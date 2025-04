Dieta pomidorowa to tajemniczy wynalazek. Nie wiadomo, kto wpadł na jej pomysł i w jaki sposób pomidorowy jadłospis zyskał popularność. Jednak jak każda nowa dieta odchudzająca tak i dieta pomidorowa wzbudza zainteresowanie. Z pewnością jest lepsza niż głodówka na odchudzanie, ale ze zdrowym odchudzaniem nie ma nic wspólnego.

Reklama

Spis treści:

Dieta pomidorowa to dieta odchudzająca. Ma ona dwie wersje. W pierwszej jada się tylko pomidory w dowolnej ilości, a w drugiej – w każdym posiłku w ciągu dnia musi znaleźć się pomidor lub jego przetworzona postać. Cały jadłospis powinien dostarczać ok. 1000 kcal i różnorodnych makro- i mikroskładników. Nie ma znaczenia, jakiej odmiany i koloru będą zjadane pomidory.

W pierwszej wersji jest to dieta eliminacyjna bardzo niskokaloryczna. Dostarcza przy tym bardzo mało białka i tłuszczów, ale dostarczająca różne mikroelementy oraz witaminę E.

Wartości odżywcze pomidorów (100 g):

kalorie: około 18 kcal ,

, białko: około 0,9 g,

tłuszcz: około 0,2 g,

węglowodany: około 3,9 g,

błonnik: około 1,2 g ,

, witamina A: około 833 IU (International Units),

witamina C: około 14,1 mg ,

, witamina E: około 0,5 mg

witamina K: około 7,9 µg,

witamina B6: około 0,1 mg,

kwas foliowy: około 15 µg,

potas: około 237 mg ,

, mangan: około 0,1 mg,

magnez: około 11 mg,

fosfor: około 24 mg,

miedź: około 0,1 mg.

W drugiej wersji dieta pomidorowa też jest niskokaloryczna, lecz dostarcza wszystkich niezbędnych makroskładników i mikroelementów, choć ze względu na niską kaloryczność może nie dostarczać ich w niezbędnych dla organizmu ilościach. Jednak powinna być tak układana, aby ryzyko to było jak najniższe.

Nie ma zasady mówiącej o tym, ile powinna trwać dieta pomidorowa. Czasami mówi się o diecie pomidorowej 3-dniowej, a czasami o diecie pomidorowej 5-dniowej. W obu przypadkach to zbyt krótki czas, aby pozbyć się znacznej nadwagi, jednak na tyle krótki, że dieta nie zdoła, zwłaszcza w wersji urozmaiconej, wyrządzić szkód.

fot. Dieta pomidorowa – jadłospis/ Adobe Stock, elena_hramowa

Oto dieta 1000 kcal na 3 dni, w której w każdym posiłku znajduje się pomidor surowy lub przetworzony.

Dzień 1. diety pomidorowej

Śniadanie: omlet z pomidorami (2 jajka, pomidor, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal; kawa lub herbata bez cukru – 0 kcal

omlet z pomidorami (2 jajka, pomidor, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal; kawa lub herbata bez cukru – 0 kcal Drugie śniadanie: kanapki z chlebem pełnoziarnistym, plasterkiem pomidora i plasterkiem chudej szynki – 200 kcal

kanapki z chlebem pełnoziarnistym, plasterkiem pomidora i plasterkiem chudej szynki – 200 kcal Lunch: filet z kurczaka zapieczony z pomidorami i ziołami – 250 kcal

filet z kurczaka zapieczony z pomidorami i ziołami – 250 kcal Podwieczorek: koktajl pomidorowy (pomidory, jogurt naturalny, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal

koktajl pomidorowy (pomidory, jogurt naturalny, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal Kolacja: sałatka caprese z pomidorami, mozzarellą, bazylią, oliwą – 250 kcal

Dzień 2. diety pomidorowej

Śniadanie: jajecznica z pomidorami (2 jajka, pomidor, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal, zielona herbata bez cukru – 0 kcal

jajecznica z pomidorami (2 jajka, pomidor, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal, zielona herbata bez cukru – 0 kcal Drugie śniadanie: kanapka z chlebem razowym, pastą z suszonych pomidorów i rukolą – 200 kcal

kanapka z chlebem razowym, pastą z suszonych pomidorów i rukolą – 200 kcal Lunch: zupa pomidorowa z dodatkiem czerwonej soczewicy – 250 kcal

zupa pomidorowa z dodatkiem czerwonej soczewicy – 250 kcal Podwieczorek: sałatka z pomidorami, ogórkiem, papryką i cebulą, skropiona cytryną – 100 kcal

sałatka z pomidorami, ogórkiem, papryką i cebulą, skropiona cytryną – 100 kcal Kolacja: makaron pełnoziarnisty z sosem pomidorowym i pieczonymi warzywami – 250 kcal

