie wymaga długofalowego planu, który musi się opierać na indywidualnie dobranej diecie oraz aktywności fizycznej. Po profesjonalnie przygotowaną dietę najlepiej zgłosić się do dietetyka, który przygotuje kompleksowy plan odchudzania. Alternatywnie można skorzystać z diety odchudzającej o kaloryczności dobranej do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego i ustalonego deficytu energii.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 15.06.2013.

