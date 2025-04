Wszystkie z nich opierają się na podobnych założeniach. Po pierwsze, diety te składają się ze sproszkowanych koktajli i zup, które wystarczy wymieszać z wodą, by uzyskać posiłek zawierający komplet niezbędnych składników odżywczych. Po drugie, wszystkie dostarczają bardzo małej porcji energii (500–800 dziennie). Stąd też ich inna nazwa – diety bardzo niskokaloryczne, w skrócie VLCD. Sprawdziliśmy czym różnią się te diety i jak je stosować.

Jak bezpiecznie stosować diety VLCD

Ich zaletą jest bardzo szybka utrata zbędnych kilogramów. Ale dostarczają bardzo niewiele kalorii. Na początku ich stosowania może nawet wystąpić osłabienie, czy bóle głowy. Aby nie zaszkodzić sobie i uniknąć efektu jo-jo, trzeba pamiętać o kilku zasadach:

diety VLCD nadają się tylko dla zdrowych dorosłych osób (oczywiście poza kobietami w ciąży i karmiącymi piersią)

nie wolno przedłużać najbardziej restrykcyjnego etapu diety bez konsultacji z lekarzem

w pierwszym etapie można pozwolić sobie tylko na lekki wysiłek (spacery). W następnych etapach trzeba zacząć ruszać się regularnie (jazda na rowerze, nordic walking), a po zakończeniu diety wykonywać intensywne ćwiczenia. Trzy razy w tygodniu po 30 minut to minimum, aby uniknąć ponownego przybierania na wadze

podczas stosowania diet, zwłaszcza w pierwszym etapie trzeba pić dużo wody (co najmniej 2 litry dziennie).

Dieta w proszku - Dieta Cambridge

Dotarła do Polski w 1993 roku. Od razu zyskała zainteresowanie jako łatwy i wygodny sposób na schudnięcie. Od tamtego czasu znacznie poszerzył się asortyment produktów i zwiększyła liczba konsultantów, u których można ją kupić.

Posiłki

Możesz wybierać spośród siedmiu rodzajów zup, dziesięciu smaków koktajli i trzech owsianek do rozmieszania z wodą. Oprócz tego w diecie Cambridge znajdziesz gotowe napoje ze słomką, batony, a także inne produkty: błonnik, zagęstnik i dodatki smakowe. Wszystko po to, by dieta była jak najbardziej urozmaicona.

Plan odchudzania

Podzielony jest na 3 stopniowane etapy – bardzo niskokaloryczny, niskokaloryczny i stabilizacji wagi. Pierwszy stopień (415–615 kcal dziennie) można stosować 1–3 tygodni pod kontrolą lekarza. Przeznaczony jest głównie dla osób, które muszą dużo schudnąć w krótkim czasie. Je się wyłącznie 3–4 posiłki lub dodatkowo jeden zwykły posiłek o wartości 200 kcal. Potem stopniowo, co kilka tygodni zwiększa się dzienną kaloryczność posiłków o 200 kcal.

Dieta w proszku - Dieta Light

Reklamowana jako nr 1 w Skandynawii wśród produktów wspomagających odchudzanie. Pojawiła się na polskim rynku na początku tego roku. Producent zapewnia, że jej skuteczność potwierdza aż 20 badań klinicznych.

Posiłki

Menu składa się z dwóch koktajli do rozmieszania z zimną wodą, napoju kawowego na ciepło lub zimno i zupy z kurczaka. Każdy posiłek dostarcza ok. 110 kcal. Zupę można mieszać z warzywami, np. pomidorami, brokułami, aby urozmaicić jej smak. Dodatkowym posiłkiem jest baton karmelowy.

Plan odchudzania

Początkowa faza powinna trwać 1–3 tygodnie i składać się z pięciu (kobiety) lub sześciu (mężczyźni) posiłków dziennie. W tej fazie nie są wskazane batony. Producent podkreśla, że bardzo ważne jest jedzenie właśnie tyle razy, bo zapobiega to nadmiernemu spowolnieniu metabolizmu. Po zakończeniu pierwszej fazy można zastąpić 2–3 posiłki torebkowe normalnymi, niskokalorycznymi i stopniowo zwiększać dzienne dostarczanie energii (o ok. 200 kcal na dzień co 2 tygodnie). Po kuracji, aby utrzymać wagę należy stosować dietę dostarczającą ok. 1400 kcal.

Dieta w proszku - Allevo

Kolejna dieta pochodząca ze Skandynawii, a konkretnie ze Szwecji. I podobnie jak poprzednia o skuteczności potwierdzonej w badaniach klinicznych.

Posiłki

Dostępne są dwa rodzaje zup i koktajli (110–120 kcal na porcję) oraz cztery rodzaje batonów (200 kcal). Dodatkowym produktem są kapsułki błonnikowe, które pomagają regulować trawienie i zmniejszają uczucie głodu.

Plan odchudzania

Dieta podzielona jest na 3 etapy: startowy (VLCD), utraty wagi i stabilizacji. W pierwszej fazie spożywa się wyłącznie 5–6 posiłków torebkowych dziennie, które dostarczają 580-700 kcal. Po 2 tygodniach przechodzi się do drugiej fazy, która polega na mieszaniu 2–3 zwykłych niskokalorycznych posiłków z dwoma lub trzema torebkowymi. Na etapie stabilizacji można jeść normalne niskokaloryczne posiłki, ale raz w tygodniu robić sobie dzień „torebkowy”.

Dieta w proszku - Enlite.me

Ten program odchudzania opracowali specjaliści z Australii. Producent szczyci się tym, że produkty zawierają wyłącznie naturalne składniki, niemodyfikowane genetycznie.

Posiłki

W menu znajdziemy 5 rodzajów koktajli rozpuszczalnych w ciepłej lub zimnej wodzie oraz 3 rodzaje zup. Niestety producent nie podaje ich kaloryczności.

Plan odchudzania

Tak jak poprzedni, ten program podzielony jest na 3 etapy. Z tym, że pierwszy ma dwa warianty: szybki (3–4 posiłki torebkowe, gwarantujące utratę 8–9 kg miesięcznie) i komfortowy (2–3 posiłki z torebki i 2 zwykłe, utrata wagi o 3 kg mniejsza). W następnym etapie stosuje się 1–2 torebki dziennie i je wysokobiałkowe, niskowęglowodanowe posiłki. W ostatniej fazie – stabilizacji jeden zwykły posiłek zastępuje się torebkowym.