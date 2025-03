Dieta węglowodanowa dostarcza energię i wszystkie niezbędne makroskładniki. Nie wyklucza żadnych grup produktów, a przy tym syci i zapewnia dobre samopoczucie. Jeśli diety wysokobiałkowe lub wysokotłuszczowe nie są dla ciebie, być może dieta wysokowęglowodanowa jest tym, co ci będzie pasować.

Spis treści:

Dieta węglowodanowa to sposób odżywiania, w którym dominującym źródłem energii są węglowodany. Dlatego często nazywa się ją wysokowęglowodanową. W przeciwieństwie do diet low carb (np. diety ketogenicznej), dieta węglowodanowa nie ogranicza spożycia węglowodanów, a wręcz przeciwnie, kładzie nacisk na ich większe spożycie.

Zasady diety węglowodanowej:

Główne źródło energii: 65-70% kalorii pochodzi z węglowodanów .

. Rodzaje węglowodanów: preferowane są węglowodany złożone , jak pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa, owoce, rośliny strączkowe.

, jak pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa, owoce, rośliny strączkowe. Unikanie cukrów prostych : ograniczenie cukrów prostych i produktów wysoko przetworzonych, które mogą prowadzić do wahań poziomu glukozy we krwi.

: ograniczenie cukrów prostych i produktów wysoko przetworzonych, które mogą prowadzić do wahań poziomu glukozy we krwi. Odpowiednia ilość białka i tłuszczów: mimo dominacji węglowodanów, dieta powinna zawierać umiarkowaną ilość białka i zdrowych tłuszczów, aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

Jak zbilansować dietę węglowodanową?

Na początek warto poznać swoje zapotrzebowanie na kalorie. Później warto zdecydować, czemu ta dieta ma służyć, a może np. przydać się do zdrowego odżywiania lub może być dietą odchudzającą. Załóżmy, że chodzi o zdrowe odżywianie. W tej sytuacji kaloryczność diety powinna odpowiadać zapotrzebowaniu energetycznemu organizmu.

Powiedzmy, że wynosi ono 2300 kcal. 65-70% z nich powinno pochodzić z węglowodanów. Zatem 1495-1610 kcal powinny dostarczać węglowodany. Ponieważ każdy gram węglowodanów dostarcza 4 kcal, w diecie powinno być 374-402 g węglowodanów. Reszta energii powinna pochodzić z białka i tłuszczów, np. po połowie. Zatem na białko i węglowodany zostaje do podziału 690-805 kcal, czyli 345-402 kcal.

1 g białka dostarcza 4 kcal, a 1 g tłuszczu 9 kcal. To oznacza, że w diecie węglowodanowej o kaloryczności 2300 kcal, powinno być:

374-402 g węglowodanów,

86-100 g białka,

38-44,5 g tłuszczu.

Jak dotąd niezbyt dużo badań poświęcono diecie węglowodanowej, która jest dosyć nową koncepcją, powstałą w kontrze do diet niskowęglowodanowych. To, co wiadomo na jej temat, to:

może obniżać ryzyko chorób układu krążenia,

może obniżać ryzyko niektórych rodzajów raka,

może poprawiać wrażliwość ciała na insulinę,

może ograniczać stany zapalne.

To, czy dieta węglowodanowa jest zdrowa, zależy przede wszystkim od tego, czy faktycznie znajdują się w niej zdrowe węglowodany, a nie cukry pochodzące ze słodyczy, słodkich napojów itp.

Dieta węglowodanowa może być zdrowa, jeśli opiera się na źródłach węglowodanów złożonych, takich jak:

pełnoziarniste produkty zbożowe,

warzywa i owoce,

rośliny strączkowe.

Te produkty są bogate w błonnik, witaminy, minerały i antyoksydanty, które wspierają zdrowie układu pokarmowego, regulację poziomu cukru we krwi i ogólną kondycję organizmu. Należy jednak unikać produktów wysoko przetworzonych, bogatych w cukry proste, które mogą prowadzić do przyrostu masy ciała, insulinooporności i innych problemów zdrowotnych.

