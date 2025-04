Dieta South Beach to dieta odchudzająca mająca na celu także poprawę stanu zdrowia. Zasady diety South Beach są proste i polegają na spożywaniu produktów o niskim Indeksie Glikemicznym. Przy prawidłowym stosowaniu, dieta daje szybko widoczne efekty. Nie ma ustalonego jadłospisu w diecie South Beach, opiera się ona o zakazane i polecane produkty, które zmieniają się w zależności od fazy diety.

Dietę South Beach opracował amerykański kardiolog dr Arthur Agatston, który obserwując swoich pacjentów, stwierdził, że standardowa dieta zalecana przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne nie przynosi pożądanych efektów.

Przeanalizował ją dokładnie i opracował własny system odżywiania dobry dla serca i sylwetki. Dieta South Beach powstała specjalnie dla pacjentów z nadwagą, zagrożonych chorobami układu krążenia, ale mogą z niej skorzystać także ci, którzy chcą schudnąć szybko i bez efektu jo-jo.

Agatston zauważył, że wyrównując poziom insuliny we krwi przez jedzenie żywności o odpowiednim indeksie glikemicznym (IG) zapobiega się napadom głodu, które prowadzą do objadania się i otyłości.

Dieta South Beach jest bardzo skuteczna i daje trwałe efekty. Łatwo ją stosować, bo nie trzeba liczyć kalorii ani odmierzać porcji. By schudnąć, wystarczy jeść zalecane produkty.

Dieta South Beach jest podzielona na trzy fazy:

Faza 1: trwa 2 tygodnie, wymaga dużej dyscypliny i wysiłku. Układając jadłospis wybieraj tzw. „dobre” węglowodany (warzywa) i łączyć je z białkiem. Zrezygnuj z cukru, owoców, słodyczy, pieczywa, ziemniaków, ryżu i makaronu.

Faza 2: trwa aż do momentu osiągnięcia wymarzonej wagi, ale jest mniej restrykcyjna. Pozwala na ustabilizowanie nowych nawyków żywieniowych. Menu możesz wzbogacić w niektóre produkty zabronione w pierwszej fazie kuracji np. owoce.

Faza 3: to program zdrowej diety na całe życie. Potrafisz już właściwie układać menu i kontrolować ilości. Możesz jeść wszystko, byle z umiarem. To wystarczy, by ponownie nie przytyć.

Dieta South Beach jest mniej restrykcyjna niż znana dieta kopenhaska, dieta dr Dąbrowskiej i inne popularne diety odchudzające.

Pierwsza faza diety South Beach zakłada odchudzanie. Ta najbardziej restrykcyjna faza trwa 14 dni. Bywa trudna do przejścia, zwłaszcza dla tych osób, które do tej pory odżywiały się tradycyjnie i nie wyobrażają sobie posiłku bez chleba czy ziemniaków.

Jesz 6 razy dziennie:

śniadanie,

obiad,

kolację,

3 przekąski.

Podstawą jadłospisu w tej fazie jest chude mięso, warzywa o wysokiej zawartości błonnika, ser, jajka, orzechy, olej roślinny lub oliwa.

Produkty zalecane w 1. fazie diety South Beach :



wołowina: chude części (polędwica lub górna część udźca);

wieprzowina: chuda gotowana szynka, polędwica;

drób (bez skóry): mięso z piersi kurczaka lub indyka, szynka z indyka (2 plasterki dziennie);

ryby morskie;

jajka całe (3 na tydzień, białka możesz jeść bez ograniczeń);

cielęcina: antrykot, udziec;

sery z obniżoną zawartością tłuszczu: cheddar, feta, mozzarella, twaróg (1–2 proc. tłuszczu), parmezan;

orzechy: ziemne, pistacjowe;

warzywa: brokuły, kapusta, kalafior, seler, ogórki, cukinia, sałata, grzyby, szpinak, kiełki, papryka, cebula, pomidory.

Produkty zabronione w 1. fazie diety South Beach:



produkty bogate w węglowodany: wszystkie gatunki pieczywa, maca, płatki śniadaniowe, owsianka, ryż (wszystkie rodzaje), makaron (wszystkie rodzaje), kasze, ciasta i herbatniki;

owoce i soki owocowe, także te niesłodzone;

mięso: tłusta wołowina, wieprzowina, cielęcina oraz drób ich przetwory;

ser: brie, wszystkie tłuste sery żółte, np. edamski, gouda;

warzywa: buraki, kukurydza, marchewka, dynia, ziemniaki;

napoje: kawa, herbata, słodkie napoje gazowane, wszystkie rodzaje alkoholu, w tym także piwo i wino.

