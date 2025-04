Dieta truskawkowa jest oparta na jednym składniku: na truskawkach. To jednak nie znaczy, że jadłospis diety truskawkowej zawiera wyłącznie truskawki. Owoce te powinny pojawić się w 3 posiłkach w ciągu dnia obok innych ważnych dla zdrowia składników dostarczającyh białka i zdrowego tłuszczu.

Dieta truskawkowa polega na spożywaniu truskawek jako częstego składnika posiłków przez określony czas. Jest to dieta niskokaloryczna i bogata w błonnik, witaminy, minerały oraz przeciwutleniacze.

Oto podstawowe zasady diety truskawkowej:

Truskawki są głównym składnikiem diety. Można je spożywać w różnych formach – świeże, w sałatkach, koktajlach, deserach itp.

Posiłki: śniadanie zwykle obejmuje truskawki z jogurtem naturalnym, owsianką lub smoothie z dodatkiem truskawek. Lunch może zawierać sałatki z truskawkami, kurczakiem, orzechami, szpinakiem lub innymi warzywami. Kolacja,podobnie jak lunch, może zawierać sałatki lub lekkie posiłki z dodatkiem truskawek. Przekąski: świeże truskawki, truskawki z jogurtem naturalnym lub smoothie.

Ograniczenie innych pokarmów. W czasie trwania diety truskawkowej należy unikać wysokokalorycznych i przetworzonych produktów spożywczych.

Ograniczenie węglowodanów. Dieta często ogranicza spożycie węglowodanów złożonych, takich jak chleb, makaron, ryż.

Nawodnienie. W czasie dity truskawkowej pij dużo wody, aby utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu. Możesz też pić niesłodzone herbaty ziołowe.

Czas trwania. Dieta truskawkowa jest dieta krótkoterminową. Stosuje sie ją przez krótki okres, np. 3-7 dni, aby uniknąć niedoborów pokarmowych i zapewnić różnorodność składników odżywczych.

Korzyści zdrowotne diety truskawkowej

Truskawki mają działanie detoksykacyjne dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy i witaminy C.

Ponieważ jest to niskokaloryczny sposób żywienia, może przyczynić się do utraty wagi. Dodatkowo błonnik zawarty w truskawkach wspomaga trawienie i zdrowie jelit.

Przed rozpoczęciem diety truskawkowej warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, aby upewnić się, że dieta jest bezpieczna.

Po zakończeniu diety truskawkowej ważne jest wprowadzenie zrównoważonej i różnorodnej diety, aby zapewnić dostarczenie wszystkich niezbędnych składników odżywczych.

fot. Jadłospis diety truskawkowej/Adobe Stock, fahrwasser

Dieta truskawkowa w praktyce

Oto rady, jak przeprowadzic diete truskawkową:

Jedz 4–5 posiłków dziennie . Przerwy pomiędzy nimi nie powinny być dłuższe, niż 2–3 godziny.

Wzbogać menu w truskawki tak, by pojawiały się w minimum 3 posiłkach dziennie. Jedz je na surowo.

Ogranicz picie kawy i mocnej herbaty do 1-2 filiżanek dziennie.

do 1-2 filiżanek dziennie. Jedz co najmniej 50 g chudego twarogu lub szklankę jogurtu naturalnego, kefiru czy maślanki dziennie.

Unikaj tłustego nabiału.

. Mięso (najlepiej drobiowe), jedz najwyżej raz dziennie.

Unikaj słodyczy, a gdy masz na nie ochotę, przygotuj koktajl, sałatkę owocową, truskawkowe szaszłyki, mus lub galaretkę z truskawkami, bez dodatku cukru.

, a gdy masz na nie ochotę, przygotuj koktajl, sałatkę owocową, truskawkowe szaszłyki, mus lub galaretkę z truskawkami, bez dodatku cukru. 2–3 razy w tygodniu jedz ryby morskie.

Pij co najmniej 1,5-2 litry płynów dziennie.

Stosując dietę truskawkową, unikaj łączenia tych owoców z wysokokalorycznymi dodatkami, takimi jak np. bita śmietana.

Wiele osób zastanawia się, czy truskawki tuczą? Tak się składa, że owoce te prawie w 90% składają się z wody i mają niewiele kalorii (szklanka zawiera 42 kcal). 100 g truskawek dostarcza 28 kcal i zawiera ok. 7,7 g węglowodanów z czego 2 g to błonnik. To idealne owoce do diety odchudzającej.

Truskawki są jednym z bogatszych źródeł witaminy C, ułatwiającej spalanie tłuszczów. Do tego działają moczopędnie i zapobiegają obrzękom.

Ile można schudnąć na diecie truskawkowej? W ciągu 4 dni stosowania diety na wadze zobaczysz nawet 2 kg mniej. To jednak nie znaczy, że w ten prosty sposób pozbywasz się tkanki tłuszczowej. Dietę truskawkową traktuj raczej jako początek odchudzania.

