Słyną nie tylko z dobrego smaku, ale też ze skuteczności: oszukują głód, przyspieszają metabolizm, budują mięśnie. Są koniecznym składnikiem każdej zdrowej diety spalającej tłuszcz. Pamiętaj o nich na co dzień, a na pewno schudniesz!

1. Migdały i orzechy na spalanie tłuszczu

Główne atuty: odbudowują masę mięśniową, świetnie zaspokajają głód

Tajna broń: białko, tłuszcze jednonienasycone, witamina E, błonnik, magnez, kwas foliowy (w fistaszkach), fosfor

Korzyści: przeciwdziałają otyłości, chorobom serca, zanikowi mięśni, a także nowotworom, nadciśnieniu, zmarszczkom

Dobre towarzystwo: awokado, pestki dyni i słonecznika

Unikaj: solonych i prażonych orzeszków (zawierają sód, który powoduje wzrost ciśnienia krwi)

Dowiedz się, które gatunki orzechów powinnaś jeść

Migdały mają najwięcej wartości spośród wszystkich rodzajów orzechów. Ich garść pokrywa połowę dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę E, prawie 20% dziennej normy magnezu (niezbędny do budowy mięśni) i 8% wapnia. Osoby, które uwzględniają je w codziennej diecie, są długo syte i mają mniejszy apetyt.

2. Fasola i inne rośliny strączkowe



Główne atuty: pomagają w budowie mięśni i spalaniu tłuszczu, regulują trawienie

Tajna broń: błonnik, białko, żelazo, kwas foliowy

Korzyści: przeciwdziałają otyłości, rakowi okrężnicy, chorobom serca i nadciśnieniu

Dobre towarzystwo: soczewica, groszek zielony, soja, hummus (pasta z cieciorki)

Unikaj: odsmażanej fasoli (zawiera tłuszcze nasycone)

Fasola bardzo dobrze zaspokaja głód. Jest niskokaloryczna, zawiera dużą ilość protein, błonnika i żelaza – składników niezbędnych do budowy mięśni oraz wspomagających spalanie tłuszczu. Oto dobra zasada: spróbuj kilka razy w tygodniu zastąpić mięsny posiłek daniem z roślin strączkowych. Najwartościowsze są kolejno: soja, cieciorka, fasola: czarna, biała, czerwona.

3. Szpinak i inne jarzyny zielone w diecie na spalanie tłuszczu

Główne atuty: neutralizują wolne rodniki (przyspieszające proces starzenia)

Tajna broń: witaminy, w tym A, C i K, kwas foliowy, beta-karoten, minerały (wapń i magnez), błonnik

Korzyści: przeciwdziałają nowotworom, chorobom serca, zawałom, otyłości, osteoporozie

Dobre towarzystwo: brokuły i brukselka, szparagi, papryka, fasolka szparagowa

Unikaj: jarzyn smażonych lub duszonych z żółtym serem

Szpinak zaspokaja prawie całe dzienne zapotrzebowanie na witaminę A i połowę potrzebnej ilości witaminy C. Zawiera również sporą dawkę kwasu foliowego (zapobiega chorobom serca, zawałom i rakowi okrężnicy). Smakuje zarówno na kanapce (jak liść sałaty) lub podsmażony ze świeżym czosnkiem i oliwą. Brokuły to cenne źródło błonnika, witamin i minerałów. Bardzo bogate w witaminę C oraz wapń są żelazną pozycją diet przeciwnowotworowych i diet spalających tłuszcz. Różyczki brokułów to wspaniałe źródło przeciwutleniaczy. Zawierają 3 razy tyle beta-karotenu co łodygi. Jeśli nie lubisz brokułów, „zamaskuj” ich smak: zetrzyj na drobnej tarce i dodaj do dipu, albo usmaż w małej ilości tłuszczu i polej sosem.

6 najlepszych źródeł witaminy C

4. Nabiał o niskiej zawartości tłuszczu (mleko, twaróg)



Główne atuty: wzmacnia kości, pomaga schudnąć

Tajna broń: wapń, witaminy A i B12, ryboflawiny (kwas rybonukleinowy), fosfor, potas

Korzyści: zapobiega osteoporozie, otyłości, nadciśnieniu, niektórym nowotworom

Dobre towarzystwo : jogurty

Unikaj: mleka pełnotłustego

Nabiał jest nieoceniony przy budowie kości, pomaga też w odchudzaniu. Udowodniono, że ludzie, którzy się odchudzają i codziennie spożywają około 1300 mg wapnia (trzy kubki odtłuszczonego mleka), stracą na wadze prawie dwukrotnie więcej, niż osoby, których dieta jest uboga w ten pierwiastek. Naukowcy przypuszczają, że wapń służy zachowaniu dobrej sylwetki, ponieważ przyspiesza rozkład związków tłuszczu w organizmie. Spośród produktów nabiałowych na pierwszym miejscu stawiaj płyny mleczne, bowiem szybko wypełniają żołądek.