Kasza, ryż, słodycze i owoce zawierają węglowodany, które podnoszą poziom glukozy i insuliny we krwi. To produkty o wysokim ładunku glikemicznym.

Tej fazy nie należy przedłużać ponad zalecane 2 tygodnie.

fot. Dieta south beach: co jeść/ Adobe Stock, Mara Zemgaliete

Oto przykładowy jadłospis w 1. fazie diety South Beach. Możesz dokonywać modyfikacji, ale pamiętaj, aby przestrzegać zasad, czyli komponowac go z dozowlonych na tym etapie diety produktów.

Dzień 1:

Śniadanie : szklanka soku wielowarzywnego, omlet z warzywami, 2 plasterki gotowanej szynki drobiowej, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

: szklanka soku wielowarzywnego, omlet z warzywami, 2 plasterki gotowanej szynki drobiowej, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska : łodyga selera naciowego z serkiem topionym light

: łodyga selera naciowego z serkiem topionym light Obiad : talerz sałatki (sałata, ogórek, zielona papryka) z sosem winegret, pierś kurczaka z ziołami, usmażona bez tłuszczu

: talerz sałatki (sałata, ogórek, zielona papryka) z sosem winegret, pierś kurczaka z ziołami, usmażona bez tłuszczu Przekąska : 2 plasterki pomidora, 2 plasterki chudego sera mozzarella, łyżeczka oliwy z oliwek

: 2 plasterki pomidora, 2 plasterki chudego sera mozzarella, łyżeczka oliwy z oliwek Kolacja : filet z łososia z grilla, papryka i cukinia z grilla, szparagi gotowane na parze

: filet z łososia z grilla, papryka i cukinia z grilla, szparagi gotowane na parze Przekąska: garść orzechów

Dzień 2:

Śniadanie : szklanka soku pomidorowego, jajko na twardo, 2 plasterki szynki, 2 liście sałaty, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

: szklanka soku pomidorowego, jajko na twardo, 2 plasterki szynki, 2 liście sałaty, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska : sałatka: 4 porwane liście sałaty, 5 paluszków krabowych pokrojonych w kostkę, 4 paski papryki, łyżka sosu winegret

: sałatka: 4 porwane liście sałaty, 5 paluszków krabowych pokrojonych w kostkę, 4 paski papryki, łyżka sosu winegret Obiad : polędwica pieczona w folii, 2 szklanki różyczek kalafiora gotowanych na parze, sałatka z czerwonej kapusty

: polędwica pieczona w folii, 2 szklanki różyczek kalafiora gotowanych na parze, sałatka z czerwonej kapusty Przekąska : twarożek wiejski light ze szczypiorkiem i rzodkiewkami

: twarożek wiejski light ze szczypiorkiem i rzodkiewkami Kolacja : biała fasola w sosie pomidorowym, ogórek pokrojony w paski i 2 łodygi selera naciowego

: biała fasola w sosie pomidorowym, ogórek pokrojony w paski i 2 łodygi selera naciowego Przekąska: garść orzechów

Dzień 3:

Śniadanie: omlet z białka jajka, ze szpinakiem i cebulą, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

omlet z białka jajka, ze szpinakiem i cebulą, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: garść orzechów ziemnych

garść orzechów ziemnych Obiad: kurczak grillowany z ziołami, sałata z pomidorami i ogórkiem

kurczak grillowany z ziołami, sałata z pomidorami i ogórkiem Przekąska: seler naciowy z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu

seler naciowy z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu Kolacja: polędwica wołowa duszona z warzywami (papryka, cebula, brokuły)

polędwica wołowa duszona z warzywami (papryka, cebula, brokuły) Przekąska: brokuły duszone z pieczarkami

Dzień 4:

Śniadanie: jajecznica z białka jajek z dodatkiem pieczarek i szpinaku, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

jajecznica z białka jajek z dodatkiem pieczarek i szpinaku, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: kiełki brokułów z sosem jogurtowym.