Do końca nie wiadomo, jak dieta węglowodanowa wpływa na odchudzanie. Jedno z badań pokazało, że może sprzyjać tyciu, inne – że dieta bogata w węglowodany, ale uboga w tłuszcz może zmniejszać masę ciała. Jak zwykle kluczowe są dwie sprawy:

kaloryczność diety : jeśli ma odchudzać, musi wytwarzać deficyt kaloryczny,

: jeśli ma odchudzać, musi wytwarzać deficyt kaloryczny, rodzaj węglowodanów: złożone będą wspomagać odchudzanie, a proste mogą je utrudniać.

fot. Dieta węglowodanowa co jeść/ Adobe Stock, bit24

Najlepiej sięgać po następujące produkty spożywcze:

Produkty pełnoziarniste : brązowy ryż, quinoa, płatki owsiane, pełnoziarnisty makaron, razowe pieczywo i razowa mąka.

: brązowy ryż, quinoa, płatki owsiane, pełnoziarnisty makaron, razowe pieczywo i razowa mąka. Warzywa i owoce : szczególnie te o niskim indeksie glikemicznym, jak jagody, jabłka, warzywa liściaste, ale tak naprawdę na każdy owoc i każde warzywo w diecie wysokowęglowodanowej znajdzie się miejsce.

: szczególnie te o niskim indeksie glikemicznym, jak jagody, jabłka, warzywa liściaste, ale tak naprawdę na każdy owoc i każde warzywo w diecie wysokowęglowodanowej znajdzie się miejsce. Rośliny strączkowe : soczewica, ciecierzyca, fasola, groch, bób.

: soczewica, ciecierzyca, fasola, groch, bób. Nabiał o niskiej zawartości tłuszczu : jogurt naturalny, kefir, odtłuszczone mleko, chudy biały ser.

: jogurt naturalny, kefir, odtłuszczone mleko, chudy biały ser. Orzechy i nasiona : jako źródło zdrowych tłuszczów.

: jako źródło zdrowych tłuszczów. Mięso: chude mięsa, np. drobiowe, cielęce, chuda wołowina.

Czego unikać na diecie węglowodanowej:

Cukry proste : słodycze, napoje słodzone, soki owocowe.

: słodycze, napoje słodzone, soki owocowe. Produkty wysoko przetworzone : białe pieczywo, przekąski typu chipsy, fast food.

: białe pieczywo, przekąski typu chipsy, fast food. Napoje alkoholowe i gazowane: mogą prowadzić do nadmiaru kalorii i destabilizacji poziomu cukru we krwi.

Podajemy przykładowy jadłospis na 7 dni diety węglowodanowej o kaloryczności ok. 1800 kcal. Dla niektórych będzie to dieta na utrzymanie obecnej masy ciała, dla innych – dieta odchudzająca węglowodanowa.

Dzień 1 diety węglowodanowej

Śniadanie: Owsianka na wodzie: 50 g płatków owsianych, 1 mały banan (100 g), 100 g jagód, 1 łyżeczka miodu (7 g), szczypta cynamonu. Ugotuj płatki w wodzie i dodaj do owsianki pokrojonego w plasterki banana i jagody. Całość dopraw cynamonem.

Drugie śniadanie: Jogurt naturalny 2%: 200 g, musli bez dodatku cukru: 30 g, truskawki: 100 g. Przełóż jogurt do miseczki, wsyp musli i dodaj pokrojone na mniejsze kawałki truskawki.

Obiad: Kasza bulgur: 80 g (waga przed ugotowaniem), warzywa pieczone: cukinia 100 g, papryka 100 g, marchew 50 g, oliwa z oliwek: 1 łyżka (10 g), hummus: 50 g. Kaszę ugotuj w lekko osolonej wodzie zgodnie z instrukcją z opakowania. Warzywa pokrój w plasterki, wyłóż na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia i skrop oliwą. Piecz ok. 20 min w temp. 180 stopni. Zjedz je z kaszą i porcją hummusu.

Podwieczorek: Jabłko: 150 g, orzechy włoskie: 20 g.

Kolacja: Sałatka z komosy ryżowej: komosa ryżowa 60 g (waga przed ugotowaniem), pomidor: 100 g, ogórek: 100 g, ciecierzyca z puszki: 50 g, oliwa z oliwek: 1 łyżeczka (5 g), sok z cytryny, świeże zioła (np. pietruszka). Ugotuj komosę, a warzywa pokrój na kawałki. Wymieszaj je z komosą, skrop oliwą i sokiem z cytryny i dodaj świeże zioła. Wymieszaj.

