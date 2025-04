Dieta Scandi Sense przypomina nieco dietę garstkową, ale jest od niej prostsza. Najbardziej popularna jest w Danii – strona diety jest wyłącznie po duńsku. Można na niej dokonać zakupu członkostwa, które uprawnia do konsultacji ze specjalistą diety Scandi Sense oraz do otrzymywania co tydzień planu posiłków wraz z listą zakupów. Są na niej też przykładowe przepisy dań przygotowanych zgodnie z zasadami diety oraz wiele różnych porad dotyczących zdrowego stylu życia.



Spis treści:

Reklama

Dieta Scandi Sense to sposób żywienia, jaki zastosowała Suzy Wendel z Danii – stąd w nazwie część Scandi (od: Skandynawia). Druga część nazwy odnosi się do zdrowego rozsądku – z angielskiego common sense. Autorka diety dzięki zmianom, jakie wprowadziła w swoim sposobie żywienia schudła blisko 40 kilogramów, więc postanowiła napisać książkę opisującą jej sposób żywienia. Tak powstała dieta Scandi Sense, której najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że nie wymaga ważenia produktów (no prawie), gdyż wszystkie poza nabiałem odmierzane są albo garściami, albo łyżkami.

Warto zwrócić uwagę, że ilość jedzenia zależy od wielkości garści, czyli np. drobne kobiety zgodnie z tą dietą jadać będą znacznie mniejsze posiłki niż rośli mężczyźni. Szacuje się, że stosowanie zasad diety Scandi Sense pozwala w przypadku kobiet uzyskać jadłospis o kaloryczności ok. 1500 kcal dziennie w przypadku kobiet i jadłospis ok. 2000 kcal dziennie w przypadku mężczyzn.

Dieta ma tylko 4 zasady, co czyni ją bardzo prostą:

Jedz 3 posiłki dziennie. Nie pojadaj między posiłkami. Posiłek komponuj z 4 garści różnych wartościowych produktów i dodawaj do nich łyżkę tłuszczu; jedz 280-300 g nabiału dziennie. Używaj zdrowego rozsądku komponując swój jadłospis.

Przykładowy jadłospis diety Scandi Sense

Stosując się do wyżej wymienionych zasad, można np. skomponować następujący jadłospis zgodny z Dietą Scandi Sense:

śniadanie: garść szpinaku, garść posiekanej papryki i cebuli, garść jajecznicy, garść tortilli pełnoziarnistej lub jedna garść jagód. Do podsmażenia warzyw użyj łyżki oliwy.

garść szpinaku, garść posiekanej papryki i cebuli, garść jajecznicy, garść tortilli pełnoziarnistej lub jedna garść jagód. Do podsmażenia warzyw użyj łyżki oliwy. obiad: 2 garści sałaty rzymskiej, garść grillowanego kurczaka (niecałe ok. 100 g), garść pełnoziarnistych grzanek lub garść winogron. Dodaj dressing na bazie oliwy i 180-200 g tartego parmezanu.

2 garści sałaty rzymskiej, garść grillowanego kurczaka (niecałe ok. 100 g), garść pełnoziarnistych grzanek lub garść winogron. Dodaj dressing na bazie oliwy i 180-200 g tartego parmezanu. kolacja: 2 garści smażonych warzyw (brokuły, cebula, groszek, pieczarki), garść grillowanego łososia (ok. 100 g), garść brązowego ryżu, 2 łyżki oleju lnianego, 180-200 g jogurtu greckiego.

fot. Zasady diety Scandi Sense/ Adobe Stock, Mobarak Hossain

Prawdopodobnie dieta Scandi Sens działa, choć skuteczności diety nie badano naukowo. Świadczą o niej jedynie relacje osób, które ją stosowały. Na stronie sensemydiet.dk opinii jest całkiem sporo, a oto niektóre deklarowane osiągnięcia:

Heidi Rasmussen – schudła 53 kg w 5 lat i utrzymuje osiągniętą masę ciała,

w 5 lat i utrzymuje osiągniętą masę ciała, Marie Louise Fanøe Jørgensen – schudła 14 kg w rok,

w rok, Heidi Rikke Gotlieb – schudła 30 kg i od 5 lat utrzymuje osiągniętą masę ciała,

i od 5 lat utrzymuje osiągniętą masę ciała, Om Søren – schudł 17 kg w pół roku i planuje schudnąć dalsze 43 kg,

w pół roku i planuje schudnąć dalsze 43 kg, Om Mette – schudła 21 kg w 9 miesięcy, planuje schudnąć jeszcze 1 kg,

w 9 miesięcy, planuje schudnąć jeszcze 1 kg, Om John – schudł 60 kg w 9 miesięcy.

Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że dieta Scandi Sense nie została przebadana naukowo pod kątem skuteczności w odchudzaniu ani długoterminowego wpływu na stan zdrowia. To nie znaczy, że jest nieskuteczna czy szkodliwa. Nie mamy po prostu naukowych dowodów na sposób jej działania.

Dieta Scandi Sense nie jest odkrywcza ani rewolucyjna. Jej zasady odzwierciedlają to, co od lat odpowiadają dietetycy i naukowcy na pytanie: co jeść, żeby schudnąć - jedz pełnowartościowe produkty, ogranicz wielkość porcji i spożycie cukru. I dokładnie to proponuje ta dieta. Ograniczenie wielkości porcji odbywa się w niej za pomocą odmierzania garściami produktów spożywczych.

Pełnowartościowe posiłki gwarantuje sięganie po różne produkty spożywcze, z zastrzeżeniem, żeby dodawać do nich tłuszcz i nabiał. Unikanie nadmiaru cukru w tej diecie ukrywa się pod zaleceniem: używaj zdrowego rozsądku. W końcu każdy, kto chce schudnąć, wie, co powinien wybrać: batonika czy kanapkę, słodki napój gazowany czy wodę itp.

Zaletą diety jest to, że nie zakazuje wprost żadnych produktów, jest w niej więc miejsce na drobne odstępstwa, co sprawia, że może być łatwiejsza do utrzymania. Stosowanie diety ułatwia też brak konieczności ważenia produktów czy liczenia kalorii. Dieta Scandi Sense pozwala na indywidualne dostosowanie jadłospisu do indywidualnych potrzeb wynikających z alergii czy nietolerancji pokarmowych – po prostu nie sięga się po te produkty.

Za wady Scandi Sense natomiast można uznać to, że:

dieta nie doprecyzowuje jakiego tłuszczu używać , więc niektórzy mogą zastosować tłuszcz zwierzęcy, np. masło, tymczasem za zdrowsze uznaje się tłuszcze roślinne;

, więc niektórzy mogą zastosować tłuszcz zwierzęcy, np. masło, tymczasem za zdrowsze uznaje się tłuszcze roślinne; zakazuje przekąsek między posiłkami, tymczasem zjadanie zdrowych przekąsek może znacząco pomóc w utrzymaniu diety i prawidłowej masy ciała;

między posiłkami, tymczasem zjadanie zdrowych przekąsek może znacząco pomóc w utrzymaniu diety i prawidłowej masy ciała; autorka diety dyskredytuje białko roślinne – w jej książce można zaleźć stwierdzenie, że białko roślinne nie jest tak dobre dla organizmu jak białko zwierzęce. Tymczasem prawidłowo skomponowana dieta wegetariańska może pod względem dostarczania ilości białka być tak samo skuteczna jak sposób żywienia obejmujący produktu zwierzęce.

Kto nie powinien stosować diety Scandi Sense?

Ten sposób żywienia może być nieodpowiedni dla dzieci, dla których przekąski między posiłkami mogą być istotnym elementem prawidłowego żywienia niezbędnego dla zdrowia i rozwoju.

Konsultacji lekarskiej przed rozpoczęciem diety Scandi Sense wymagają cukrzycy, osoby po urazach i operacjach oraz osoby po 60. roku życia – dla których ten sposób żywienia może nie być odpowiedni.

Źródło: www.sensemydiet.dk

Reklama

Czytaj także:

Zasady i skuteczność diety 80/20

Na czym polega dieta dobrych produktów?

Dieta OMAD – na czym polega, efekty, opinie