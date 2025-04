Chyba nie ma kobiety, która nie chciałaby czegoś zmienić w swoim wyglądzie. Przecież zawsze się coś znajdzie. Za grube nogi, za dużo tłuszczyku na brzuchu, boczki lub zbyt masywne ręce. Do zmiany i poprawy tych niedoskonałości potrzebny jest racjonalny sposób odżywiania. Po miesiącu będziecie patrzyły ze zdumieniem na swoje odbicie w lustrze i obiecujemy, że dieta nie będzie opierało się na liściu sałaty dziennie.

Zasady dieta Whole 30

Jakiś czas temu pojawił się w sieci program, który pozwala bez większego wysiłku schudnąć nawet kilkanaście kilogramów w 30 dni. Dieta Whole 30 została stworzona w 2009 roku. Jej twórcami są dietetycy sportowi - Melissa i Dallas Hartwig. Ich zdaniem ścisłe przestrzeganie programu przyspiesza metabolizm i niweluje złe nawyki żywieniowe.

Wśród zaleceń można dostrzec pewne cechy diety paleo – brak przetworzonej żywności, zboża, nabiału, roślin strączkowych, słodyczy i żywności przetworzonej. Nowy sposób odżywiania zawiera bardzo dużo warzyw, owoców, jaj, mięsa, owoców morza, nasion, orzechów i niektóre tłuszcze np. masło klarowane, olej kokosowy i rzepakowy. W diecie jest również sporo produktów zakazanych – ciecierzyca, soczewica, fasola, groch, orzeszki ziemne, bób, kukurydza, cukier, nabiał, alkohol, syrop klonowy, słodziki i miód.

Na czym polega dieta Whole 30

W czasie tego 30-dniowego programu powinnyście jeść 3 urozmaicone posiłki dziennie (bez żadnych przekąsek), skomponowane z jak najbardziej naturalnych składników. W czasie diety powinnyście najadać się do syta i nie liczyć kalorii.

Najciekawsze jest, że twórcy programu zabraniają się ważyć przez 30 dni. Ich zdaniem najważniejsze są wasze ubrania, które z czasem będą robiły się coraz luźniejsze. A zapewniają, że w czasie trwania programu można stracić nawet kilkanaście kilogramów. Oczywiście wszystko zależy od stanu wyjściowego, bo osobom otyłym uda się schudnąć znacznie więcej niż tym, które chcą tylko popracować nad formą przed wiosną.

Wady i zalety dieta Whole 30

Na pierwszy rzut oka to może być znakomity sposób na utratę zbędnych kilogramów, jednak dietetycy alarmują, że ta dieta zawiera bardzo dużo mięsa. A przypominamy, że zalecana dawka to 2 kawałki mięsa lub ryby w tygodniu. Zarzutem, który naszym zadaniem również jest słuszny, to fakt, że program dopuszcza spożywanie tylko niektórych grup jedzenia. To jest kłopotliwe i zmusza do rezygnacji z ulubionych i potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania pokarmów.

Czy faktycznie walka o wymarzoną sylwetkę powinna opierać na ograniczeniach i ciągłej rezygnacji z czegoś? Idealna dieta powinna opierać się na racjonalnym i mądrym podejściu do odżywiania.

Jak znaleźć dietę idealną?