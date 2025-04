Metoda odchudzania Respo składa się z czterech filarów: indywidualnie ułożonej diety, wsparcia dietetyka, indywidualnie dobranych ćwiczeń/aktywności fizycznej i kształtowania nawyków. Osoby korzystające z tego systemu odchudzania mogą używać specjalnej aplikacji na telefon, która ma im pomagać w osiągnięciu celu, czyli pozbyciu się nadwagi – raz i na zawsze. To, co ma dietę Respo odróżniać od innych, to to, że ma być maksymalnie dostosowana do potrzeb i możliwości każdego, kto zdecyduje się ją stosować.

To program żywieniowy dostępny za opłatą. Można go wykupić przez internet, wybierając najlepszy dla siebie pakiet. Po dokonaniu płatności użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji mobilnej, która staje się centrum dowodzenia dietą i ćwiczeniami.

Dieta jest niewątpliwie podstawą całego systemu Respo. Jak to działa? Najpierw trzeba wypełnić kwestionariusz, który dostarczy informacji o użytkowniku i o celu, jaki chce osiągnąć (odchudzanie, zwiększenie masy ciała, wymodelować ciało, zdrowie). Na tej podstawie dopasowany zostanie przez dietetyka jadłospis, a przez trenera-fizjoterapeutę – plan ćwiczeń.

Dieta Respo oferuje różne rodzaje jadłospisów, np. klasyczny, bezmleczny, wegetariański. Możliwe jest ustalenie dowolnej liczby posiłków (od 3 do 6) – nie jest wymagane jadanie pięciu dziennie. Z żywienia można też wykluczyć nielubiane czy nietolerowane produkty oraz wskazanie ulubionych smaków i potraw. Można zażyczyć sobie przepisy niewymagające dużo czasu oraz określić budżet na zakupy żywnościowe, z których ma indywidualna dieta Respo powstać.

Dieta Respo jest zgodna z zaleceniami Polskiego Instytutu Żywności i Żywienia i aktualną piramidą żywieniową. Jest pełnowartościowa, co oznacza, że dostarcza wszystkich składników odżywczych – makro- i mikroelementów.

Jadłospis użytkownik otrzymuje mailem. Dieta i plan aktywności znajdują się też w aplikacji, w której można w każdej chwili wymienić przepis na inny, co automatycznie zaktualizuje listę zakupów, która także dostępna jest z poziomu aplikacji. Można w niej prowadzić dziennik żywieniowy i rejestrować swoje postępy. Tam też dostępne są programy treningowe oraz filmiki instruktażowe z poprawną techniką ćwiczeń.

Dieta Respo to nie wszystko

Wsparciem dla użytkowników metody Respo ma być kontakt z dietetykiem, którego zawsze mogą zapytać o to, co ich aktualnie nurtuje. Dietetyk staje się opiekunem użytkownika i służy mu wsparciem w czasie trwania programu i w razie potrzeby motywuje go. Jest też źródłem cennej wiedzy i edukuje użytkownika, tak aby osiągnął cel i po zakończeniu diety potrafił prawidłowo się żywić.

Program ćwiczeń, będący integralnym elementem programu odchudzania Respo, układa indywidualnie trener-fizjoterapeuta. Plan treningowy, ćwiczenia i rodzaj aktywności są dobierane z uwzględnieniem preferencji, możliwości i ograniczeń użytkowników. Można wybrać liczbę dni treningowych w tygodniu, gdzie chciałoby się ćwiczyć (w domu, na siłowni, na świeżym powietrzu, na basenie) oraz ile czasu można za każdym razem przeznaczyć na aktywność fizyczną.

Ponieważ twórcy metody przykładają dużą wagę do kształtowania nawyków, jak sami mówią, „efekt jo-jo to nie twoje zmartwienie”, bo ucząc się zdrowego jedzenia i prowadzenia aktywnego trybu życia, już nigdy nie popełnisz błędów, które stały się przyczyną problemów z nadwagą.

Ile kosztuje dieta Respo

Program samej diety, czyli pakiet podstawowy, kosztuje 25 zł tygodniowo (297 zł za 3 miesiące). Dieta oraz plan treningowy kosztuje 38 zł tygodniowo (447 zł za 3 miesiące). Pakiet najbogatszy, m.in. z dietą, treningiem i z konsultacjami wideo z dietetykiem oraz możliwością zawieszenia konta kosztuje 75 zł tygodniowo (897 zł za 3 miesiące). Informacje o cenach pochodzą z lutego 2023.

Jadłospis diety Respo składa się z przepisów, w których wymienione są wszystkie składniki i sposób przygotowania posiłku. Wszystkie produkty niezbędne do realizowania tej diety znaleźć można w każdym markecie. Jeśli okaże się, że nie masz akurat niezbędnego produktu do wykonania dania z przepisu, możesz go wymienić, a aplikacja podpowie ci, czym go zastąpić.

Na stronie internetowej programu jest też zakładka „przepisy” (baza wiedzy i dalej: przepisy). Tu można zobaczyć propozycje potraw i posiłków diety Respo. Klient platformy może z tych przepisów (a jest ich ponad 1200) wybrać te, które mu odpowiadają, i dać znać dietetykowi, aby uwzględnił je w jadłospisie.

Wydaje się, że dieta Respo to zdrowy sposób odżywiania o mocnych podstawach naukowych – żadna nowość, ale za to podana tak, aby było ją łatwo stosować.

Redakcja Polki.pl nie ma doświadczenia z dietą Respo, dlatego nie jesteśmy w stanie wystawić własnej opinii. Warty natomiast podkreślenia wydaje nam się fakt, że dieta Respo jest konstruowana na podstawie oficjalnych wytycznych IŻŻ, które bazują na aktualnej wiedzy medycznej. Same założenia diety i funkcjonalność platformy są zachęcające, ważne jest natomiast to, jak to wszystko funkcjonuje w praktyce, a takiej wiedzy niestety nie posiadamy.

W internecie większość opinii o diecie Respo jest pozytywna. Trudno jednak stwierdzić, jak dalece są wiarygodne. Dlatego każda osoba zainteresowana tą dietą powinna poszukać znajomych, którzy stosowali tę dietę i korzystali z pakietów dostępnych na stronie internetowej jej twórców i od nich dowiedzieć się, jak ten w teorii atrakcyjny system działa w rzeczywistości.