5. Jajka na spalanie tłuszczu

Główne atuty: odbudowują mięśnie i spalają tłuszcz

Tajna broń: białko, witamina B12, witamina A

Korzyści: zapobiegają otyłości

Dobre towarzystwo: nie ma

Unikaj: jajecznicy na boczku

Przez wiele lat niesłusznie obarczano je odpowiedzialnością za wzrost poziomu cholesterolu w organizmie. Są one prawdziwą bombą proteinową: mają najwięcej białka spośród wszystkich produktów żywnościowych, a białko to jest bardziej wartościowe od występującego w mleku czy w wołowinie.

6. Chleb pełnoziarnisty



Główne atuty: zapobiega odkładaniu się tłuszczu

Tajna broń: błonnik, białko, tiamina, ryboflawiny, niacyna, pirydoksyna (witamina B6), witamina E, magnez, cynk, potas, żelazo, wapń

Korzyści: przeciwdziała otyłości, nowotworom, nadciśnieniu, chorobom serca

Dobre towarzystwo: brązowy ryż, razowy makaron

Unikaj: słodkich bułek maślanych posypanych ziarnem

Chleb z pełnego ziarna poznajemy nie tylko po ciemnym kolorze: prawdziwe pieczywo razowe jest ciężkie, raczej twarde. O tym, że mąka pochodzi z pełnego przemiału, powinna informować etykieta.

7. Owsianka w diecie spalającej tłuszcz

Główne atuty: dodaje energii, działa jak afrodyzjak, obniża poziom cholesterolu, pomaga utrzymać stały poziom cukru we krwi

Tajna broń: węglowodany złożone i błonnik

Korzyści: przeciwdziała chorobom serca, cukrzycy, rakowi okrężnicy, otyłości

Dobre towarzystwo: płatki śniadaniowe o dużej zawartości błonnika

Unikaj: płatków śniadaniowych z dodatkiem cukru

Owsianka uważana jest za posiłek doskonały i prosty w przygotowaniu. Zawiera łatwo rozpuszczalny błonnik, który wchłania płyny i wypełnia żołądek na dłużej niż błonnik nierozpuszczalny (obecny np. w warzywach). Możesz ją zjeść na śniadanie (orzeźwia), kilka godzin przed rozpoczęciem ćwiczeń (daje energię) lub na kolację (na długo zaspokaja głód).

Po co błonnik w diecie?

8. Masło orzechowe (naturalne, bez cukru)



Główne atuty: pomaga odbudować mięśnie

Tajna broń: białka, tłuszcze jednonienasycone, witamina E, niacyna, magnez

Korzyści: zapobiega otyłości, zanikowi mięśni, zmarszczkom, chorobom krążenia

Dobre towarzystwo: masło migdałowe

Unikaj: słodzonego masła orzechowego

Masło orzechowe w połączeniu np. z pieczywem chrupkim, ciasteczkami ryżowymi, omletem to niezła porcja tłuszczów nienasyconych. Takie przekąski, oprócz wartości odżywczych, mają jeszcze jedną wielką zaletę: zmniejszają apetyt, powodują, że długo czujesz się syta i nie masz ochoty sięgać po dania wysokokaloryczne.

9. Oliwa z oliwek



Główne atuty: obniża poziom złego cholesterolu, wzmacnia system immunologiczny organizmu

Tajna broń: tłuszcz jednonienasycony, witamina E

Korzyści: przeciwdziała otyłości, nowotworom, chorobom serca, nadciśnieniu

Dobre towarzystwo: olej słonecznikowy, rzepakowy

Unikaj: twardej margaryny, smalcu

Oliwa zawiera dobre tłuszcze nienasycone, więc doskonale radzi sobie z poskromieniem apetytu. Pomaga też szybciej spalić zapasy tłuszczu i pozwala utrzymać pod kontrolą poziom cholesterolu.

10 rad, jak szybko spalić tłuszcz

10. Indyk i inne chude mięsa (wołowina, drób) oraz ryby



Główne atuty: budują mięśnie, wzmacniają system immunologiczny organizmu

Tajna broń: proteiny, żelazo, cynk, kreatyna, kwasy tłuszczowe omega-3 (w rybach), witaminy B6 i B12, fosfor, potas

Korzyści: przeciwdziałają otyłości i wielu chorobom

Dobre towarzystwo: skorupiaki, np. małże

Unikaj: kiełbasy, bekonu, suszonego mięsa, szynki, schabu z kością, żeberek

Produkty wysokobiałkowe to podstawa każdego dobrego planu żywienia. Są one odpowiedzialne za rozwój i właściwe funkcjonowanie organizmu, a także za budowę mięśni. Pamiętaj o ważnej zasadzie: im więcej masz mięśni, tym szybsza jest przemiana materii i tym szybciej możesz schudnąć.

Jeśli odchudzasz się, zgłąb informacje na temat zasad diety. Pilnowanie pór posiłków, a także włączenie do menu wyżej wymienionych potraw pomoże ci osiągnąć sukces i schudnąć bez efektu jojo!