kiełki brokułów z sosem jogurtowym. Obiad: sałatka z tuńczykiem, sałatą, pomidorami, ogórkiem i odtłuszczonym serem feta

sałatka z tuńczykiem, sałatą, pomidorami, ogórkiem i odtłuszczonym serem feta Przekąska: garść pistacji

garść pistacji Kolacja: pierś indycza duszona z cukinią i cebulą

pierś indycza duszona z cukinią i cebulą Przekąska: odtłuszczony jogurt naturalny z odrobina wanilii

Dzień 5:

Śniadanie: twarożek o obniżonej zawartości tłuszczu z kawałkami papryki, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

twarożek o obniżonej zawartości tłuszczu z kawałkami papryki, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: 2 plastry pieczonej piersi kurczaka z sosem ziołowym

2 plastry pieczonej piersi kurczaka z sosem ziołowym Obiad: sałatka z grillowanym antrykotem cielęcym, pomidorami, ogórkiem i dressingiem z oliwy z oliwek

sałatka z grillowanym antrykotem cielęcym, pomidorami, ogórkiem i dressingiem z oliwy z oliwek Przekąska: ogórek z koperkiem i oliwą

ogórek z koperkiem i oliwą Kolacja: ryba morska pieczona z ziołami, kalafior duszony w maśle

ryba morska pieczona z ziołami, kalafior duszony w maśle Przekąska: kawałki selera naciowego z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu

Dzień 6:

Śniadanie: sałatka z awokado, pomidorów i rzodkiewki, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

sałatka z awokado, pomidorów i rzodkiewki, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: garść orzechów pistacjowych

garść orzechów pistacjowych Obiad: smażony kurczak z duszonym szpinakiem i cebulą

smażony kurczak z duszonym szpinakiem i cebulą Przekąska: seler naciowy z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu

seler naciowy z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu Kolacja: kotlety cielęce z grillowaną cukinią

kotlety cielęce z grillowaną cukinią Przekąska: warzywa na patelni z sosem jogurtowym

Dzień 7:

Śniadanie: jajka gotowane na twardo ze szpinakiem, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

jajka gotowane na twardo ze szpinakiem, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: plastry ogórka z sosem jogurtowym.

plastry ogórka z sosem jogurtowym. Obiad: kurczak duszony w sosie pomidorowym z warzywami (papryka, cebula)

kurczak duszony w sosie pomidorowym z warzywami (papryka, cebula) Przekąska: warzywa grillowane z sosem ziołowym

warzywa grillowane z sosem ziołowym Kolacja: polędwica wołowa pieczona z warzywami korzennymi (kalafior, seler, papryka).

polędwica wołowa pieczona z warzywami korzennymi (kalafior, seler, papryka). Przekąska: kawałki ogórka z sosem jogurtowym

fot. Jadłospis diety south beach na 14 dni/ Adobe Stock, zefirchik06

Dzień 8:

Śniadanie: omlet z kiełkami brokułów, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

omlet z kiełkami brokułów, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: garść migdałów

garść migdałów Obiad: indyk pieczony z ziołami, sałata z pomidorami i ogórkiem.

indyk pieczony z ziołami, sałata z pomidorami i ogórkiem. Przekąska: kawałki selera naciowego z sosem tzatziki

kawałki selera naciowego z sosem tzatziki Kolacja: kurczak duszony z warzywami (szpinak, cebula, papryka)

kurczak duszony z warzywami (szpinak, cebula, papryka) Przekąska: plastry ogórka z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu

Dzień 9:

Śniadanie: plastry szynki drobiowej z sokiem warzywnym i jajo na miękko, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

plastry szynki drobiowej z sokiem warzywnym i jajo na miękko, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: kawałek kurczaka duszonego z szałwią

kawałek kurczaka duszonego z szałwią Obiad: sałatka ze szpinakiem, grillowanym kurczakiem, ogórkiem, pomidorami i dressingiem jogurtowym

sałatka ze szpinakiem, grillowanym kurczakiem, ogórkiem, pomidorami i dressingiem jogurtowym Przekąska: garść orzechów nerkowca

garść orzechów nerkowca Kolacja: cielęcina duszona z dowolnymi dozwolonymi warzywami

cielęcina duszona z dowolnymi dozwolonymi warzywami Przekąska: warzywa grillowane z sosem tzatziki

Dzień 10:

