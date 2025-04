Czy dieta keto jest dla wegetarian? Choć może się wydawać, że to niemożliwe lub szalenie trudne, okazuje się, że da się te dwa sposoby żywienia połączyć. W dodatku ketoza wegetariańska działa dokładnie tak samo jak ketoza wynikająca z wysokotłuszczowej diety zawierającej mięso. Dzięki niej organizm czerpie energię głównie z tłuszczu, a nie z glukozy. Niewątpliwie jednak dieta ketogeniczna wegetariańska wymaga nieco więcej zachodu niż ta obfitując a w produkty odzwierzęce.

Przechodząc na dietę keto wege, należy ograniczać pokarmy bogate w węglowodany i białko, a także wysokoprzetworzone i zwiększać w diecie ilość tłuszczu, który powinien dostarczać 60-80% energii. Zatem co jeść na diecie keto wege? Wbrew pozorom taka dieta nie musi być ani monotonna ani pozbawiona smaku.

Źródłami tłuszczu w diecie keto wegetariańskiej są przede wszystkim oleje roślinne: oliwa, olej rzepakowy, z awokado, z migdałów, kokosowy i MCT.

Ograniczenie ilości węglowodanów w keto diecie wege polega na rezygnacji z jedzenia warzyw bogatych w skrobię, np. ziemniaków, kukurydzy, nasion zbóż, ryżu, tapioki oraz bogatych w węglowodany owców, np.: bananów, daktyli, ananasów, mango, kiwi, winogron, czereśni, suszonych owoców.

Rodzaje diety wegetariańskiej keto

Można dietę keto wegetariańską komponować na kilka sposobów. Może to być:

dieta ketogeniczna wegetariańska klasyczna – bez mięsa, ryb, owoców morza i niektórych produktów odzwierzęcych, np. bez żelatyny,

– bez mięsa, ryb, owoców morza i niektórych produktów odzwierzęcych, np. bez żelatyny, semiwegetariańska dieta keto – bezmięsna ale z owocami morza i rybami,

– bezmięsna ale z owocami morza i rybami, dieta keto laktoowowegetariańska – bezmięsna ale z mlekiem i nabiałem,

– bezmięsna ale z mlekiem i nabiałem, dieta keto wegańska – wykluczająca wszystkie produkty odzwierzęce.

Najlepsze keto wege produkty

Zalecane w diecie wegetariańskiej ketogenicznej są:

niskoskrobiowe warzywa – sałata, jarmuż, kapusta, ogórek, pomidory, kalafior, brokuły, papryka, rzepa, kalarepa, szparagi, cebula, por, rzodkiewka, pietruszka, czosnek, szpinak, cukinia,

– sałata, jarmuż, kapusta, ogórek, pomidory, kalafior, brokuły, papryka, rzepa, kalarepa, szparagi, cebula, por, rzodkiewka, pietruszka, czosnek, szpinak, cukinia, niskowęglowodanowe owoce – truskawki, jagody, borówki, maliny, jeżyny, śliwki (w ograniczonej ilości), cytryny (w ograniczonej ilości),

– truskawki, jagody, borówki, maliny, jeżyny, śliwki (w ograniczonej ilości), cytryny (w ograniczonej ilości), orzechy i niektóre nasiona – wszystkie rodzaje orzechów, nasiona dyni, chia,

– wszystkie rodzaje orzechów, nasiona dyni, chia, produkty mleczne, pełnotłuste – jest dla nich miejsce w wegetarianizmie, który nie wyklucza nabiału.

Najlepszymi zamiennikami mięsa, czyli produktami dostarczającymi niezbędnego organizmowi białka, są w diecie keto wegetariańskiej następujące produkty:

tofu,

tempeh,

seitan.

Produkty te dostarczają też witaminy D, B12, wapnia i cynku. Dlatego są tak cenne, choć akurat seitan zawiera 14 g węglowodanów w 100 g, tempeh – 9 g węglowodanów w 100 g, a tofu – jedynie 1,9 g węglowodanów w 100 g.

