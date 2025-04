Dieta wodna polega na częstym piciu wody w ciągu dnia w celu odchudzania. Dieta wodna może być skuteczna, ale tylko w połączeniu z odpowiednim odżywianiem i ćwiczeniami fizycznymi.

Reklama

Spis treści:

Dieta wodna bazuje na zasadach zdrowego odżywiania. Jadłospis można komponować na wiele sposobów, oto przykładowe menu dzienne na diecie wodnej.

Przed śniadaniem:

1 szklanka wody z cytryną.

Śniadanie:

2 kromki razowego chleba z białym serem i pomidorem,

1 szklanka zielonej herbaty.

Drugie śniadanie:

1 opakowanie jogurtu naturalnego,

1 banan,

kilka orzechów włoskich,

szczypta cynamonu,

1 szklanka herbaty owocowej.

Obiad

grillowana pierś z kurczaka,

sałata skropiona oliwą i sokiem z cytryny,

porcja komosy ryżowej,

1 szklanka soku pomidorowego.

Kolacja

2 kromki razowego chleba z jajkiem ugotowanym na twardo,

papryka i rzodkiewka do chrupania,

1 szklanka herbaty ziołowej.

Oczywiście pomiędzy posiłkami powinno się pić wodę. W diecie wodnej należy wypić co najmniej 2 litry wody dziennie.

Najważniejszą zasadą diety wodnej jest częste picie wody małymi łykami. Dziennie powinno być to co najmniej 8 szklanek, czyli około 2 litrów. Jest też szczególna odmiana diety wodnej, japońska dieta wodna, która ma trochę inne, bardziej restrykcyjne zasady.

Najlepiej wybierać wodę mineralną niegazowaną, która jest źródłem cennych pierwiastków np. magnezu, wapnia, sodu, potasu.

Picie dużej ilości wody ma na celu przyspieszenie przemiany materii, wspomaganie procesów trawiennych, wspomaganie oczyszczania, optymalne nawodnienie organizmu, a także utrzymywanie poczucia sytości, dzięki któremu w czasie diety wodnej spożywa się mniej pokarmów.

Wodę należy pić wielokrotnie w ciągu dnia, również wtedy, gdy nie odczuwa się pragnienia. Częste picie wody pomaga oszukać głód.

Każdy dzień trzeba rozpoczynać od picia wody, która może być wzbogacona cytryną lub listkami mięty. Dopiero po około 20-30 minutach należy zjeść śniadanie.

Wodę pić na pół godziny przed każdym posiłkiem. Dzięki temu uzyskuje się uczucie sytości, a zjadane posiłki są mniejsze.

Pić wodę zawsze, kiedy pojawia się uczucie głodu.

Dietę można uzupełnić również o i nne napoje: zieloną herbatę, herbatki ziołowe lub owocowe, napary (zobacz: Napar z imbiru), soki warzywne.

nne napoje: zieloną herbatę, herbatki ziołowe lub owocowe, napary (zobacz: Napar z imbiru), soki warzywne. Jadłospis powinien składać się z lekkostrawnych, niskokalorycznych potraw.

Ćwiczyć minimum 2-3 razy w tygodniu. Można wybrać dowolną formę ruchu: bieganie, pływanie, jogę. W czasie treningu nie należy zapominać o odpowiednim nawadnianiu.

W jadłospisie diety wodnej powinny się znaleźć zdrowe, lekkie produkty o niskiej kaloryczności, np.:

chude mięso np. drób,

ryby,

owoce morza,

jaja,

chudy nabiał,

pieczywo razowe,

ryż,

kasze,

warzywa,

owoce (w niewielkich ilościach),

orzechy (w niewielkich ilościach),

zioła.

W czasie stosowania diety wodnej należy unikać produktów tłustych, wysokokalorycznych i ciężkostrawnych, np.

tłustych mięs,

słodyczy,

cukru,

dań typu fast food,

nabiału z dodatkiem cukru,

słodzonych napoi,

alkoholu (dopuszcza się 1-2 lampki czerwonego wytrawnego wina tygodniowo),

kawy (może odwadniać organizm),

soli (może zatrzymywać wodę w organizmie).

Dietę wodną możesz stosować aż do osiągnięcia pożądanych efektów, pod warunkiem, że poza piciem wody, w trakcie stosowania diety wodnej stosujesz racjonalne odżywianie.

Wiele osób stosuje różne odmiany diety wodnej:

21-dniową dietę wodną,

3-dniową dietę wodną (która często jest postem i polega tylko na piciu wody),

tygodniową dietę wodną.

Dieta wodna w opisanej wersji, polegająca na piciu 2 litrów wody dziennie przez cały dzień, to sposób, który można stosować przez całe życie. Dzięki temu masz pewność, że dostarczasz organizmowi odpowiednią ilość płynów.

Bardziej restrykcyjne warianty diety wodnej, polegające na wyłącznym piciu wody i całkowitemu powstrzymywaniu się od jedzenia, nie są polecane. Nawet jeśli pozwalają schudnąć, prowadzą do szybkiego efektu jo-jo.

fot. Adobe Stock, volff

Dieta wodna - zakładająca zbilansowane menu - to bezpieczna metoda odchudzania. Można ją stosować przez dłuższy czas, aż do uzyskania pożądanej wagi. W tym celu warto zwrócić się do dietetyka, który przygotuje jadłospis dostosowany do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego.

To, ile schudniesz na diecie wodnej, zależy tak naprawdę od wytworzonego deficytu energetycznego. Bardziej liczy się w dalszym ciągu więc to, co zjesz i czy będziesz dodatkowo aktywna fizycznie, a nie to ile wody wypijesz. Od pozostałej diety i aktywności zależą efekty diety wodnej.

Głównym mechanizmem działania diety wodnej jest hamowanie apetytu. Czasami głód jest mylony z pragnieniem, a w diecie wodnej się do tego nie odpuszcza.

Dietetycy zgodnie twierdzą, że dieta wodna, która polega na piciu 2 litrów wody dziennie, może być zdrowa. Wszystko zależy jednak od pozostałych elementów jadłospisu. Jeśli pijąc wodę, będziesz żywić się tłustymi potrawami i jeść dużo przekąsek, a tym samym przekraczać swoje zapotrzebowanie energetyczne, nie schudniesz. Możesz nawet przytyć.

Dietetycy i eksperci odradzają jednak stosowanie 3-dniowych postów polegających na wyłącznym piciu wody przez ten czas. Je także czasem nazywa się dietą wodną.

Picie 2 litrów wody dziennie i stosowanie się do zasad zdrowego żywienia jest skutecznym sposobem na odchudzanie, który można polecić.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 5.05.2020 przez Martę Kosakowską.

Reklama

Czytaj także:

Dieta Montignaca, czyli indeks glikemiczny zamiast kalorii

Dieta Dukana pozwala schudnąć nawet 10 kg w miesiąc

Dieta South Beach - jadłospis, zasady, fazy, efekty i przeciwwskazania