Dieta truskawkowa pomaga oczyścić organizm, wzmacnia układ odpornościowy, usprawnia perystaltykę jelit. Stosowanie diety truskawkowej przynosi także korzyści dla kondycji włosów i skóry, która staje się gładsza, a włosy — mocniejsze i błyszczące.

Pamiętaj jednak, że choć truskawki są bogate w witaminę C, kwas foliowy, potas, magnez, wapń, przeciwutleniacze, stosowanie diety truskawkowej dłużej niż przez kilka dni, może prowadzić do niedoborów składników odżywczych.

Poniżej znajdziesz nie tylko jadłospis diety truskawkowej, lecz także gotowe przepisy.

Dzień 1 diety truskawkowej

Śniadanie: koktajl truskawkowy z amarantusem.

Umyj i obierz z szypułek 10 średnich truskawek.

Zmiksuj je ze szklanką kefiru, jogurtu naturalnego lub maślanki.

Posyp łyżką zmielonego siemienia lnianego i łyżką poppingu amarantusowego.

II śniadanie: garść orzechów (włoskich, laskowych lub migdałów); szklanka świeżych truskawek.

Obiad: roladka brokułowa

Rozbij delikatnie tłuczkiem pierś kurczaka (100 g), oprósz solą i pieprzem.

Nałóż na mięso różyczkę brokuła i zwiń w rulonik.

Włóż do rękawa do pieczenia, wstaw do piekarnika, piecz w temperaturze 180°C ok. 35–40 min.

Zjedz z 2 małymi ziemniakami ugotowanymi na parze oraz z miseczką sałatki sałaty i ogórków orazz 3–4 truskawkami pokrojonymi w ćwiartki (sałatke skrop łyżką oliwy i sokiem z cytryny).

Kolacja: miseczka chudego twarogu (50 g) wymieszanego z 3–4 łyżkami jogurtu naturalnego, 2 łyżkami koperku i natki oraz ząbkiem czosnku; garść grzanek z kromki pieczywa pełnoziarnistego.

Dzień 2 diety truskawkowej

Śniadanie: truskawkowe muesli.

Wsyp do miseczki 2 łyżki muesli lub płatków owsianych i łyżkę siemienia lnianego.

Zalej połową szklanki jogurtu naturalnego.

Włóż szklankę pokrojonych truskawek i zalej resztą jogurtu.

II śniadanie: 2 kromki pieczywa pełnoziarnistego z pastą twarogowo-mięsną zrobioną z 30 g twarogu i 30 g ugotowanego mięsa z piersi kurczaka.

Zmiksuj mięso i twaróg, dodaj 1/4 szklanki mleka, 2 łyżki posiekanej natki.

Dopraw. Posmaruj pieczywo pastą, połóż sałatę i kawałek papryki.

Obiad: 2 naleśniki z truskawkami

Przygotuj ciasto naleśnikowe z razowej mąki, z chudego mleka, jajka i odrobiny cukru.

Dodaj 2–3 łyżki zmielonych nasion słonecznika.

Usmaż naleśniki, na każdym ułóż po pół szklanki pokrojonych truskawek. Zwiń naleśnik, polej jogurtem.

Kolacja: 2 kromki chleba chrupkiego z chudym twarogiem, sałatą i pokrojonymi truskawkami, szklanka wody mineralnej lub herbata owocowa.

Dzień 3 diety truskawkowej

Śniadanie: owsianka z truskawkami

Wrzuć 3–4 łyżki płatków owsianych do szklanki wrzątku, zagotuj.

Pod koniec gotowania dodaj łyżkę rodzynek, wymieszaj.

Przełóż do miseczki, polej jogurtem naturalnym.

Posyp kilkoma pokrojonymi truskawkami.

II śniadanie: 2 kromki chleba pełnoziarnistego posmarowane masłem z pastą z ugotowanego na twardo jaja i 50 g ugotowanej dowolnej ryby morskiej lub makreli wędzonej.

Zmiksuj rybę i jajko, dodaj 3–4 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki.

Dopraw solą i pieprzem.

Pastą posmaruj pieczywo. Połóż na kanapkę listek sałaty, paprykę, 2–3 rzodkiewki.

Obiad: sałatka z indykiem i truskawkami

Zrób sos z łyżki oliwy lub oleju rzepakowego i soku z pomarańczy, dokładnie mieszając składniki.

Dopraw filet z indyka (100 g) solą i pieprzem, podsmaż na odrobinie oleju.

Przełóż gotowe mięso na papierowy ręcznik, potem pokrój w paseczki.

Kilka umytych truskawek pokrój w plasterki.

Włóż do miseczki 3 garści dokładnie umytej rukoli i roszponki, posyp pokrojonym mięsem i truskawkami, polej sosem. Zjedz z 2 pełnoziarnistymi tostami czosnkowwymi.

