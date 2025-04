Jadłospis w diecie dr Dąbrowskiej pozwala na praktycznie nieograniczone jedzenie warzyw niskoskrobiowych i limitowane spożycie dozwolonych owoców. Dieta dr Dąbrowskiej stosowana jest jako sposób na odchudzanie, jako dieta oczyszczająca, ale też sposób na poprawę stanu zdrowia. Zastosuj 7-dniowy jadłospis warzywno-owocowy, albo przedłuż go i powtórz, by otrzymać 14-dniowy jadłospis diety dr Dąbrowskiej. To gotowe menu, które możesz zastosować na próbę.

Dieta dr Dąbrowskiej to ścisły post warzywno-owocowy. Jadłospis Dąbrowskiej oparty jest głównie na warzywach. Ewa Dąbrowska, autorka diety warzywno-owocowej, zaleca przygotowanie do diety przed jej podjęciem. Zacznij powoli. Dopiero potem wprowadź prawdziwy jadłospis Dąbrowskiej. Najlepiej już 2 tygodnie wcześniej odstaw czerwone mięso, słodycze, alkohol oraz kawę.

Tydzień przed rozpoczęciem jadłospisu postu zrezygnuj z produktów węglowodanowych (pieczywo, kasza, ziemniaki, ryż). Pamiętaj o piciu dużych ilości wody! Dietę Dąbrowskiej mogą stosować tylko osoby zdrowe. Efekty uboczne postu Dąbrowskiej są często ostre. Maksymalny czas stosowania diety to 6 tygodni.

Jadłospis w diecie Dąbrowskiej jest szczególnie trudny i ścisły w 1.fazie diety. Przepisy w diecie Dąbrowskiej są skomponowane głównie z warzyw. Po 1. etapie diety następuje wychodzenie z diety Dąbrowskiej, które musi być przeprowadzane powoli.

Skorzystaj z zaproponowanego jadłospisu w diecie Dąbrowskiej na 7 dni, by przeprowadzić ją prawidłowo. Poza wskazanymi posiłkami możesz jeść do woli surowe warzywa. Niech poniższe menu na 7 dni będzie dla ciebie inspiracją.

Dzień 1. jadłospisu diety Dąbrowskiej

Śniadanie: koktajl ze szpinaku i jabłka, surówka z kapusty kiszonej i rzodkiewki.

koktajl ze szpinaku i jabłka, surówka z kapusty kiszonej i rzodkiewki. Obiad: kalafior gotowany na parze, zupa krem z pomidorów.

kalafior gotowany na parze, zupa krem z pomidorów. Kolacja : surówka z kapusty pekińskiej, kiełków i papryki z natką pietruszki, garść truskawek (mogą być mrożone).

: surówka z kapusty pekińskiej, kiełków i papryki z natką pietruszki, garść truskawek (mogą być mrożone). Między posiłkami: woda, herbata zielona, napary ziołowe.

fot. Gotowany kalafior i brokuł na dietę dr Dąbrowskiej/ Adobe Stock, suvorovalex

Dzień 2. jadłospisu diety Dąbrowskiej

Śniadanie: surówka z jarmużu, rzodkiewek i pomidorów.

Obiad: zupa krem kalafiorowa, frytki z pieczonego selera.

zupa krem kalafiorowa, frytki z pieczonego selera. Kolacja: 1/2 grejpfruta, sok wielowarzywny bez soli.

1/2 grejpfruta, sok wielowarzywny bez soli. Między posiłkami: woda, herbata zielona, napary ziołowe.

fot. Grejpfrut to owoc dozwolony na diecie dr Dąbrowskiej/ Adobe Stock, Oksana

Dzień 3. jadłospisu diety Dąbrowskiej



Śniadanie: smoothie z malin, buraków i jarmużu.

smoothie z malin, buraków i jarmużu. Obiad: leczo z papryki, cukinii i kabaczka.

leczo z papryki, cukinii i kabaczka. Kolacja: surówka z rukoli, pomidorów i selera naciowego.

surówka z rukoli, pomidorów i selera naciowego. Między posiłkami: woda, herbata zielona, napary ziołowe.

fot. Smoothie na dietę Dąbrowskiej/ Adobe Stock, koktajl malinowy

Dzień 4. jadłospisu diety Dąbrowskiej



Śniadanie: miks surowych warzyw (pomidor, papryka, sałata, szpinak, jarmuż, rzodkiewki, kiełki, ogórki).

