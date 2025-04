Spis treści:

Dieta pudełkowa przeznaczona jest dla osób, którym nadmiar codziennych obowiązków uniemożliwia codzienne gotowanie pełnowartościowych posiłków. W praktyce coraz częściej wybierają ją osoby, które potrzebują wsparcia motywacyjnego i chwilowego przejęcia odpowiedzialności za jadłospis.

Warto podkreślić, że dieta pudełkowa nie jest rozwiązaniem długoterminowym. Korzystanie z usług cateringu dietetycznego to wygoda i duże ułatwienie. Otrzymujesz dania zapakowane w pudełka, gotowe do przechowywania, zabrania do pracy/szkoły. Niestety dieta pudełkowa nie uczy zdrowych nawyków żywieniowych i gotowania.

Jeśli chcesz zmienić nawyki żywieniowe na stałe, musisz zmierzyć się z zadaniem planowania i przygotowywania posiłków.

Przykładowy jadłospis diety pudełkowej, który można zamówić w firmie cateringowej.

Śniadanie

Frittata po włosku, pieczywo pełnoziarniste

Drugie śniadanie

Serek waniliowy z truskawkami

Obiad

Dorsz z patelni na szpinaku, puree ziemniaczane z pieczoną dynią i marchewką

Podwieczorek

Chłodnik ogórkowy z avocado i jogurtem greckim

Kolacja

Sałatka makaronowa z tuńczykiem, jajkiem, oliwkami, ogórkami, pomidorkami koktajlowymi, zielonym groszkiem i sosem cytrynowo-jogurtowym

Podobne dania, które możesz spakować do lunchboxa, możesz przygotować samodzielnie. Oto przykładowe przepisy diety pudełkowej.

Sałatka z grillowanym kurczakiem i awokado

Składniki:

2 gaście roszponki,

1/2 awokado,

100 g grillowanego kurczaka (z solą i ziołami prowansalskimi),

3 łyżki kukurydzy z puszki,

3 łyżki jogurtu naturalnego z solą i pieprzem,

1 łyżeczka pistacji.

Sposób przygotowania:

Roszponkę opłucz. Awokado umyj, obierz i pokój w plasterki. Wymieszaj warzywa z kurczakiem. Polej sosem jogurtowym. Posyp pistacjami.

Wrap z tuńczykiem, jajkiem i warzywami

Składniki:

1 placek wrap/tortilla pełnoziarnisty,

słupki z 1/3 czerwonej papryki,

1/2 puszki tuńczyka z wody,

1 jajko na twardo,

1 garść liści szpinaku baby,

1 łyżeczka pestek dyni,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Na wrapie rozłóż szpinak, tuńczyka i pokrojone jajko. Dodaj słupki papryki oraz pestki dyni. Przypraw solą i pieprzem, a następnie skrop sokiem z cytryny. Zawiń, wstaw do piekarnika lub podgrzej na patelni.

Na początku odchudzania , by obkurczyć żołądek.

, by obkurczyć żołądek. W trakcie delegacji , dłuższego wyjazdu służbowego, gdy nie masz dostępu do kuchni.

, dłuższego wyjazdu służbowego, gdy nie masz dostępu do kuchni. Gdy masz intensywny czas w życiu, kończysz ważny projekt, przygotowujesz dużą imprezę rodzinną (np. wesele) i wiesz, że nie starczy ci czasu na gotowanie.

Jak wybrać firmę cateringową dostarczającą dietę pudełkową? Oto kilka sprawdzonych porad.

Zwróć uwagę, czy dostawca diety pudełkowej używa samochodu chłodni . Tylko w ten sposób można bezpiecznie przewozić posiłki.

. Tylko w ten sposób można bezpiecznie przewozić posiłki. Dopytaj, czy przed rozpoczęciem i w czasie stosowania cateringu dietetycznego, będziesz miała możliwość skonsultowania się z dietetykiem.

Sprawdź, czy masz wpływ na menu diety pudełkowej . Czy możesz zrezygnować ze składników, których nie lubisz?

. Czy możesz zrezygnować ze składników, których nie lubisz? Jeśli masz szczególne potrzeby żywieniowe, zapytaj o możliwość wyboru diety specjalnej np. wegańskiej, bezglutenowej, bezmlecznej, itd.

np. wegańskiej, bezglutenowej, bezmlecznej, itd. Sprawdź opinie na forach internetowych dotyczące firmy cateringowej, którą chcesz wybrać.

Korzystaj tylko z usług firm cateringowych, które oferują możliwość konsultacji z dietetykiem. To specjalista powinien (na podstawie wywiadu zdrowotnego) dobrać odpowiednią dla ciebie kaloryczność diety pudełkowej.

Nie podejmuj tej decyzji samodzielnie. Oferta diet pudełkowych jest szeroka i obejmuje najczęściej stosowane kaloryczności diet odchudzających: 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal.

Na diecie pudełkowej chudniesz bez wysiłku. Korzystanie z cateringu dietetycznego pozwala na redukcję masy ciała o 0,5 do 1 kg tygodniowo. Pamiętaj, że na diecie pudełkowej nie można dodatkowo podjadać.

Największą zaletą diety pudełkowej jest wygoda. Decydując się na catering dietetyczny, nie myślisz o zakupach spożywczych, gotowaniu, pakowaniu. Dostajesz gotowe zestawy posiłków, zapakowane w termiczne pudełka. Możesz zadecydować, czy wykupujesz pełny zestaw 5 posiłków, czy chcesz otrzymywać tylko posiłki główne. Możliwości jest wiele.

Największą wadą diety pudełkowej jest jej wysoka cena. Samodzielne gotowanie jest znacznie tańsze. Koszt diety pudełkowej znacząco rośnie, gdy masz kilkuosobową rodzinę i każdy chce skorzystać z cateringu.

Cena diety pudełkowej wynosi od 50 do 100 zł za całodzienne wyżywienie. Miesięcznie to wydatek od około 1500 zł do 3000 zł.

Ceny mogą być zróżnicowane w zależności od miasta. Dieta pudełkowa jest najdroższa w dużych miastach. Jednocześnie oferta cateringu dietetycznego jest w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu znacznie bogatsza i uwzględnia np. potrzeby alergików.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 22.05.2018.