Kolacja: miseczka truskawek polanych jogurtem; garść grzanek z chleba pełnoziarnistego.

fot. Dieta truskawkowa - przepisy/Adobe Stock, sonyakamoz

Dzień 4 diety truskawkowej

Śniadanie: 2 kromki chleba pełnoziarnistego z 2 plasterkami piersi kurczaka (gotowanej lub pieczonej), 2 listkami sałaty, 3–4 rzodkiewkami i papryką lub kilkoma pomidorkami koktajlowymi.

II śniadanie: twarożek z truskawkami na zimno.

Zmiksuj 50 g chudego twarogu z 3–4 łyżkami mleka.

Zrób galaretkę truskawkową z połowy opakowania i przestudź ją.

Włóż do miseczki 4–5 pokrojonych truskawek, wymieszaj twarożek z przestudzoną galaretką, wlej do miseczki i wstaw do lodówki.

Obiad: dorsz zapiekany z warzywami

Umyj rybę (150 g), oprósz solą i pieprzem, skrop sokiem z cytryny, włóż do naczynia żaroodpornego i obłóż pokrojonymi w plasterki warzywami: marchewką, pietruszką, selerem.

Wstaw do piekarnika. Piecz ok. 40 min w temperaturze 180°C.

Zjedz z 2–3 łyżkami dzikiego ryżu ugotowanego na sypko, miseczką sałaty, rukoli i roszponki, skropioną octem balsamicznym wymieszanym z oliwą i posypaną kilkoma pokrojonymi truskawkami i orzechami włoskimi.

Kolacja: sałatka ze szpinaku i truskawek

Umyj liście szpinaku (szklanka) i osącz na sicie.

Opłucz 5–6 truskawek, osusz, pokrój w ćwiartki.

Rozsmaruj na dnie talerza cienką warstwę jogurtu, ułóż na nim część szpinaku i skrop oliwą.

Rozłóż na nim mozzarellę (50 g) pokrojoną w plasterki i truskawki, oprósz lekko pieprzem.

Przykryj pozostałymi liśćmi szpinaku.

Polej sałatkę sosem przygotowanym z łyżeczki konfitury truskawkowej wymieszanej z połową łyżeczki octu balsamicznego).

Dzień 5 diety truskawkowej

Śniadanie: koktajl ze szklanki truskawek, połowy banana i połowy szklanki maślanki; garść grzanek z chleba pełnoziarnistego.

II śniadanie: 2 kromki chleba zwykłego z pastą jajeczną + mieczka truskawek

Ugotuj jajko na twardo, obierz i zmiksuj je z dodatkiem 1–2 łyżek jogurtu naturalnego, dopraw solą i pieprzem do smaku, posyp koperkiem lub natką.

Posmaruj pastą kromki chleba.

Ułóż na kanapkach liście sałaty, plasterki pomidora bez skórki lub kawałki papryki.

Zjedz z miseczką truskawek.

Obiad: chłodnik truskawkowy z sokiem z pomarańczy i zapiekanka

Opłucz 50 dag truskawek, osusz, usuń szypułki.

Zmiksuj owoce z sokiem wyciśniętym z pomarańczy, startym kawałkiem świeżego imbiru, miodem i miąższem z połowy laski wanilii. Odstaw do lodówki na godzinę.

Do schłodzonego chłodnika dodaj szklankę truskawek umytych i pokrojonych w cienkie plasterki. Gotowy przelej do miseczek. Udekoruj kleksem serka waniliowego i listkami melisy.

Obierz 2 ziemniaki, umyj i pokrój w plastry. Małą cukinię umyj i pokrój w plastry.

Przygotuj marynatę z 2 łyżek oleju, 2 łyżek posiekanego koperku, 2 ząbków czosnku przeciśniętych przez praskę, soli i pieprzu.

Przełóż pokrojone warzywa do marynaty, wymieszaj, by pokryły się sosem, wyłóż na blaszkę, wstaw do piekarnika na 40 minut.

Piecz w temperaturze 200°C.

miseczka rukoli z pomidorkami koktajlowymi polana truskawkowym sosem vinegret.

Kolacja: sałata lodowa (5–6 liści), ser twarogowy chudy (50 g), 4–5 truskawek, pieprz, oliwa.

Umyj sałatę i osącz z wody. Porwij ją na mniejsze części.

Twaróg pokrusz, dodaj do sałaty.

Umyj truskawki, pokrój w plastry i posyp sałatę.

Dopraw pieprzem, lekko wymieszaj i polej łyżką oliwy.

Zjedz z 2 kromkami chleba chrupkiego.

Przeciwwskazania do jedzenia truskawek nie są liczne. Kuracji nie mogą stosować przede wszystkim osoby uczulone na truskawki oraz cierpiące na choroby wątroby, zespół jelita drażliwego, nadkwaśność i refluks (świeże owoce mogą nasilać dolegliwości).

Nadmiaru truskawek powinni unikać także chorzy na niedoczynność tarczycy.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 29.06.2015 na podstawie tekstu Agnieszki Leciejewskiej opublikowanego w magazynie „Vita”.

