Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą, która nieleczona prowadzi do kolejnych problemów zdrowotnych. Z doniesień WHO wynika, że ponad 1,9 mld dorosłych na świecie ma nadwagę, a problem zbędnych kilogramów dotyczy 380 mln dzieci i młodzieży. I chociaż wydawać by się mogło, że otyłość to domena Zachodu, a nam Polakom to nie grozi, to fakty są zupełnie inne. Polska zajmuje piąte miejsce w kategorii występowania otyłości wśród dorosłych w Europie. Przed nami są Brytyjczycy (pierwsze miejsce), Irlandczycy, Czesi, Hiszpanie i Grecy. WHO przewiduje za to, że jeśli nic nie zmieni się w naszym sposobie odżywiania się, to do 2025 roku na otyłość będzie już cierpieć 18% wszystkich mężczyzn i 21% kobiet na świecie.

W rozmiarze XXL, czyli o problemach Polek i Polaków słów kilka

Powyższe dane paraliżują i mamy wielką nadzieję, że dadzą do myślenia, szczególnie gdy po raz kolejny pomyślisz o zamianie zdrowego śniadania na fast fooda lub batona w biegu. A tak niestety często jest. Polki mają problem z racjonalnym odżywianiem i trzeba o tym mówić głośno. Często w ciągu dnia nie znajdujemy czasu na posiłek, więc wieczorem nadrabiamy, pochłaniając tony jedzenia. Jeszcze częściej zajadamy stresy, licząc na to, że tabliczka czekolady zadziała jak antidotum na problemy. Podjadamy, rezygnujemy z owoców i warzyw, jemy w biegu, nie rozumiejąc, czym jest kultura jedzenia. Efekty? Złe samopoczucie, problemy z wagą i samoakceptacją. Skutki? Od poniedziałku zawsze jesteśmy na diecie, głodzimy się, źle dobieramy składniki żywieniowe i czujemy frustrację.

Czy można schudnąć zdrowo? Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania najczęściej i czy diety pudełkowe są skuteczne?

Fot: Materiały prasowe LightBox

Tak, to dlatego nie chudniesz, czyli 6 grzechów diety

Przeczytałaś już wszystkie poradniki dietetyczne i nadal nic? Waga nawet nie drgnęła, lub drgnęła, ale nie w tym kierunku, w którym powinna? Być może ty również popełniasz te błędy:

1. Rezygnujesz ze śniadania, by zmniejszyć ilość kalorii



O tym, że śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia pewnie wiesz. Dlaczego więc z niego rezygnujesz? Konsekwencje bywają trudne, bo już przed obiadem czujesz się senna i głodna. Sięgasz więc po małe co nieco i... pochłaniasz puste kalorie!

2. Powtarzasz jak mantrę: "ostatni posiłek przed 18!"



To też błąd. Ostatni posiłek powinnaś zjeść na około 2-3 godziny przed snem. Jeśli do łóżka wybierasz się ok. 23, to śmiało możesz pozwolić sobie na kolację nawet o 20!

3. Wybierasz diety jednoskładnikowe



Słyszałaś już o diecie kapuścianej lub o diecie Dukana? Chociaż działają bardzo szybko i efekty widać już po kilku dniach, to nie są najbezpieczniejsze. Pamiętaj, że ograniczanie się tylko do 1 składnika odżywczego negatywnie wpływa na pracę całego organizmu i może wywołać szereg skutków ubocznych (osłabienie, omdlenia i oczywiście efekt jojo).