Dzień 2 diety węglowodanowej

Śniadanie: Smoothie: 1 banan (100 g), szpinak świeży (50 g), owoce leśne (150 g), mleko roślinne (200 ml), 1 łyżeczka miodu (7 g). Wszystkie składniki zmiksuj na gładki napój.

Drugie śniadanie: Kanapki: 2 kromki pełnoziarnistego pieczywa (60 g), 1/2 awokado (75 g), 1 pomidor (100 g), garść rukoli (20 g).

Obiad: Ryż basmati: 80 g (waga przed ugotowaniem), pierś z kurczaka: 100 g, brokuł: 150 g, papryka czerwona: 100 g, sos sojowy: 1 łyżka (10 g), oliwa z oliwek: 1 łyżeczka (5 g). Pierś kurczaka pokrój w kostkę i obsmaż na oliwie. Warzywa pokrój w kostkę i dodaj do patelni. Wlej na patelnię 2 szklanki wody, dodaj przyprawy i ryż. Gdy woda się zagotuje, zmniejsz ogień, przykryj i gotuj na małym ogniu (często mieszając), aż ryż się ugotuje. W razie potrzeby dodawaj więcej wody.

Podwieczorek: Gruszka: 150 g, migdały: 20 g.

Kolacja: Zupa krem z dyni: dynia: 300 g, ziemniak: 100 g, cebula: 50 g, bulion warzywny: 200 ml, oliwa z oliwek: 1 łyżeczka (5 g), grzanki z pełnoziarnistego pieczywa: 30 g. Warzywa obierz, pokrój i zalej bulionem. Ugotuj je do miękkości, a następnie zmiksuj. Zjedz z grzankami.

Dzień 3 diety węglowodanowej

Śniadanie: Płatki jaglane: 50 g (waga przed ugotowaniem), mleko roślinne: 200 ml, cynamon, rodzynki: 20 g, jabłko: 100 g. Ugotuj płatki na napoju roślinnym. Dodaj cynamon i pokrojone w cząsteczki jabłko.

Drugie śniadanie: Wrap: pełnoziarnista tortilla (50 g), hummus: 40 g, sałata: 20 g, starta marchew: 50 g. Wysmaruj podgrzany na patelni placek tortilli hummusem, wyłóż na niego marchew i zawiń.

Obiad: Spaghetti razowe: 80 g (waga przed ugotowaniem), sos warzywny: 150 g, cukinia: 100 g, papryka: 50 g, oliwa z oliwek: 1 łyżka (10 g), parmezan: 10 g. Ugotuj makaron. Warzywa pokrój i obsmaż na patelni, Dodaj pół szklanki wody, doprowadź do wrzenia i zmiksuj. Polej sosem makaron i posyp tartym parmezanem.

Podwieczorek: Kiwi: 150 g, nasiona słonecznika: 15 g.

Kolacja: Kanapka: pełnoziarnista bułka (60 g), pasta z awokado: 50 g, jajko na twardo: 1 sztuka (60 g), świeży ogórek: 50 g. Ze składników przygotuj kanapki.

Dzień 4 diety węglowodanowej

Śniadanie: Granola: 50 g, jogurt grecki 2%: 150 g, owoce sezonowe: 100 g. Wyłóż jogurt do miseczki, dodaj pokrojone owoce i wsyp granolę.

Drugie śniadanie: Plasterki jabłka: 150 g, masło orzechowe: 20 g.

Obiad: Risotto: ryż dziki: 80 g, szpinak: 100 g, pomidory: 100 g, groszek: 50 g, parmezan: 10 g, oliwa z oliwek: 1 łyżeczka (5 g). Ugotuj ryż, a następnie odsmaż go na patelni, dodając do niego pokrojone warzywa i starty parmezan.

Podwieczorek: Sałatka owocowa: banan: 100 g, kiwi: 100 g, pomarańcza: 150 g.

Kolacja: Pieczony batat: 200 g, czerwona fasola: 50 g, kukurydza: 50 g, pomidory: 100 g, jogurt naturalny: 50 g. Upiecz batata w folii aluminiowej w piekarniku, aby był miękki. Zjedz go z warzywami wyłożonymi na talerz i polanymi jogurtem. Całość może dowolnie doprawić ziołami.