Śniadanie: placki z twarogu o obniżonej zawartości tłuszczu i jajka ze szczypiorem, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

placki z twarogu o obniżonej zawartości tłuszczu i jajka ze szczypiorem, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: warzywa (papryka, ogórek) z sosem jogurtowym

warzywa (papryka, ogórek) z sosem jogurtowym Obiad: kotlety z indyka z pieczonymi warzywami (cukinia, pomidory, cebula)

kotlety z indyka z pieczonymi warzywami (cukinia, pomidory, cebula) Przekąska: garść nasion dyni

garść nasion dyni Kolacja: ryba morska duszona w ziołach z warzywami (szparagi, brokuły).

ryba morska duszona w ziołach z warzywami (szparagi, brokuły). Przekąska: jogurt naturalny z dodatkiem nasion chia

Dzień 11:

Śniadanie: omlet z białka jajek z kiełkami brokułów, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

omlet z białka jajek z kiełkami brokułów, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: sałatka z awokado, rzodkiewek i ciecierzycy

sałatka z awokado, rzodkiewek i ciecierzycy Obiad: polędwiczka pieczona z warzywami (papryka, bakłażan, cebula).

polędwiczka pieczona z warzywami (papryka, bakłażan, cebula). Przekąska: garść orzechów pistacjowych

garść orzechów pistacjowych Kolacja: kurczak duszony w sosie pomidorowym z dodatkiem szpinaku

kurczak duszony w sosie pomidorowym z dodatkiem szpinaku Przekąska: warzywa na patelni z sosem jogurtowym

Dzień 12:

Śniadanie: sałatka z jajkiem na twardo, pomidorami, sałatą i cebulą, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

sałatka z jajkiem na twardo, pomidorami, sałatą i cebulą, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: plastry ogórka z sosem jogurtowym

plastry ogórka z sosem jogurtowym Obiad: pstrąg pieczony z ziołami, sałata lodowa z dressingiem jogurtowym

pstrąg pieczony z ziołami, sałata lodowa z dressingiem jogurtowym Przekąska: seler naciowy z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu

seler naciowy z twarożkiem o obniżonej zawartości tłuszczu Kolacja: sałatka z tuńczykiem, ciecierzycą, papryką, cebulą i oliwą

sałatka z tuńczykiem, ciecierzycą, papryką, cebulą i oliwą Przekąska: Plastry ogórka z hummusem.

Dzień 13:

Śniadanie: twarożek o obniżonej zawartości tłuszczu z kawałkami papryki, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

twarożek o obniżonej zawartości tłuszczu z kawałkami papryki, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: garść orzechów ziemnych

garść orzechów ziemnych O biad: kotlety cielęce z grillowaną cukinią, pieczonymi pomidorami i cebulą

kotlety cielęce z grillowaną cukinią, pieczonymi pomidorami i cebulą Przekąska: jogurt naturalny z dodatkiem nasion chia

jogurt naturalny z dodatkiem nasion chia Kolacja: kurczak grillowany z ziołami, sałata z rzodkiewkami, pomidorami i oliwą

kurczak grillowany z ziołami, sałata z rzodkiewkami, pomidorami i oliwą Przekąska: plastry ogórka z sosem tzatziki

Dzień 14:

Śniadanie: jajka gotowane na twardo z awokado, pomidor z cebulą, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa

jajka gotowane na twardo z awokado, pomidor z cebulą, kawa bezkofeinowa lub herbata ziołowa Przekąska: kiełki brokułów z sosem jogurtowym

kiełki brokułów z sosem jogurtowym Obiad: cielęcina duszona w sosie pomidorowym z warzywami (papryka, cebula, bakłażan).

cielęcina duszona w sosie pomidorowym z warzywami (papryka, cebula, bakłażan). Przekąska: garść migdałów

garść migdałów Kolacja: ryba morska pieczona z ziołami, kalafior duszony w maśle

ryba morska pieczona z ziołami, kalafior duszony w maśle Przekąska: warzywa grillowane z sosem ziołowym

Poniżej 3 przepisy na obiady zgodne z zasadami obowiązującymi w fazie 1. diety south beach.

