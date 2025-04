Dieta proteinowa dr Pierre Dukana

Przeglądając przeróżne fora internetowe na temat diet i odchudzania zauważyłam, że jest to chyba jedna z najpopularniejszych w ostatnim czasie diet.

Twórcą tej diety jest francuski lekarz dr Pierre Dukan. Podstawą planu żywieniowego jest spożywanie większej ilości białka niż dotychczas. To, co jest bardzo ciekawe w tej diecie, to brak konieczności przeliczania kalorii, dostosowywania się do z góry ustalonego jadłospisu.

Sekretem diety proteinowej jest białko, które stanowi element budulcowy mięśni, gdy jednak jest go w nadmiarze, musi zostać wydalone. By do tego doszło potrzebna jest energia, która jest znacznie wyższa, niż energia, która jest dostarczona z samego białka, w wyniku czego organizm pobiera energię z tkanki tłuszczowej.

Dukan gwarantuje skuteczne zrzucenie zbędnych kilogramów bez efektu jo-jo. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej podstawowym zasadom tej diety.

Dieta proteinowa - Protal (proteiny + naprzemienne, franc. proteines + alternatives) nie jest zwykłą dietą, lecz kompletnym planem utraty masy ciała, nierozerwalną całością, którą całkowicie przyjmujemy lub odrzucamy. Składa się z czterech następujących po sobie etapów:

Protal 1

Faza ataku prowadzona za pomocą diety czysto proteinowej pozwala na efektowny start przynoszący niemal tak błyskawiczne rezultaty jak głodówka lub dieta oparta na proteinach w proszku, ale bez ich wad i niebezpieczeństw.

Protal 2

Faza równomiernego rytmu utraty wagi opiera się na naprzemiennej diecie proteinowej, która pozwala szybko dojść do upragnionej wagi.

Protal 3

Faza utrwalenia uzyskanej wagi i niedopuszczenia do pojawienia się efektu jojo, czyli szybkiego ponownego przybrania na wadze to okres, w którym należy być szczególnie ostrożnym. Trwa dziesięć dni na każdy utracony kilogram.

Protal 4

Faza definitywnej stabilizacji opiera się na prostej zasadzie, niezbędnej, by zachować uzyskaną wagę: jeden dzień ścisłej diety proteinowej w każdy czwartek do końca życia. Zalecenie ostre i niepodlegające żadnym negocjacjom, ale wystarczająco skuteczne i precyzyjne, aby można je było zaakceptować na tak długi czas.

Memento kuracji uderzeniowej

W tym okresie trwającym od jednego do dziesięciu dni możecie żywić się ośmioma kategoriami produktów wymienionych poniżej.

Z tych ośmiu kategorii możecie dowolnie wybierać to, na co macie ochotę, beż żadnych ograniczeń i o każdej porze dnia.

Wolno wam również te produkty dowolnie ze sobą łączyć.

Zasada jest zatem prosta i nie podlega dyskusji: wszystko, co jest wymienione na zamieszczonej poniżej liście jest całkowicie dozwolone, a to, czego na niej nie ma, jest zakazane. Zapomnijcie o tym na razie, wiedząc że w niedalekiej przyszłości pokarmy te wrócą do waszego jadłospisu.



chude mięso: cielęcina, konina, wołowina z wyjątkiem antrykotu i rozbratla z kością, wszystko na grillu lub pieczone w piekarniku, bez dodatku tłuszczu

podroby: wątroba, cynadry, ozór cielęcy lub wołowy (czubek)

wszystkie ryby, tłuste, chude, o białej lub niebieskiej skórze, surowe, pieczone, wędzone lub gotowane

owoce morza (skorupiaki i mięczaki)

drób oprócz kaczki i bez skóry

chuda szynka, chude wędliny indyka, kurczaka lub wieprzowe

jaja

chude produkty nabiałowe

półtora litra wody z małą zawartością soli mineralnych

środki wspomagające: kawa, herbata, herbatki ziołowe, ocet, zioła, przyprawy, korniszony, cytryna (nie jako napój), sól i musztarda (umiarkowanie)

Poza środkami wspomagającymi i ośmioma poprzednio opisanymi kategoriami, nie wolno wam jeść NIC INNEGO.