Dzień 5 diety węglowodanowej

Śniadanie: Owsianka: 50 g płatków owsianych, orzechy włoskie: 15 g, maliny: 100 g, syrop klonowy: 1 łyżeczka (7 g). Ugotuj płatki na wodzie. Dodaj owoce, orzechy i syrop klonowy.

Drugie śniadanie: Smoothie bowl: banan: 100 g, owoce leśne: 100 g, płatki owsiane: 20 g, pestki dyni: 10 g.

Obiad: Ryż jaśminowy: 80 g, tofu: 100 g, papryka: 50 g, marchew: 50 g, sos sojowy: 1 łyżka (10 g), oliwa z oliwek: 1 łyżeczka (5 g). Ugotuj ryż, a następnie przełóż go na patelnię i odgrzewaj z drobno pokrojonymi warzywami i tofu. Przed podaniem polej sosem sojowym.

Podwieczorek: Morele suszone: 40 g, orzechy laskowe: 15 g.

Kolacja: Pełnoziarnista tortilla: 60 g, grillowane warzywa: cukinia: 50 g, bakłażan: 50 g, hummus: 40 g. Zgrilluj lub upiecz warzywa z odrobiną oliwy i ulubionych przypraw. Wyłóż je na podgrzaną na patelni tortillę i zawiń.

Dzień 6 diety węglowodanowej

Śniadanie: Tosty pełnoziarniste: 2 kromki (60 g), masło migdałowe: 20 g, banan: 100 g, cynamon.

Drugie śniadanie: Sałatka z pomidorów: 150 g, ogórek: 100 g, oliwki: 20 g, feta: 30 g, pełnoziarniste krakersy: 30 g. Skrój warzywa i ser i wymieszaj je z oliwkami. Zjedz, zagryzając krakersami.

Obiad: Kuskus: 80 g, grillowany łosoś: 100 g, szparagi: 100 g, cytrynowy dressing: 1 łyżeczka oliwy (5 g), sok z cytryny. Zgrilluj łososia lub go upiecz. Podawaj z gotowym kuskusem i ugotowanymi szparagami. Całość skrop sokiem z cytryny i oliwą.

fot. Dieta węglowodanowa jadłospis/ Adobe Stock, Richard Semik

Podwieczorek: Winogrona: 150 g, migdały: 15 g.

Kolacja: Zupa jarzynowa: ziemniaki: 100 g, marchew: 50 g, seler: 50 g, groszek: 50 g, bulion warzywny: 200 ml, pełnoziarniste pieczywo: 30 g. Warzywa obierz, pokrój i zalej bulionem. Ugotuj je do miękkości. Zjedz z pieczywem.

Dzień 7 diety węglowodanowej

Śniadanie: Naleśniki: mąka pełnoziarnista: 60 g, mleko roślinne: 150 ml, jajko: 1 sztuka (60 g), owoce leśne: 100 g, jogurt naturalny: 50 g. Przygotuj ciasto naleśnikowe i usmaż z niego naleśniki. Zjadaj z owocami i jogurtem.

Drugie śniadanie: Koktajl owocowy: banan: 100 g, owoce leśne: 100 g, mleko roślinne: 150 ml, płatki owsiane: 20 g, siemię lniane: 10 g. Wszystkie składniki zmiksuj.

Obiad: kasza bulgur: 80 g, pomidory: 100 g, ogórek: 100 g, pietruszka: 30 g, oliwa z oliwek: 1 łyżeczka (5 g), sok z cytryny. Ugotuj kaszę, dodaj do niej pokrojone w kawałki warzywa i skrop oliwą oraz sokiem z cytryny.

Podwieczorek: Świeży ananas: 150 g, orzechy nerkowca: 15 g.

Kolacja: Frittata: jajka: 2 sztuki (120 g), szpinak: 50 g, papryka: 50 g, cebula: 50 g, sałata: 50 g, dressing: 1 łyżeczka oliwy (5 g), sok z cytryny. Roztrzep jaja, a warzywa pokrój w kosteczkę. Wmieszaj je w jajeczną masę. Wylej całość na gorącą i natłuszczoną oliwą patelnię, przykryj i grzej 15 min. Na średnim ogniu. Zdejmij z ognia, posyp poszarpaną sałatą i skrop dressingiem.