Przepis diety south beach na kurczaka z warzywami

Składniki:

Piersi z kurczaka (bez skóry)

Brokuły

Papryka czerwona

Cebula

Sól, pieprz, koper

Sposób przygotowania:

Piersi z kurczaka pokrój na kawałki. Warzywa pokrój na mniejsze kawałki. W garnku podsmaż cebulę, a następnie dodaj kawałki kurczaka i smaż aż będą lekko zrumienione. Dodaj pokrojone warzywa i duś je na wolnym ogniu do miękkości. Dopraw solą, pieprzem i koperkiem.

fot. Przepis diety south beach na krczaka z warzywami/ Adobe Stock, ChuanSheng

Przepis diety south beach na rybę morską z ziołami i sałatą

Składniki:

Filet z ryby morskiej (np. dorsz)

Zioła: bazylia, tymianek, rozmaryn

Sól, pieprz

Sałata lodowa

Pomidory

Sposób przygotowania:

Filet ryby posól, popieprz i posyp ziołami. Piecz rybę w piekarniku lub na patelni grillowej do momentu, gdy miąższ stanie się biały i puszysty. Podawaj z sałatą lodową i pokrojonymi pomidorami.

fot. Przepis diety south beach na rybę pieczoną/ Adobe Stock, Gulsina

Przepis diety south beach na sałatkę z tuńczykiem i warzywami

Składniki:

Tuńczyk w wodzie (puszka)

Sałata mieszana

Ogórek

Pomidory

Jajko na twardo

Dressing: oliwa z oliwek, ocet winny, sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Wymieszaj poszarpaną sałatę z pokrojonym ogórkiem, pomidorami i kawałkami jajka na twardo. Dodaj podzielonego na cząstki tuńczyka. Przygotuj dressing, mieszając oliwę z oliwek octem winnym, solą i pieprzem. Polej sałatkę dressingiem przed podaniem.

fot. Przepis diety south beach na sałatkę z tuńczykiem/ Adobe Stock, Maryna Voronova

Druga faza diety South Beach zakłada stabilizację masy ciała. W tej fazie zyskujesz większą swobodę w doborze składników codziennego jadłospisu.

Nadal powinnaś jeść 6 posiłków dziennie. Najważniejsze jest śniadanie - dodaje energii, podnosi poziom glukozy we krwi po nocy, pozwala unikać napadów wilczego głodu w ciągu dnia i hamuje apetyt na słodycze.

W twoim menu oprócz produktów dozwolonych w pierwszej fazie powinny znaleźć produkty o większej zawartości węglowodanów: owoce, płatki śniadaniowe, pełnoziarniste lub razowe pieczywo. Najlepiej wybierać produkty o niskim indeksie glikemicznym.

Od czasu do czasu możesz pozwolić sobie na kieliszek czerwonego, wytrawnego wina, a nawet 1–2 kostki gorzkiej czekolady. Ważne, byś zwróciła uwagę na to, jak wpływają one na twój organizm.

Przez kilka pierwszych dni jedz kromkę pieczywa i jeden owoc. Jeśli nadal chudniesz, możesz dodać do posiłków więcej owoców.

Pamiętaj jednak, że w drugiej fazie kuracji chudnie się wolniej (tylko 0,5–1 kilogram tygodniowo), nie panikuj więc, stając na wadze. Stopniowa utrata masy ciała to najzdrowszy sposób odchudzania i gwarancja sukcesu.

To, ile trwa ten etap, zależy tylko od ciebie. Zakończysz go, gdy osiągniesz wymarzoną masę ciała.

Jeśli podczas tego etapu nagle przybędzie ci parę kilogramów, wróć do fazy pierwszej. Stosuj ją, aż zrzucisz tyle, ile niespodziewanie przybrałaś, ale nie dłużej niż 2 tygodnie.

Produkty zalecane w 2. fazie diety South Beach:



owoce: jabłka, morele (suszone i świeże), borówki, melon (najlepiej kantalupa), wiśnie, grejpfruty, winogrona, kiwi, mango, pomarańcze, brzoskwinie, gruszki, śliwki, truskawki;

produkty mleczne: chude mleko, napój sojowy, jogurt owocowy albo naturalny (odtłuszczony lub o obniżonej zawartości tłuszczu);

przetwory zbożowe: pieczywo pełnoziarniste z otrębami, płatki owsiane (zwykłe, a nie błyskawiczne);

warzywa: takie same jak w pierwszym etapie diety, zielony groszek, marchew;

inne: kostka gorzkiej czekolady, lampka czerwonego wina (od czasu do czasu).

Produkty zabronione w 2. fazie diety South Beach:



przetwory zbożowe: bułki pszenne, chleb pszenny biały, wszystkie ciasta i ciastka, płatki kukurydziane, makaron z mąki pszennej, ryż biały;

warzywa: buraki, kukurydza w kolbach, ziemniaki (gotowane, smażone, purée);

owoce: banany, owoce z puszki (w syropie), soki owocowe, ananasy, rodzynki, suszona żurawina, suszone morele, daktyle, figi;

inne: cukierki, czekolada mleczna i biała, miód, lody, dżemy, konfitury, piwo i alkohole wysokoprocentowe.

