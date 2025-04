Główną zasadą diety tęczowej jest jedzenie produktów w kolorach tęczy. Można jeść warzywa i owoce w jednym kolorze każdego dnia tygodnia, lub po prostu odżywiać się kolorowo. Jednocześnie ważne jest też picie wody, aktywność fizyczna i utrzymywanie wyznaczonej kaloryczności diety.

Dieta tęczowa to sposób odżywiania, który polega na jedzeniu kolorowych produktów. Autorką polskiej diety tęczowej jest dietetyczka dr inż. Agnieszka Leciejewska. Przygotowany przez nią owocowo-warzywny program przewidziany jest na tydzień. Dieta tęczowa, z nieco innymi zasadami, jest też znana z Hollywood. To jeden z hitowych nowych jadłospisów, którym zachwyca się wiele gwiazd.

Dieta tęczowa zyskała na popularności dzięki informacji, że to dzięki niej spektakularnie schudła Christina Aguilera. Piosenkarka straciła aż 18 kg zaledwie w 3 miesiące stosowania diety. Zachwyceni sylwetką piosenkarki fani, rozpoczęli serię pytań: jaki jest sekret tak spektakularnej utraty masy ciała? Niektórzy zarzucają jej stosowanie liposukcji; operacji zmniejszenia żołądka lub innych zabiegów medycyny estetycznej, modelujących sylwetkę.

Piosenkarka i aktorka zaprzecza plotkom. Twierdzi, że jej metamorfoza to skutek prawdziwego zadbania o swoje ciało. Celebrytka ujawnia, że dietę komponowała z pomocą dietetyka, który po obliczeniu kaloryczności i indywidualnego zapotrzebowania energetycznego, polecił Christinie stosowanie diety 1600 kcal. To wystarczyło, by osiągnąć deficyt energetyczny i chudnąć.

Ważne były też inne elementy stylu życia, które wprowadziła w swoją rutynę piosenkarka: picie wody, aktywność fizyczna, regularne pory posiłków i opieranie się na kolorowych warzywach i owocach. Ogół tych zaleceń nazwano właśnie dietą tęczową.

Dieta tęczowa to dieta siedmiu kolorów tęczy. Polska wersja tęczowej diety jest podobna do tej stosowanej na zachodzie m.in. przez gwiazdy. Jej autorką jest dietetyczka, dr inż. Agnieszka Leciejewska. Dieta przeznaczona jest do stosowania przez 7 dni. Już w tydzień możesz stracić dwa kilogramy i pozbyć się fałdek. Jeśli chcesz stracić na wadze więcej, po prostu przedłuż stosowanie diety do dwóch, a nawet trzech tygodni.

Dieta tęczowa ma tak naprawdę jedną prawdziwą zasadę. Codziennie układasz menu w innym kolorze (na każdy dzień znajdziesz przykładowe jadłospisy w kolejnych slajdach galerii). W poniedziałek jesz więc na przykład tylko żółte produkty, w środę fioletowe itp. Wyróżniamy:

Dzień żółty,

dzień czerwony,

dzień niebieski,

dzień zielony,

dzień pomarańczowy,

dzień fioletowy,

dzień różowy.

Dziennie dieta tęczowa w wersji dr inż. Agnieszki Leciejewskiej dostarcza ok. 1200 kcal oraz odpowiednią porcję błonnika, niezbędnych witamin i składników mineralnych. Wszystko to ma ułatwić spalanie tłuszczu i systematyczną utratę wagi.

Dokładne efekty diety tęczowej zależą od przyjętej kaloryczności jadłospisu. Jeśli skorzystasz z wersji 1200 kcal dr inż. Agnieszki Leciejewskiej, czyli tzw. polskiej diety tęczowej, możesz liczyć na szybszą utratę masy ciała. W wersji kalorycznej 1600 kcal, jaką stosowała Christina Aguilera, będziesz chudnąć trochę wolniej, ale za to trwalej. Najlepiej nie sugeruj się efektami i kalorycznością jadłospisu gwiazd. Oblicz swoje indywidualne zapotrzebowanie kaloryczne sama. To prostsze, niż ci się wydaje.

Efekty diety tęczowej mogą być więc różne. Spodziewaj się utraty od 0,5 do 2 kg tygodniowo.

Wraz z utratą masy ciała zauważysz też poprawienie jędrności pośladków i ud. Dzięki wypijanej wodzie skóra będzie lepiej nawilżona. Kolorowe warzywa i owoce dostarczą antyoksydantów i poczujesz od nich moc do działania i zastrzyk energii.

Przykładowe jadłospisy i spis produktów na kolejne dni diety tęczowej znajdziesz w galerii zdjęć.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 17.05.2013. Na podstawie artykułu zamieszczonego w magazynie Vita.

