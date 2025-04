Dietę Strażników Wagi wymyślili Amerykanie. Obecnie tamtejsi dietetycy uważają ją za jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych diet. Osoby o dużej nadwadze mogą ją stosować nawet kilka miesięcy, a tempo odchudzania może dochodzić do 6 kg na miesiąc.

Właściwie zasada jest w diecie Weight Watchers jedna: jedz tyle, żeby nie przekroczyć określonej liczby punktów, którą dobiera się do aktualnej masy ciała. Każdy produkt spożywczy ma przypisaną liczbę punktów, ale o tym za chwilę. Wartość punktową zjadanych pokarmów sumuje się i na bieżąco decyduje, co można zjeść, a czego nie. Przykłady: Osoba o wadze 60–68 kg, jeśli chce schudnąć, powinna dbać, aby wszystkie posiłki w ciągu dnia nie przekraczały 17 punktów. Przy wyższej wadze (69–70 kg) można „zjeść” 18 punktów, a przy jeszcze wyższej od 20 do 22 punktów.

Codziennie wolno „zaoszczędzić” 4 punkty, aby potem zjeść np. pyszny deser. Wszystkie niewykorzystane punkty trzeba jednak zużyć w ciągu tygodnia. Teoretycznie można jeść wszystko, trzeba tylko pilnować limitu punktów. Dieta nie mówi o tym, że jakiś produkt jest zły czy zakazany i jest to niewątpliwa jej zaleta, bo nie trzeba czuć się winnym, gdy się sięga po ulubione słodkie, czy tłuste „grzeszki”. W praktyce jednak tłuste produkty zwierzęce i słodycze trzeba ograniczać, w przeciwnym razie dozwolone punkty zostaną wykorzystane na małowartościowe produkty i nie będzie można zjeść tego, co jest odżywcze i sycące.

Suma punktów wszystkich łakoci zjedzonych w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 14. Ćwicząc codziennie 30 minut, można dodać sobie 2–4 punkty.

Nasza rada! Komponując jadłospis zgodnie z dietą Strażników Wagi, pamiętaj, że najlepiej jeść 4–5 posiłków dziennie i żeby w każdym z nich były warzywa lub owoce.

Dieta Strażników Wagi do tzw. dieta punktowa, bez liczenia kalorii. Niestety, pełen dostęp do tabel punktowych oraz tysięcy gotowych jadłospisów jest płatny (i to niemało!). Trzeba się zarejestrować na stronie WeightWatchers.com i wykupić dostęp. Jako wsparcie otrzymuje się możliwość kontaktu/wsparcia online lub telefonicznie oraz aplikację WeightWatchers na telefon, która znakomicie ułatwia stosowanie diety. Wadą jest to, że są to strony i aplikacje po angielsku i trzeba ręcznie wprowadzać zjedzone produkty spożywcze, aby aplikacja monitorowała przebieg diety. Poza tym wad naprawdę brak.

Poniżej przeliczniki punktowe najpopularniejszych produktów spożywczych. Niektóre owoce i warzywa mają wartość 0 punktów, więc można jeść je w nielimitowanej ilości!

Produkty o wyższej zawartości białka i błonnika mają wyższą punktację niż produkty o wysokiej zawartości tłuszczu czy węglowodanów. I słusznie, bo to produkty o najwyższym indeksie sytości.

Produkty mączne i kasze:

łyżka mąki 3

kromka chrupkiego chleba 0,5

kromka zwykłego chleba 2

kromka razowego chleba 2

łyżka gotowanego ryżu 0,5

kasza gotowana (100 g) 3

Nabiał:

szklanka kefiru 1,5% 2

szklanka kefiru 3,5% 3,5

jogurt naturalny (150 g) 2,5

łyżka śmietany 24% 1

serek wiejski (150 g) 3

twaróg półtłusty (100 g) 2

ser żółty (100 g) 8

Mięso i wędliny:

kiełbasa krakowska (100 g) 4

kabanosy (100 g) 12

szynka konserwowa (100 g) 2,5

szynka z indyka (100 g) 1,5

szynka wiejska (100 g) 6,5

pieczeń (100 g) 5

schab surowy (150 g) 2

sznycel panierowany (150 g) 7,5

Ryby:

filety w panierce (150 g) 7

łosoś surowy (125 g) 3,5

mintaj surowy (125 g) 1,5

makrela wędzona (75 g) 3,5

śledź w marynacie (1 szt.) 6

tuńczyk w sosie własnym (100 g) 3

Warzywa i owoce:

grejpfrut (1 szt.) 0

jabłko (1 szt.) 0

czereśnie (8 szt.) 0,5

banan mały (100 g) 1

kalafior (1 szt.) 0

sałata (główka) 0

pomidory 0

Słodycze:

pączek z lukrem 5

ptasie mleczko (1 szt.) 1

babeczka śmietankowa (100 g) 7

baton 9,5

Poniżej jadłospisy na cały dzień, skomponowane zgodnie z wytycznymi diety Weight Watchers.