Przykładowy jadłospis w 2. fazie diety South Beach

Co jeść w fazie 2 diety South Beach? Zobacz przygotowany przez nas jadłospis.

Dzień 1:

Śniadanie : jagodowy koktajl mleczny, bezkofeinowa kawa z odtłuszczonym mlekiem

: jagodowy koktajl mleczny, bezkofeinowa kawa z odtłuszczonym mlekiem II śniadanie : jajko na twardo

: jajko na twardo Obiad : zupa z soczewicy, kurczak smażony z warzywami (papryka, pieczarki, cukinia), pokrojone pomidory i ogórki

: zupa z soczewicy, kurczak smażony z warzywami (papryka, pieczarki, cukinia), pokrojone pomidory i ogórki Podwieczorek : mały jogurt owocowy light

: mały jogurt owocowy light Kolacja : sałatka z ryżem

: sałatka z ryżem Deser: melon kantalupa i 2 łyżki chudego twarogu

Dzień 2:

Śniadanie : owsianka z cynamonem, pół różowego grejpfruta, kawa z odtłuszczonym mlekiem

: owsianka z cynamonem, pół różowego grejpfruta, kawa z odtłuszczonym mlekiem II śniadanie : mały jogurt naturalny bez cukru

: mały jogurt naturalny bez cukru Obiad : filet z pangi pieczony w folii z czosnkiem, natką pietruszki i łyżeczką oliwy z oliwek, sałatka grecka: sałata, ogórek, pomidor, papryka, oliwki, plaster sera feta light

: filet z pangi pieczony w folii z czosnkiem, natką pietruszki i łyżeczką oliwy z oliwek, sałatka grecka: sałata, ogórek, pomidor, papryka, oliwki, plaster sera feta light Podwieczorek : gruszka lub jabłko i mały kawałek sera brie

: gruszka lub jabłko i mały kawałek sera brie Kolacja : szaszłyki z piersi kurczaka, duszony szpinak, sałatka z kapusty pekińskiej

: szaszłyki z piersi kurczaka, duszony szpinak, sałatka z kapusty pekińskiej Deser: pół mango lub dwie kostki gorzkiej czekolady

fot. Adobe Stock, Vladislav Nosik

Trzecia faza diety South Beach zakłada utrzymanie masy ciała. W tej fazie możesz jeść wszystko, na co masz ochotę, byle z umiarem.

Nie ma listy produktów dozwolonych i zakazanych. Jednak, układając jadłospis, staraj się wybierać produkty o niskim (poniżej 55) i średnim (56–69) indeksie glikemicznym. Unikaj natomiast produktów o wysokim indeksie (powyżej 70). Dzięki temu bez trudu utrzymasz efekt i zapomnisz o podjadaniu pomiędzy posiłkami.

Jeśli powinie ci się noga, naruszysz zasady zdrowej diety i przytyjesz, wróć na dwa tygodnie do pierwszej fazy diety, a potem przejdź łagodnie do trzeciej fazy kuracji.

Przykładowy jadłospis + przepisy w 3. fazie diety South Beach

Jak wygląda zbilansowana dieta fazy 3. diety South Beach? Wykorzystaj nasze przepisy.

Dzień 1:

Śniadanie : pomarańcza albo inny owoc, omlet owsiany, kawa lub herbata z chudym mlekiem

: pomarańcza albo inny owoc, omlet owsiany, kawa lub herbata z chudym mlekiem II śniadanie : kromka chleba razowego z szynką, szklanka soku jabłkowego

: kromka chleba razowego z szynką, szklanka soku jabłkowego Obiad : stek z rozmarynem, fasolka szparagowa gotowana na parze, pomidor z fetą i bazylią

: stek z rozmarynem, fasolka szparagowa gotowana na parze, pomidor z fetą i bazylią Podwieczorek : odtłuszczony serek waniliowy

: odtłuszczony serek waniliowy Kolacja : sałatka z tuńczykiem: konserwowy tuńczyk w sosie własnym, jajko na twardo, sałata, szpinak, sos winegret

: sałatka z tuńczykiem: konserwowy tuńczyk w sosie własnym, jajko na twardo, sałata, szpinak, sos winegret Deser: miseczka jagód lub truskawek z łyżką śmietany jogurtowej

