Powszechnie wiadomo, że dobra dieta może chronić przed chorobami, gwarantować świetny wygląd i samopoczucie. Niestety wiele oferowanych współcześnie diet nie można zaliczyć do chroniących zdrowie. Dzięki diecie TS, która jest składową prostego programu wiodącego do zdrowia, można doświadczyć spektakularnej przemiany zdrowotnej i położyć fundamenty pod przyszłe zdrowe życie.

Czym jest dieta TS?



Schorowane społeczeństwo rozpaczliwie szuka sposobów na mnożące się z wiekiem dolegliwości. Sytuacja zdrowotna milionów obywateli powoduje, że wielu z nas potrzebuje niemal natychmiastowej pomocy medycznej. Dlaczego? Ponieważ bez opamiętania objadamy się pustymi kaloriami, produktami rafinowanymi i wysoko przetworzonymi, spożywamy ogromną ilość mięs i produktów pochodzenia zwierzęcego, a zbyt mało warzyw i owoców. Poza tym jesteśmy wręcz uzależnieni od jedzenia słonego, słodkiego i tłustego. Takie pożywienie niestety rujnuje zdrowie. Wiele osób faktycznie cierpi z powodu jedzenia tego, co znajduje się na ich talerzach i widelcach. Na szczęście zmiana stylu życia zakładająca codzienną aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie może odwracać wiele chorób oraz podnosić jakość i komfort życia.

Dieta TS to inaczej „dieta teksańskich strażaków” zapoczątkowana przez Ripa Esselstyna – strażaka, triatlonistę i propagatora zdrowego stylu życia. Ułożony przez niego program, który miał początkowo pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu u kolegów z posterunku straży pożarnej w Teksasie, został doceniony przez wielu lekarzy i osób, które się na niego zdecydowały.

Czterotygodniowy program poprawy zdrowia z udziałem diety TS zakłada zmianę sposobu odżywiania się z tradycyjnego (z udziałem mięsa, ryb, jaj i nabiału, produktów oczyszczonych, rafinowanych, wysoko przetworzonych, zawierających cukier, tłuszcz zwierzęcy i nadmiar soli) na oparty na produktach pochodzenia roślinnego (produkty pełnoziarniste, owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy i pestki, produkty spożywane w jak najbardziej naturalnej formie).

Istotnym elementem programu są ćwiczenia fizyczne, które pozwalają redukować masę ciała i usprawnić pracę serca – czyli odzyskanie i utrzymanie wspaniałej kondycji.

Najbardziej oczekiwanym efektem ukończonego programu powrotu do zdrowia z dietą TS jest obniżony poziom cholesterolu, redukcja masy ciała i zmniejszone ryzyko wystąpienia licznych poważnych chorób.

Ćwiczenia w ramach diety TS



Ćwiczenia fizyczne są koniecznym uzupełnieniem diety TS. Dzięki nim obniża się masa ciała i poziom cholesterolu.

Program treningowy powinien zakładać ćwiczenia zmuszające do pracy układ krążenia (serce i płuca), który jest aktywny zawsze, gdy wykonuje się jakąkolwiek czynność aerobową (tlenową). Najlepiej wykonywać je każdego dnia przez 20-40 minut, ale uważa się, że już 15 minut regularnego wysiłku może zdziałać cuda. Przykładami takich aktywności są szybki marsz, bieg, jazda na rowerze czy pływanie. Oprócz ćwiczeń aerobowych zaleca się również ćwiczenia układu mięśniowego, który jest aktywny w czasie treningu siłowego. Trening siłowy to niekoniecznie sztangi, hantle i siłownia. Można ćwiczyć w domu czy w parku wykorzystując masę swojego ciała. Trening siłowy wzmacnia mięśnie i kości, będąc również sposobem na profilaktykę osteoporozy.

28-dniowy program powrotu do zdrowia z dietą TS jest prosty i niesamowicie efektywny. Odpowiedni dla wszystkich, którzy gotowi są na poprawę swojego stanu zdrowia. Nie zakłada stosowania drastycznych środków, ale raczej powrót do natury. Uprawianie umiarkowanych ćwiczeń fizycznych i stosowanie zróżnicowanej w składniki pokarmowe diety roślinnej przynosi nie tylko spadek masy ciała i obniżony poziom cholesterolu, ale także jasność myślenia i lepsze samopoczucie.

Te wszystkie korzyści czekają na tych, którzy zdecydują się pracować nad sobą. Nic trwałego nie przychodzi łatwo. Warto jednak – zwłaszcza gdy chodzi o własne zdrowie – podjąć taki trud.