4. Jesz przy biurku



Słyszałaś o czymś takim, jak żywieniowa uważność? Jeśli w pośpiechu zjadasz obiad przy biurku w pracy, to twój mózg tego nie rejestruje. Skutki? Za chwilę znowu jesteś głodna, więc podjadasz kostkę czekolady. Chodzi o to, by jedzenie było pewnym rytuałem, tak by "najadły" się wszystkie zmysły: i smaku, i dotyku, i węchu, i zapachu, i wzroku :)

5. Jesz rzadko, ale dużo



Myślisz, że jeśli zjesz tylko obiad, to schudniesz? Tak to nie działa! Twój organizm ma zapotrzebowanie ma konkretną liczbę kalorii. Jeśli codziennie pomijasz śniadanie i kolację, to na obiad z reguły jesz dużo więcej. Ale to nie koniec. Ponieważ twój organizm przyzwyczaja się do "głodzenia", to magazynuje kalorie, które dostarczasz mu podczas konsumpcji. Efekt jest więc odmienny do zamierzonego. Ty jesz rzadko, ale nie chudniesz!

6. Nie masz czasu na...



... przygotowywanie zdrowych posiłków, kupowanie składników, wyszukiwanie przepisów. Każda wymówka jest dobra. Pamiętaj, że dieta to nie tylko jedzenie, ale i silna wola.

Jeśli ty również popełniasz te błędy, to pomyśl o diecie pudełkowej. Zastanawiasz się, czy to odpowiednie rozwiązanie dla ciebie? Przekonaj się jak działają popularne pudełka!

Fot: Materiały prasowe LightBox

Jak działa catering dietetyczny?

To chyba najprzyjemniejsza forma diety, jaką można sobie wyobrazić. Nic nie gotujesz, nie kupujesz żadnych produktów i nie zmywasz. Za to codziennie dostajesz dopasowane fit posiłki i chudniesz. Jak działają diety pudełkowe?

1. Wybierasz rodzaj diety i kaloryczność – niektóre firmy udostępniają wygodną ankietę, która pomaga w wyborze diety. Możesz zdecydować, czy w twojej diecie pojawią się laktoza, owoce morza lub ryby. Dieta oprócz tego, że ma być skuteczna, powinna też być smaczna!

2. Firma cateringowa przygotowuje twoje zamówienie - wszystko odbywa się pod okiem dietetyka. Dania serwowane są przez szefów kuchni, by wszystko było smaczne i zdrowe!

3. Kurier przywozi pudełko pod wskazany adres - nieważne, czy będzie to adres domowy czy firmowy, dostawca przyjedzie tam, gdzie sobie tego zażyczysz.

4. Ty realizujesz swój dietetyczny cel - musisz tylko regularnie jeść to, co jest w pudełkach.

Czy dieta pudełkowa jest dla mnie?

Coraz więcej Polek decyduje się na dietę pudełkową. Dlaczego? Oto najważniejsze powody:

brak czasu, umiejętności lub chęci na gotowanie

dieta pudełkowa = większy poziom motywacji

różnorodność smaków

dopasowanie kaloryczności posiłków do naszego zapotrzebowania i celu, jaki chcemy osiągnąć na diecie

Którą dietę pudełkową wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jeśli ty również przekonałaś się do diety pudełkowej, to przyszedł najwyższy czas, by wybrać idealną dla siebie. Od czego zacząć? Najlepiej jeśli wybierzesz catering, który posiada rekomendacje instytucji żywieniowych i ma pozytywne opinie w sieci. To dlatego polecamy ci diety od LightBox - ten catering jako jedyny w Polsce posiada rekomendację Instytutu Żywności i Żywienia. Jest też polecany przez takie gwiazdy jak Kasię Cichopek i Czesława Mozila. Czym jeszcze wyróżniają się diety pudełkowe LightBox:

Waga - bez wyrzeczeń, smacznie i zdrowo. Chudniesz, jedząc smacznie i to, co lubisz!

Smak - potrawy LightBox są inspirowane kuchnią śródziemnomorską, która uznawana jest za jedną z najzdrowszych i najsmaczniejszych na świecie.

Jakość - wszystkie dania przygotowywane są ze świeżych składników!

Fot: Materiały prasowe LightBox

Materiał powstał przy współpracy z marką LightBox