Dzień 3. diety pomidorowej

Śniadanie: omlet z warzywami (2 jajka, pomidor, papryka, cebula, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal, kawa bez cukru - 0 kcal

omlet z warzywami (2 jajka, pomidor, papryka, cebula, szczypta soli i pieprzu) – 150 kcal, kawa bez cukru - 0 kcal Drugie śniadanie: chleb tostowy pełnoziarnisty z pastą z pomidorów suszonych i awokado – 200 kcal

chleb tostowy pełnoziarnisty z pastą z pomidorów suszonych i awokado – 200 kcal Lunch: dorsz pieczony (filet) z pomidorami i ziołami – 250 kcal

dorsz pieczony (filet) z pomidorami i ziołami – 250 kcal Podwieczorek: sos pomidorowy z chrupiącymi warzywami (pomidory, papryka, ogórek) – 100 kcal

sos pomidorowy z chrupiącymi warzywami (pomidory, papryka, ogórek) – 100 kcal Kolacja: sałatka z pomidorami, tuńczykiem, jajkiem na twardo i oliwkami – 250 kcal

fot. Dieta pomidorowa – sałatka caprese/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Jadając same pomidory, można schudnąć w 3-5 dni ok. 3-4 kg. O tyle mniejsze wskazanie wagi nie oznacza jednak, że jest to ubytek wynikający z samej tkanki tłuszczowej. Owszem, jej ilość nieznacznie się zmniejszy, lecz większość tej wagi wynikać będzie z ograniczenia zawartości jelit oraz z mniejszej zawartości wody w organizmie.

Stosując dietę pomidorową w postaci dodawania pomidorów do każdego posiłku w jadłospisie 1000 kcal, w 3-5 dni można schudnąć 2-3 kg. Z tego około połowy to będzie spalona tkanka tłuszczowa.

Przy dłuższym stosowaniu diety pomidorowej może dojść do spowolnienia metabolizmu, co po powrocie do normalnego żywienia może spowodować efekt jojo. To będzie oznaczało, że dieta pomidorowa przyniosła jedynie krótkotrwały efekt, a masa ciała szybko wróci do poprzedniego stanu lub go przekroczy.

Dieta pomidorowa nie ma uzasadnienia w nauce, a same pomidory, choć zdrowe, nie mają właściwości ułatwiających odchudzanie. Są cennym składnikiem diety zarówno w postaci surowej, jak i przetworzonej w domowych warunkach bez dodatku cukru czy nadmiaru soli.

Ze względu na ich niską kaloryczność oraz wysoką zawartość wody i błonnika, mogą być przydatne w procesie odchudzania. Oto dlaczego:

Niska kaloryczność . Pomidory są niskokaloryczne, co oznacza, że mogą być spożywane w większych ilościach, nie przyczyniając się znacząco do zwiększenia spożycia kalorii.

. Pomidory są niskokaloryczne, co oznacza, że mogą być spożywane w większych ilościach, nie przyczyniając się znacząco do zwiększenia spożycia kalorii. Wysoka zawartość wody . Ponad 90% masy pomidora to woda. Spożycie pokarmów o wysokiej zawartości wody może pomóc w uczuciu sytości przy niewielkiej kaloryczności posiłku.

. Ponad 90% masy pomidora to woda. Spożycie pokarmów o wysokiej zawartości wody może pomóc w uczuciu sytości przy niewielkiej kaloryczności posiłku. Niski indeks glikemiczny . Pomidory mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że powodują one niewielkie zmiany poziomu cukru we krwi. Regularne spożywanie pokarmów o niskim indeksie glikemicznym może być korzystne dla utrzymania stabilnej wagi ciała.

. Pomidory mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że powodują one niewielkie zmiany poziomu cukru we krwi. Regularne spożywanie pokarmów o niskim indeksie glikemicznym może być korzystne dla utrzymania stabilnej wagi ciała. Błonnik . Pomidory zawierają błonnik, który również przyczynia się do uczucia sytości oraz korzystnie wpływa na układ pokarmowy.

. Pomidory zawierają błonnik, który również przyczynia się do uczucia sytości oraz korzystnie wpływa na układ pokarmowy. Likopen. Pomidory są bogate w likopen. To silny przeciwutleniacz, który może pomóc w ochronie komórek przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Bezpośredni związek między likopenem a odchudzaniem nie został jeszcze zbadany. Wiadomo jednak, że likopen może być korzystny zdrowia.

Zdrowo prowadzony proces odchudzania wymaga zrównoważonej diety i aktywnego stylu życia, a nie tylko jednego składnika spożywczego czy niskokalorycznego jadłospisu. Dlatego dieta pomidorowa nie jest dobrym sposobem na odchudzanie, a prowadzenie jej przez dłużysz czas, może być ryzykowne.

Reklama

Czytaj także:

Co jest zdrowsze: durowe pomidory, przecier pomidorowy, passata?

Pomidory a nadkwasota i refluks

Co zrobić z pomidorów: 63 przepisy