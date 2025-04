Jest wiele powodów, dla których ludzie decydują się przejść na dietę wegańską. Argumenty o zdrowych warzywach (w przeciwieństwie do czerwonego mięsa), współczucie dla zwierząt, strach przed antybiotykami i sterydami pakowanymi w trzodę chlewną, a także obietnica utraty kilogramów – to najpopularniejsze z nich. Zwolennicy weganizmu głośno podkreślają jej korzyści, jednak obiektywna prawda wydaje się być daleka od optymizmu.

Weganizm - co to jest?



Dieta wegańska wyklucza nie tylko mięso i ryby, ale także wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego:

nabiał,

jajka,

mleko,

masło,

żelatynę.

Wykluczone są także wszystkie produkty, które jeden z tych składników zawierają (a zatem olbrzymią większość ciast, makaronów, dżemy, itd.). W Stanach Zjednoczonych z praktykowania weganizmu słyną Bill Clinton, Michelle Pfeiffer a także Megan Fox, która jednak ostatnio skruszona powróciła do steków.

Odżywianie się głównie owocami, warzywami i produktami zbożowymi może mieć dla ciała sporo korzyści. Utrata wagi, zdrowszy układ krążenia, niższe ryzyko cukrzycy i nowotworów to częste skutki uboczne weganizmu. Jednak nie zawsze jest tak kolorowo!

Weganizm a zdrowie



Problem polega na tym, że aby żyć zdrowo z tak ograniczonym zakresem pożywienia trzeba prowadzić farmerski tryb życia. Co to oznacza? Dostęp do własnych warzyw i owoców przez cały rok i samodzielny wypiek chleba czy lepienie makaronu. Nie da się ukryć, że dwa jabłka, ogórek i pszenny chleb potrzeb pokarmowych człowieka nie pokryją. Niestety właśnie taką dietę wegańską, pełną wad, wciela w życie ogromna rzesza odchudzających się kobiet.

Same warzywa nie wystarczą człowiekowi. Z tego powodu prędzej czy później zaczyna się podjadanie wszystkiego, co się da, co jest bezmięsne:

chipsów,

słodyczy,

paluszków,

orzeszków, itd.

Z głodu nie umierasz, ale masa ciała nie spada, a może wręcz rosnąć. Na dodatek, po pewnym czasie jak w banku masz niedobór witamin z grupy B, żelaza, cynku, wapnia a także niezbędnych organizmowi kwasów tłuszczowych.

Czy dieta wegańska może być zdrowa?



Odpowiednio skomponowana dieta roślinna ma wiele zalet. Białko zwierzęce nie jest konieczne w diecie, bo pełen garnitur aminokwasów uzyskamy łącząc odpowiednie warzywa strączkowe (fasola, groch, soja, soczewica) z produktami zbożowymi (ryż, kasza gryczana, jęczmienna, jaglana). Potrzebna jest jednak dogłębna wiedza, co z czym łączyć i w jakich proporcjach, aby nie wyrządzić szkody zdrowiu.

Niestety trzeba by być naukowcem i dietetykiem, aby mieć pewność, że w długim okresie czasu nie zniszczysz swojego organizmu. Niedobory zwykle rozwijają się bardzo powoli i pokazują się wyraźnie dopiero, gdy sytuacja jest już bardzo groźna i cierpisz na zaawansowaną anemię, niedoczynność tarczycy czy problemy z sercem spowodowane zbyt niskim poziomem dobrego cholesterolu. Ludzie początkujący przez pierwsze sześć miesięcy często czują się świetnie tracą wagę i mają więcej energii. Dopiero po roku, dwóch odczuwają spadki energii, obniżenie odporności, problemy z koncentracją.

Czy wegetarianizm jest lepszy?



Nie ulega wątpliwości, że im bardziej różnorodna dieta, tym lepiej. Wegetarianizm dopuszczając produkty mleczne i jaja, a w niektórych przypadkach nawet i ryby (tzw. semiwegetarianizm), stanowi znacznie mniejsze zagrożenie dla zdrowia. Może także przynieść wymierne korzyści związane z rezygnacją z tłustego, naszpikowanego hormonami mięsa oraz chemicznie wzbogacanych wędlin.

Praktyka pokazuje jednak, że i u wegetarian obserwuje się często niedobory wynikające z nieprawidłowej konstrukcji jadłospisu, a także tycie związane z zaspokajaniem głodu przez niezdrowe przekąski. Wydaje się więc, że jedzenie niewielkich ilości chudego mięsa a także pozostawienie w jadłospisie tłustych ryb, nabiału i jaj, to lepsza metoda, aby zapewnić sobie zdrowie i prawidłową masę ciała. Białko jest bardzo sycącym elementem diety, dlatego jedząc mięso mniej podjadasz.