Rośliny strączkowe, które są w zwykłej wersji diety bezmięsnej źródłem aminokwasów niezbędnych do syntezy białek, są niestety produktami, które zawierają więcej węglowodanów niż tofu, seitan i tempeh. Dlatego w ketogenicznej wersji diety wege powinny znajdować się w ograniczonej ilości.

Poniżej przykład jadłospisu diety wegetariańskiej ketogenicznej w wersji klasycznej, czyli zawierającej nabiał, owoce morza i ryby.

Poniedziałek:

Śniadanie: omlet z trzema jajkami, szpinakiem i serem feta, podawany z awokado.

Drugie śniadanie: jogurt grecki z borówkami i migdałami.

Obiad: sałatka z tuńczykiem, jajkiem, ogórkiem, pomidorem, oliwkami i sosem na bazie keto majonezu.

Podwieczorek: nasiona chia namoczone w mleku migdałowym z dodatkiem jagód.

Kolacja: sałatka z sałatą rzymską, kawałkami sera parmezan, kawałkami tofu, awokado i dressingiem na bazie oliwy.

Wtorek:

Śniadanie: chia pudding z mlekiem kokosowym i malinami.

Drugie śniadanie: sałatka owocowa z truskawkami, jagodami, orzechami laskowymi i jogurtem greckim

Obiad: warzywa grillowane (cukinia, bakłażan, papryka) z krewetkami w sosie czosnkowym.

Podwieczorek: jajko gotowane na twardo z solą i pieprzem oraz pomidorem.

Kolacja: filet z łososia pieczony z masłem cytrynowym, podawany z brokułami gotowanymi na parze.

Środa:

Śniadanie: kanapki z keto chleba z plastrami wędzonego tofu, sałatą i ogórkiem. Chleb posmarowany oliwą.

Drugie śniadanie: plasterki awokado z jajkiem sadzonym, posypane solą morską i pieprzem.

Obiad: sałata z krewetkami, jajkiem gotowanym na twardo i pomidorem polana oliwą.

Podwieczorek: jogurt grecki z orzechami włoskimi i łyżką pestek dyni.

Kolacja: marynowane śledzie podane z kwaszonymi ogórkami i koperkiem.

Czwartek:

Śniadanie: jajecznica ze szpinakiem, pieczarkami i serem cheddar.

Drugie śniadanie: shake z pełnotłustym mlekiem, orzechami laskowymi i odrobiną wanilii.

Obiad: sałatka z pomidorami, mozzarellą, bazylią, tofu i oliwą.

Podwieczorek: plasterki ogórka z hummusem i oliwą.

Kolacja: pieczony dorsz z sałatką na bazie jarmużu.

Piątek:

Śniadanie: omlet z serem kozim i suszonymi pomidorami, podawana z awokado.

Drugie śniadanie: koktajl z awokado, mleka pełnotłustego, szpinaku, kiwi i niewielkim dodatkiem spiruliny.

Obiad: sałatka z łososiem wędzonym, mieszanką sałat, jajkiem na twardo i dressingiem jogurtowo-koperkowym.

Podwieczorek: sałatka z jajkiem gotowanym na twardo, sałatką z surowego kalafiora z keto majonezem i orzechami włoskimi.

Kolacja: keto pizza warzywna z mozzarellą.

Sobota:

Śniadanie: kanapki z keto chleba, sałaty, tofu i pomidora

Drugie śniadanie: jajko sadzone na awokado z pieprzem cytrynowym.

Obiad: włoska zupa rybna z warzywami i filetem z dorsza.

Podwieczorek: plasterki ogórka z hummusem.

Kolacja: sałatka z tuńczykiem, jajkiem, karczochami, pomidorami i oliwą.

Niedziela:

Śniadanie: omlet z pomidorem, papryką, serem cheddar i świeżą bazylią.

Drugie śniadanie: skyr (tj. islandzki jogurt) z orzechami laskowymi i malinami.

Obiad: pieczona ryba (np. łosoś) z sosem koperkowym, podana z pieczonym brokułem i olejem kokosowym.