Dzień 2:

Śniadanie : płatki śniadaniowe z łyżeczką miodu, owocami i chudym jogurtem, kawa lub herbata z chudym mlekiem

: płatki śniadaniowe z łyżeczką miodu, owocami i chudym jogurtem, kawa lub herbata z chudym mlekiem II śniadanie : surowe warzywa z sosem (marchew, seler naciowy, papryka, ogórek) pomidorowym i jogurtowym

: surowe warzywa z sosem (marchew, seler naciowy, papryka, ogórek) pomidorowym i jogurtowym Obiad : pierś kurczaka z grilla, kalarepa gotowana na parze, surówka z kwaszonej kapusty

: pierś kurczaka z grilla, kalarepa gotowana na parze, surówka z kwaszonej kapusty Podwieczorek : deser z ciemnej czekolady

: deser z ciemnej czekolady Kolacja: bułka pełnoziarnista z odtłuszczonym serem żółtym i sałatą, sok pomidorowy

Efekty stosowania diety Plaż Południowych są zróżnicowane w zależności od indywidualnych cech danego organizmu. W pierwszej, najbardziej restrykcyjnej fazie, utrata wagi jest najbardziej widoczna – nawet do 6 kg.

W drugim etapie ubytek masy następuje wolniej (0,5–1 kilograma tygodniowo), jednak pamiętaj, że zbyt szybkie odchudzanie szkodzi zdrowiu i zwiększa ryzyko efektu jo-jo.

Z kolei trzecia faza pozwala zapobiec ponownemu przyrostowi tkanki tłuszczowej.

Dietetycy twierdzą, że dla własnego bezpieczeństwa możesz pominąć trudną fazę 1. Niestety dość często wiąże się ona ze zmęczeniem i silnym uczuciem głodu.

Dokładne przestrzeganie zasad diety South Beach pozwala bez nadmiernych wyrzeczeń uzyskać wymarzoną figurę. Poza szczupłą sylwetką, dieta umożliwia trwałą zmianę nawyków żywieniowych, co niesie ze sobą korzyści dla zdrowia.

fot. Efekty diety south beach/ Adobe Stock, pavel siamionov

Oto najważniejsze przeciwwskazania do stosowania diety South Beach:

Cukrzyca - dieta w połączeniu z lekami może spowodować zbyt gwałtowny spadek poziomu glukozy we krwi. Dlatego chorzy na cukrzycę przed rozpoczęciem odchudzania muszą najpierw skonsultować się z lekarzem.

- dieta w połączeniu z lekami może spowodować zbyt gwałtowny spadek poziomu glukozy we krwi. Dlatego chorzy na cukrzycę przed rozpoczęciem odchudzania muszą najpierw skonsultować się z lekarzem. Skłonność do hipoglikemii - jeśli miewasz zbyt mocno obniżony poziom cukru we krwi (zimne poty, trzęsące się dłonie między posiłkami), powinnaś zrezygnować z programu dr Agatstona.

- jeśli miewasz zbyt mocno obniżony poziom cukru we krwi (zimne poty, trzęsące się dłonie między posiłkami), powinnaś zrezygnować z programu dr Agatstona. Hipercholesterolemia - osoby z wysokim poziomem cholesterolu mogą stosować dietę South Beach, ale powinny ograniczyć spożycie jajek (w menu jest ich dość dużo) i zastąpić je np. rybami i chudym drobiem.

Dieta South Beach ma oczywiście też swoje wady. Największe z nich to:

Restrykcyjna 1. faza diety, ciężka do przestrzegania dla wielu osób.

Dieta bazie na Indeksie Glikemicznym, a to ma wiele wad i prowadzi do eliminacji zdrowych produktów, które mają mało węglowodanów.

Dieta w fazie 1. eliminuje owoce zamiast uczyć o zdrowych proporcjach pomiędzy składnikami.

Dieta South Beach jest w pierwszych etapach bardzo nisko kaloryczna. Łatwo mogą wystąpić efekty uboczne diet niskokalorycznych.

Dieta South Beach nie wspomina o aktywności fizycznej, która jest kluczowa dla utrzymania zdrowia.

Faza 3. nie daje dokładnych wskazówek, jak postępować w przyszłości. Bez znajomości zasad zdrowej diety, łatwo wrócić do starych nawyków i zniweczyć efekty.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 06.03.2009.