Obiad: roladki z bakłażana nadziewane pastą ze zmiksowanej, duszonej papryki z ziołami podane z kiełkami brokuła.

roladki z bakłażana nadziewane pastą ze zmiksowanej, duszonej papryki z ziołami podane z kiełkami brokuła. Kolacja: szpinak z patelni z czosnkiem (bez tłuszczu) i pomidorkami koktajlowymi.

szpinak z patelni z czosnkiem (bez tłuszczu) i pomidorkami koktajlowymi. Między posiłkami: woda, herbata zielona, napary ziołowe.

fot. Roladki z bakłażana/ Adobe Stock, anna_shepulova

Dzień 5. jadłospisu diety Dąbrowskiej



Śniadanie: koktajl ze szpinaku, natki pietruszki i jabłka.

koktajl ze szpinaku, natki pietruszki i jabłka. Obiad: bigos jarski, porcja mini marchewek.

bigos jarski, porcja mini marchewek. Kolacja: zakwas buraczany, brokuły gotowane na parze z ogórkiem kiszonym.

zakwas buraczany, brokuły gotowane na parze z ogórkiem kiszonym. Między posiłkami: woda, herbata zielona, napary ziołowe.

fot. Sok z buraka jadłospisu diety Dąbrowskiej/ Adobe Stock, istetiana

Dzień 6. jadłospisu diety Dąbrowskiej



Śniadanie: surówka z rukoli, pomarańczy i pieczonej marchewki.

Obiad: sok pomidorowy bez soli, zupa krem jarzynowa z posiekaną bazylią.

sok pomidorowy bez soli, zupa krem jarzynowa z posiekaną bazylią. Kolacja: makaron z cukinii z pomidorami malinowymi i ogórkami kiszonymi.

makaron z cukinii z pomidorami malinowymi i ogórkami kiszonymi. Między posiłkami: woda, herbata zielona, napary ziołowe.

fot. Makaron z cukinii w jadłospisie Dąbrowskiej/ Adobe Stock, vanillaechoes

Dzień 7. jadłospisu diety Dąbrowskiej



Śniadanie: mus z jabłek, truskawek i buraków.

Obiad: kapuśniak z młodej kapusty, kalarepka.

kapuśniak z młodej kapusty, kalarepka. Kolacja: paluszki z marchewki i selera naciowego z dipem ze zmiksowanych pomidorów i natki pietruszki.

paluszki z marchewki i selera naciowego z dipem ze zmiksowanych pomidorów i natki pietruszki. Między posiłkami: woda, herbata zielona, napary ziołowe.

fot. Kapuśniak - zupa jadłospisu dr Dąbrowskiej/ Adobe Stock, aneta_gu

Efekty diety dr Dąbrowskiej, są szybkie i satysfakcjonujące. Niektórzy odczuwają nieprzyjemne dolegliwości i powikłania, ale często mijają one po kilku dniach. Żeby jeszcze lepiej przeprowadzić dietę Dąbrowskiej, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Urozmaicaj śniadania, przygotowując koktajle (smoothie). Możesz w nich łączyć dużą ilość warzyw zielonych i 1 średni, dozwolony owoc.

(smoothie). Możesz w nich łączyć dużą ilość warzyw zielonych i 1 średni, dozwolony owoc. Warzywa jedz przede wszystkim w formie surowej . Dzięki temu zapewnisz swojego ciału zastrzyk ochronnych przeciwutleniaczy i enzymów roślinnych.

. Dzięki temu zapewnisz swojego ciału zastrzyk ochronnych przeciwutleniaczy i enzymów roślinnych. W czasie stosowania diety Ewy Dąbrowskiej staraj się wybierać przede wszystkim warzywa sezonowe . W okresie jesienno-zimowym możesz także skorzystać z mrożonek.

. W okresie jesienno-zimowym możesz także skorzystać z mrożonek. Wykorzystuj kiszone warzywa , które są źródłem bakterii probiotycznych. Dzięki temu wzmocnisz florę bakteryjną jelita grubego.

, które są źródłem bakterii probiotycznych. Dzięki temu wzmocnisz florę bakteryjną jelita grubego. Jabłka to owoc dozwolony na diecie dr Dąbrowskiej. Wykorzystaj je w roli wygodnej przekąski do zabrania ze sobą do pracy czy szkoły.

na diecie dr Dąbrowskiej. Wykorzystaj je w roli wygodnej przekąski do zabrania ze sobą do pracy czy szkoły. Warzywa możesz grillować , dzięki temu zyskają wyraźniejszy smak. Pamiętaj jednak, by robić to bez dodatku tłuszczu.

, dzięki temu zyskają wyraźniejszy smak. Pamiętaj jednak, by robić to bez dodatku tłuszczu. Dania obiadowe do jadłospisu diety warzywno-owocowej możesz gotować od razu na 2 dni. Dzięki temu zaoszczędzisz czas.

Pamiętaj, żeby odpowiednio przeprowadzić też etap wychodzenia z diety Dąbrowskiej.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 18.09.2006.