Podwieczorek: awokado z plasterkami sera cheddar.

Kolacja: sałatka z krewetkami z sałatą, jarmużem, ogórkiem, pomidorem i dressingiem na bazie oliwy.

Podajemy trzy pełne przepisy pasujące do diety wegetariańskiej keto. Przy każdym z nich podajemy, do jakiego typu diety wegetariańskiej keto pasują. Poza nimi warto przyjrzeć się keto pierogom albo zapiekankom keto i modyfikować przepisy dopasowując je do potrzeb diety wegetariańskiej ketogenicznej. Sprawdź też inne przepisy diety keto.

Keto omlet na słodko

Pasuje do diety wegetariańskiej klasycznej dopuszczającej nabiał, w tym jaja oraz wersji diety laktoowo.

Składniki:

2 jaja,

2 łyżki mąki migdałowej,

odrobina zmielonej wanilii,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

pół szklanki śmietany kremówki,

garstka owoców: truskawek, jagód, malin lub jeżyn,

łyżeczka keto słodzika,

łyżeczka oleju kokosowego.

Sposób przygotowania:

Wybij jaja do miski i porządnie je rozbełtaj. Dodaj mąkę migdałową, proszek do pieczenia i wanilię. Dokładnie wymieszaj. Ubij śmietanę na sztywno. Rozgrzej olej kokosowy na patelni i wylej na niego masę na omlet. Przykryj pokrywką i smaż na niewielkim ogniu, aż masa się zetnie. Obróć omleta na drugą stronę i smaż na złoty kolor. Przełóż danie na talerz, posmaruj bitą śmietaną i posyp słodzikiem oraz owocami.

fot. Keto omlet na słodko/ Adobe Stock, A_Lein

Keto wege placki z cukinii

Pasują do diety wegetariańskiej wykluczającej produkty odzwierzęce i wegańskiej.

Składniki:

2 szklanki startej na grubych oczkach cukinii,

3 łyżki mąki migdałowej lib kokosowej,

łyżka zmielonego siemienia lnianego,

2 łyżki oleju,

2 pomidory,

2 łyżki oliwy.

Sposób przygotowania:

Cukinię posyp solą i odstaw na 15 minut. Po tym czasie odciśnij ją z nadmiaru soku. Wymieszaj w misce cukinię z mąką migdałową i siemieniem lnianym. Rozgrzej na patelni olej. Nakładaj na patelnię porcje ciasta cukiniowego, formując na niej łyżką zgrabne placuszki. Smaż z obu stron na złoty kolor. W międzyczasie pokrój pomidora w plastry. Poukładaj placuszki na półmisku, obłóż plastrami pomidora, posól i polej oliwą. Możesz udekorować listkami rukoli.

fot. Keto wege placki z cukinii/ Adobe Stock, myviewpoint

Keto wegetariański dorsz w sosie szpinakowym

Przepis pasuje do semiwegetariańskiej diety keto.

Składniki:

filet z dorsza, ok. 300 g,

łyżka oleju kokosowego,

200 g mrożonego szpinaku,

120 g sera typu blue,

25 g oleju MCT,

połówka cytryny,

ząbek czosnku,

szklanka „mleka” kokosowego,

sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Kawałki dorsza ułóż na folii aluminiowej, posyp solą i pieprzem, skrop cytryną, a na wierzch nałóż olej kokosowy. Zawiń rybę w folię i wstaw do piekarnika na 20 minut. Rozgrzej olej MCT w garnku i wrzuć szpinak. Duś pod przykryciem, aż się rozmrozi. Odkryj i pozwól odparować nadmiarowi wody. Dodaj sól pieprz, gałkę muszkatołową i wkrusz ser. Podgrzewaj mieszając, aż ser zacznie się roztapiać. Dolej „mleko” kokosowe i wymieszaj aż powstanie dość gładki sos. Podawaj rybę na sosie lub nim ją polej. Możesz posypać kaparami.

fot. Keto wegetariański dorsz w sosie szpinakowym/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

