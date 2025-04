Zestaw 1 - dla „głodomorów”

kanapka z pełnoziarnistej bułki, chudej wędliny i masła, pojemniczek świeżych warzyw, kefir

Taki zestaw nasyci Cię na długo. Pełnoziarniste pieczywo ma niski indeks glikemiczny, przez co głód dopada nas wolniej. Chuda wędlina (szynka z piersi indyka, kurczaka, szynka gotowana) jest świetnym źródłem białka i dostarcza niewielkich ilości tłuszczu. Całość możemy owinąć w papier śniadaniowy, lub przełożyć do specjalnego, zamykanego pojemniczka. W drugim warto zabrać większą ilość świeżych, umytych i obranych warzyw, które nie rozpadną się pod wpływem potrząsania (gdy znajdą się w torebce, czy plecaku). Swoją strukturę zachowa: papryka, rzodkiewka, ogórek (po wykrojeniu środkowej części). Kefir najlepiej jest wybrać w wersji odtłuszczonej. Masło powinno być limitowane do 1 płaskiej łyżeczki. Taka propozycja jest świetna na II śniadanie.

Zestaw 2 dla „chrupaczy”

pojemniczek chrupacza: 2 marchewki, kalarepka, kilka rzodkiewek

Warzywa są praktycznie bezkaloryczne, stanowią natomiast prawdziwe bogactwo witamin, składników mineralnych i błonnika. Zjedzenie takiego zestawu z pewnością zajmie nam dłuższą chwilę, a jak wiadomo uczucie sytości pojawia się dopiero po 10-20 minutach od zjedzenia pierwszego kęsa. Chrupiąca warzywna kombinacja może być więc wstępem do treściwszego posiłku (dzięki temu zjemy mniej), lub stanowić przegryzkę między głównymi posiłkami.

Zestaw 3 dla „nabiałożerców”

serek ziarnisty, pieczywo, warzywa

Serek ziarnisty w wersji light jest sycący (białko przedłuża uczucie sytości), niskokaloryczny i łatwo przenieść go w torbie, którą zabieramy do pracy. Wraz z ciemnym pieczywem i warzywami da pełnowartościowy posiłek, który może odpowiadać II śniadaniu.

Zestaw 4 owoce na przegryzkę

pokrojone w kostkę owoce: ½ jabłka, ½ gruszki, ½ banana, 1 kiwi, 6 szt. winogron

Zestaw 4 jest pomysłem na przekąskę między głównymi posiłkami. Stanowi świetną alternatywę przede wszystkim dla osób, które nie potrafią odmówić sobie odrobiny słodyczy każdego dnia. Dostarcza mnóstwa witamin, składników mineralnych i błonnika. Węglowodany zawarte w owocach dają energię do efektywnej pracy przez cały dzień.