Produkty, które nie są wymienione na tej liście, są zabronione w fazie kuracji uderzeniowej.

Skoncentrujcie się na tym, co jest dozwolone i zapomnijcie o reszcie.

Urozmaicajcie wasz jadłospis, jedząc te produkty po kolei lub dowolnie je mieszając i zawsze pamiętajcie, że możecie bez obaw korzystać ze wszystkich figurujących na liście składników.

Memento kuracji o równomiernym rytmie odchudzania

Zachować wszystkie dozwolone w kuracji uderzeniowej produkty i dodać, bez żadnych ograniczeń co do ilości, godziny spożywania, czy sposobów łączenia następujące surowe lub gotowane warzywa:

pomidory, ogórki, rzodkiewki, szpinak, szparagi, pory, zieloną fasolkę, kapustę, grzyby, seler,fenkuły,wszelkie zielone sałaty łącznie z cykorią, boćwinę, bakłażany, cukinię, paprykę, a nawet marchew i buraki pod warunkiem, że nie będą podawane do każdego posiłku.

Podczas trwania tej fazy stosować naprzemiennie okres protein z warzywami i okres protein bez warzyw, aż do osiągnięcia ustalonej wagi.

Memento kuracji pozwalającej na utrwalenie wagi

Czas trwania kuracji przejściowej oblicza się zależnie od wielkości utraconej wagi: dziesięć dni nowej diety na każdy utracony kilogram.

Jeśli straciliście 20 kg, trzeba ją stosować przez okres wynoszący 20 razy dziesięć dni, co stanowi dwieście dni, czyli sześć miesięcy i dwadzieścia dni, a 10 kg oznacza sto dni. W ten sposób każdy łatwo obliczy czas dzielący go od ostatecznej stabilizacji.

Podczas fazy utrwalania wagi należy jak najściślej stosować się do diety pozwalającej na spożywanie następujących pokarmów:

pokarmy proteinowe fazy uderzeniowej

warzywa kuracji równomiernej

jedna porcja owoców dziennie, oprócz bananów, winogron i czereśni

2 kromki pełnoziarnistego chleba dziennie

40 gramów sera

2 porcje produktów skrobiowych tygodniowo

udziec jagnięcy lub pieczeń z polędwicy wieprzowej

Jako ukoronowanie kuracji mamy jeszcze:

dwa odświętne posiłki w tygodniu

Oraz obowiązkowo i bezwarunkowo

jeden dzień ścisłej diety proteinowej (kuracja uderzeniowa) w tygodniu – niewymienny i bezdyskusyjny

Memento kuracji ostatecznej stabilizacjiPrzejść do normalnego sposobu odżywiania się podczas sześciu dni w tygodniu, zachowując dobre nawyki nabyte podczas kuracji, i stosować co czwartek lub, jeśli to niemożliwe, w środę lub piątek jeden dzień czystych protein (kuracja uderzeniowa) w sposób regularny, ścisły i przez całe życie.

Spożywać codziennie 3 łyżki stołowe otrąb owsianych.

Zaniedbanie tych dwóch zasad, stanowiących jeden z filarów planu Protal, to gwarancja odzyskania całej utraconej wagi w niedalekiej przyszłości.

Dieta proteinowa dr Dukana - podobnie jak inne diety - ma swoich zwolenników i przeciwników. Ci drudzy wspominają o niedoborze witamin, wzroście poziomu cholesterolu, zakwaszeniu organizmu. Ja natomiast uważam, że jak do każdej diety, tak i do diety proteinowej należy podejść z rozsądkiem, przyjmować preparaty wielowitaminowe i być pod nadzorem lekarza.