Przykładowy jadłospis na diecie Strażników Wagi: 19 punktów

Kto powiedział, że na diecie nie można jeść tradycyjnych obiadów? Na pewno nie byli to dietetycy, którzy opracowali dietę Weight Watchers!

Śniadanie: 2 kromki razowca, twarożek, koperek, ogórek, kilka plasterków kalarepki (5 pkt).

2 kromki razowca, twarożek, koperek, ogórek, kilka plasterków kalarepki (5 pkt). II Śniadanie: owoc kiwi, sok z pomarańczy bez cukru (1,5 pkt).

owoc kiwi, sok z pomarańczy bez cukru (1,5 pkt). Obiad: Zrazy cielęce (6 pkt). Składniki: (dla 2 osób) 2 kotlety cielęce, ogórek konserwowy, natka pietruszki, łyżeczka oliwy, sól, pieprz. Sposób wykonania: Kotlety rozbij. Posyp natką, połóż na każdym połówkę ogórka, zwiń. Obsmaż i duś 20–30 min. Zjedz z ziemniakami i surówką.

Zrazy cielęce (6 pkt). Składniki: (dla 2 osób) 2 kotlety cielęce, ogórek konserwowy, natka pietruszki, łyżeczka oliwy, sól, pieprz. Sposób wykonania: Kotlety rozbij. Posyp natką, połóż na każdym połówkę ogórka, zwiń. Obsmaż i duś 20–30 min. Zjedz z ziemniakami i surówką. Podwieczorek: Mały kubeczek kefiru (1,5 pkt).

Mały kubeczek kefiru (1,5 pkt). Kolacja: Zapiekanka z warzyw i 100 g mielonego mięsa (5 pkt).

Przykładowy jadłospis na diecie Strażników Wagi: 17 punktów

Sycący i apetyczny jadłospis, w którym na obiad jest aromatyczny makaron z rybą, a na kolację kurczak.

Śniadanie: Dowolne owoce (100 g), kubeczek jogurtu, 4 łyżki płatków owsianych, łyżeczka orzechów (5 pkt).

Dowolne owoce (100 g), kubeczek jogurtu, 4 łyżki płatków owsianych, łyżeczka orzechów (5 pkt). II Śniadanie: 4 łyżki twarożku, ogórek, seler naciowy (2 pkt).

4 łyżki twarożku, ogórek, seler naciowy (2 pkt). Obiad: Penne z rybą (5 pkt). Składniki: (dla 1 osoby) 6 dag makaronu rurki, pomidor, 1/2 puszki tuńczyka w sosie własnym, kilka oliwek, sól, czosnek, bazylia. Sposób wykonania: Ugotuj makaron. Wymieszaj z pozostałymi składnikami.

Penne z rybą (5 pkt). Składniki: (dla 1 osoby) 6 dag makaronu rurki, pomidor, 1/2 puszki tuńczyka w sosie własnym, kilka oliwek, sól, czosnek, bazylia. Sposób wykonania: Ugotuj makaron. Wymieszaj z pozostałymi składnikami. Podwieczorek: herbatnik, jabłko (1 pkt).

herbatnik, jabłko (1 pkt). Kolacja: 100 g grillowanego kurczaka z miseczką fasolki szparagowej (4 pkt).

Przykładowy jadłospis na diecie Strażników Wagi: 17 punktów

Jak zaraz zobaczysz, jest w nim miejsce na potępianą w innych dietach pizzę! Z kolei drugie śniadanie, choć sycące, ma wartość 0 punktów.

Śniadanie: Mały jogurt naturalny z 3 łyżkami musli bez cukru i bananem (3 pkt).

Mały jogurt naturalny z 3 łyżkami musli bez cukru i bananem (3 pkt). II Śniadanie: średnia marchew i jabłko (0 pkt).

średnia marchew i jabłko (0 pkt). Obiad: Pizza (8 pkt). Składniki: (dla 2 osób) 1/2 szklanki mąki, 3 łyżki mleka, 1 dag drożdży, 4 plastry szynki, pomidory, oliwki, ser żółty 5 dag, oregano, sól. Sposób wykonania: Zagnieć ciasto. Rozwałkuj je i rozłóż składniki. Posyp oregano i solą. Piecz ok. 15 min.

Pizza (8 pkt). Składniki: (dla 2 osób) 1/2 szklanki mąki, 3 łyżki mleka, 1 dag drożdży, 4 plastry szynki, pomidory, oliwki, ser żółty 5 dag, oregano, sól. Sposób wykonania: Zagnieć ciasto. Rozwałkuj je i rozłóż składniki. Posyp oregano i solą. Piecz ok. 15 min. Podwieczorek: Kulka lodów z owocami (2 pkt).

Kulka lodów z owocami (2 pkt). Kolacja: Ryba gotowana (100 g) z warzywami (4 pkt).

Pierwotnie napisane na podstawie artykułu zamieszczonego w dwutygodniku Pani Domu i opublikowane 8. 05. 2012 r. przez Agatę Bernaciak.

