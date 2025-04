Dieta selfie, choć okrzyknięta mianem diety XXI wieku, z jakiegoś powodu nie znalazła się w rankingu najlepszych diet 2021 roku... Jej nazwa jednak intryguje i coraz więcej osób interesuje to, czy dieta selfie przynosi efekty.

Reklama

Tylko czy robienie sobie zdjęć „z ręki” może pomóc schudnąć? Zdaniem wielu osób... tak właśnie jest.

Dieta selfie - założenia



Dieta selfie opiera się na metodzie automotywacji, a do Polski przywędrowała zza oceanu. Jako pierwsze to właśnie amerykańskie celebrytki dzieliły się ze światem swoimi zdjęciami, na których uwieczniały postępy w walce ze zbędnymi kilogramami.

Dziś w ich ślady poszły tysiące kobiet, a słynny efekt „przed i po” do stosowania diety i ćwiczeń przekonuje nawet największych sceptyków. Robione w określonych odstępach czasu selfie, mają zmotywować do tego, by na każdym kolejnym wyglądać lepiej, niż na poprzednim.

Oczywiście dieta selfie nie polega tylko na tym, by robić sobie zdjęcia i dzielić się nimi w mediach społecznościowych. Oprócz tego trzeba faktycznie zmienić swoje nawyki żywieniowe i zacząć uprawiać aktywność fizyczną.

fot. Adobe Stock

Dieta selfie - jak robić zdjęcia?



W bieliźnie czy w ubraniu? Z widokiem na całą sylwetkę, czy skupiając się na niektórych jej obszarach? A może w lustrze? W pozycji nienaturalnie wyprostowanej, a może przy wciągnięciu brzucha.

Takie zaklinanie rzeczywistości sprawi jedynie, że widząc się w lustrze nigdy nie zobaczysz ideału, który uwieczniłaś na zdjęciu.

Każde kolejne zdjęcie staraj się robić w ten sam sposób - np. w tym samym stroju lub bieliźnie, stojąc przodem i/lub bokiem do lustra.

Czy musisz udostępniać swoje zdjęcia na portalu społecznościowym? Oczywiście, że nie. Możesz je robić dla siebie - po to, by wiedzieć, czy twoja dieta odchudzająca przynosi efekty. Niektóre osoby bardziej motywuje jednak to, że efektami odchudzania mogą dzielić się z innymi. To dodatkowo zwiększa ich motywację.

Dieta selfie - jadłospis i zasady

Dieta selfie, choć nazywana jest dietą, nie ma z góry ustalonego jadłospisu. Może przynieść efekt pod warunkiem, że będziesz rzetelnie wykonywać zdjęcia odzwierciedlające rzeczywistość (bez filtrów), jednocześnie stosując zasady zdrowego żywienia.

By dieta selfie przyniosła pożądane efekty, warto jeść 5 posiłków dziennie, zrezygnować z żywności wysokoprzetworzonej i podjadania między posiłkami, włączając także aktywność fizyczną.

Staraj się pić przynajmniej 2 litry wody dziennie, a nawyki żywieniowe zmienić na stałe. Tylko przy systematycznej zmianie diety na zdrowszą i mniej kaloryczną, masz szansę schudnąć bez efektu jo-jo.

Reklama

Przeczytaj także:

Jak szybko i skutecznie schudnąć? Te metody cię zaskoczą

Jak szybko schudnąć z ud? 5 sprawdzonych sposobów

Od czego zacząć odchudzanie? 6 kroków do szczupłej sylwetki