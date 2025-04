Fot. Fotolia

Głównym założeniem diety South Beach jest wyeliminowanie z diety wysokoprzetworzonych węglowodanów (makaronów z białej mąki, białego pieczywa) oraz tłuszczów nasyconych na rzecz białek, węglowodanów złożonych i tłuszczów nienasyconych (oleje roślinne).

Dieta South Beach - 3 fazy

Pierwsza trwa 2 tygodnie, wymaga najwięcej dyscypliny. W tym czasie organizm odzwyczaja się od złych nawyków żywieniowych. Podstawę diety south beach w tym okresie stanowią warzywa i chude mięso. Trzeba zrezygnować z chleba i ziemniaków, słodyczy. Nie można także pić napojów zawierających kofeinę, tzn. kawy, coca-coli, a nawet herbaty!

Zalecane produkty w diecie South Beach

wołowina (polędwica),

chuda szynka lub schab,

cielęcina,

piersi kurczaka lub indyka,

wędlina drobiowa,

ryby i owoce morza,

chudy twaróg,

warzywa (bakłażan, brokuły, kalafior, fasola, groch, szparagi, szpinak),

oliwa z oliwek, olej rzepakowy,

jajka.

Zabronione produkty:

tłuste mięsa i sery,

warzywa o wysokim IG (marchew, ziemniaki, buraki, kukurydza),

owoce i soki,

kefir, mleko, masło, jogurty,

alkohol,

napoje z kofeiną.

Druga faza diety South Beach

Trwa do momentu, aż osiągniesz upragnioną wagę. Stopniowo włączasz do jadłospisu produkty o większej ilości węglowodanów: niektóre owoce, płatki, razowe pieczywo i gorzką czekoladę. Cały czas obserwuj jednak, jak wpływają one na twój organizm.

Oprócz produktów zalecanych w fazie pierwszej można też jeść: owoce (brzoskwinie, czereśnie, grejpfruty, pomarańcze, śliwki, truskawki, winogrona), bób, mleko 0,5%, mleko sojowe light, jogurt naturalny bez tłuszczu, jogurt owocowy light, bułki i pieczywo pełnoziarniste, ryżowe, z ziarnami, muesli, płatki śniadaniowe: Frutina, Fitness, zwykłe płatki owsiane, gorzką czekoladę, czerwone wino.

Rzadko, np. raz na 2 tygodnie dozwolone są: pieczywo pszenne, kawałek ciasta, makaron, płatki kukurydziane, ryż biały, buraki, kukurydza, marchew, ziemniaki, ananas, arbuz, banany, owoce z puszki, rodzynki, soki owocowe, dżemy, lody, miód.

Dieta South Beach - etap trzeci

Schudłaś i nauczyłaś się odpowiednio komponować posiłki. Możesz już jeść wszystko, musisz tylko zwracać uwagę na to, żeby większość produktów miała niski indeks glikemiczny. W wyniku stosowania pierwszej fazy diety South Beach można schudnąć ok. 6 kg, w kolejnych fazach następuje wolniejsza redukcja masy ciała.

Plusy czy minusy?

Tempo chudnięcia w pierwszej fazie diety South Beach jest zbyt szybkie. Takie tempo chudnięcia zwiększa ryzyko napadu kolki u osób z kamicą pęcherzyka żółciowego i układu moczowego, a także powoduje odwodnienie organizmu. Niekorzystna w diecie jest także rezygnacja z produktów mlecznych, ponieważ powoduje zbyt małą podaż wapnia z dietą. W wyniku niedostatecznego dostarczenia wapnia zwiększa się ryzyko wystąpienia osteoporozy. Osoby stosujące tę dietę mogą czuć się osłabione. Druga faza jest mniej restrykcyjna i obejmuje szerszą gamę produktów, z których można skomponować pełnowartościowe posiłki. Brakuje jednak wskazówek, jak to zrealizować w praktyce.

