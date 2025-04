Dieta Plantstrong, czasami nazywana „dietą Plantstronga”, ma też drugą nazwę brzmiącą Engin 2 Diet. Z pewnością pomoże schudnąć, choć nawet nie trzeba liczyć kalorii, lecz może narażać na niedobory witamin i białka. Mimo to portal U.S. News dietę Plantstrong umieścił na liście najlepszych diet odchudzających. Sprawdź, na czym dokładnie polega ta dieta.

Dieta Planstrong to dieta wegańska. W 100% oparta na żywności roślinnej, ale dodatkowo pozbawiona jest cukru rafinowanego, olejów i soli. Jest więc dietą niskotłuszczową. Zakłada jadanie wyłącznie głównych posiłków, nie ma w niej miejsca na przekąski. Plantstrong to też platforma internetowa, której twórcy chcą ułatwić zadanie wszystkim, którzy zamierzają lub chcą kontynuować wegański styl życia.

Taki sposób żywienia ma na celu zapobieganie lub łagodzenie skutków typowej diety amerykańskiej. Jak można wyczytać w ogólnych informacjach, przejście na dietę Plantstrong może pomóc:

zmniejszyć masę ciała,

obniżyć poziom cholesterolu,

obniżyć ciśnienie krwi,

spowodować spadek poziomu cukru we krwi,

zmniejszyć nasilenie procesów zapalnych w organizmie.

Ale uwaga! Planstrong nie oferuje programów dietetycznych, nie sprzedaje diet czy jadłospisów. Jest za to producentem żywności, która spełnia kryteria, jakie Planstrong promuje. Na stronie internetowej można dokonać zakupu żywności, sprawdzić, czy jakikolwiek sklep w pobliżu (na terenie USA) oferuje ich produkty i zapoznać się z wegańskimi przepisami. Zatem Planstrong dostarcza wiedzę i żywność, ale jadłospis należy ułożyć sobie samemu.

Natomiast za opłatą dostępny jest planner posiłków (14 USD miesięcznie lub 99 USD rocznie). Aplikacja na podstawie krótkiej ankiety proponuje przepisy na każdy dzień i posiłek. Nie jest to prawdziwy dietetyczny jadłospis, gdyż nie ma tu dopasowania do zapotrzebowania kalorycznego, a jedynie do preferencji użytkownika – czasu i sprzętu kuchennego, jakim dysponuje. Pozwala także wykluczyć niektóre produkty.

Użytkownicy platformy mają także dostęp do cotygodniowych sesji coachingowych online oraz podcastów i grupy Plantstrong na Facebooku.

Twórcą Plantstrong jest Rip Esselstyn, były triathlonista i strażak, który swoją pasją do zdrowej roślinnej żywności postanowił zarażać jak najwięcej ludzi. Zaczął od kolegów z drużyny strażackiej i napisania książki „The Engine 2 Diet”, w której opisał swoje sukcesy w implementacji diety wegańskiej u kolegów z pracy. Później napisał jeszcze „Plant-Strong” oraz „The Engine 2 Seven-Day Rescue Diet”. Książka „Plant-Strong” stała się bestsellerem w Stanach.

fot. Dieta Plantstrong: co jeść/ Adobe Stock, Mara Zemgaliete

Dieta Plantstrong polega na stosowaniu wegańskiego sposobu żywienia. Zatem główne zakupy powinny odbywać się w dziale warzywnym marketu lub na targu warzywnym.

W diecie powinny się znaleźć:

owoce – wyłącznie świeże lub mrożone,

warzywa liściaste,

warzywa strączkowe – np. czarna fasola, ciecierzyca, soczewica,

produkty pełnoziarniste – brązowy ryż, quinoa, amarantus, owies, groch łuskany, byle bez dodatków soli, cukru czy olejów, pieczywo pełnoziarniste,

grzyby,

nasiona – najlepiej w naturalnej postaci, np. nieprażone,

orzechy – naturalne, niesolone, w żaden sposób nie poddane obróbce,

„mleka” roślinne, tofu i tempeh też są dozwolone, ale nie powinny zawierać dodatków, np. cukru, oleju, soli,

do picia: woda, czarna gorzka kawa, herbaty ziołowe.

Z diety Plantstrong wyklucza się:

cały nabiał,

mięso drobiowe,

jaja,

ryby,

czerwone mięsa,

soki owocowe i warzywne (do picia), także smoothies,

słodkie napoje,

wszystkie oleje.

Z zalecanych produktów przygotowujesz wegańskie dania i już. Natomiast Plantstrong oferuje całą gamę produktów, dzięki którym utrzymanie wegańskiego sposobu żywienia jest prostsze. Marka oferuje w swoim sklepie zarówno produkty jak i gotowe dania:

płatki śniadaniowe,

granole,

ciasto do pizzy,

mieszankę na naleśniki,

burgery,

mieszankę na chili,

mieszankę na chleb,

sosy,

mieszankę na rosół,

herbaty,

popcorn.

Wszystkie produkty, jak zapewnia producent, są wysokiej jakości, z organicznych produktów, część z nich jest także bezglutenowa.

Na stronie można bezpłatnie zobaczyć wiele przepisów spełniających kryteria diety Plantstrong. Podajemy dwa przykładowe, które możesz wypróbować w domu.

Bogata zupa pomidorowa Plantstrong

Przepis możesz wzbogacić dowolnymi warzywami, np. koperkiem, ciecierzycą, fasolą czy cukinią. Potrawa najlepiej smakuje kolejnego dnia!

Składniki:

1 cebula pokrojona w kostkę,

2 szklanki pokrojonych w plasterki grzybów,

2 posiekane ząbki czosnku,

500 g krojonych pieczonych pomidorów,

150 g koncentratu pomidorowego,

4 szklanki bulionu grzybowego Plantstrong lub niskosodowego bulionu warzywnego,

3 papryki pokrojone w kostkę, jedna może być ostra,

3 szklanki rozdrobnionego mrożonego szpinaku,

2 łyżki oregano,

2 łyżki bazylii.

Sposób przygotowania:

Posiekaj cebulę i czosnek. Umyj grzyby i pokrój je w paseczki. Podsmaż je, aż zmiękną. Dodaj na patelnię trochę bulionu i wymieszaj. Dodaj pomidory, koncentrat i resztę bulionu. Dobrze wymieszaj i gotuj na małym ogniu 30 minut. Dodaj szpinak, oregano i bazylię, przykryj i gotuj jeszcze 5 minut. Podawaj posypaną kiełkami lub miniwarzywami, awokado, nasionami konopi, hummusem rozcieńczonym wodą.

fot. Przepisy diety Plantstrong: bogata zupa pomidorowa/ Adobe Stock, myviewpoint

Barwne pieczone warzywa Plantstrong

Możesz tak naprawdę wykorzystać dowolne warzywa. Kluczowe jest jednak, aby dobrać takie o podobnej twardości. Wtedy upieką się w tym samym czasie.

Składniki:

mała dynia Delicata, obrana, pokrojona w kostkę,

2 bataty pokrojone w kostkę,

główka czosnku przekrojona na pół,

225 g brukselki, główki przekrojone na pół,

5 posiekanych marchewek,

2 buraki, obrane i pokrojone w kostkę,

4 ziemniaki, obrane, pokrojone w plasterki lub kosteczkę,

posiekana czerwona cebula,

2 gałązki rozmarynu,

2 gałązki tymianku,

kilka liści szałwii,

łyżeczka wędzonej papryki,

łyżeczka czosnku w proszku,

ocet balsamiczny mandarynkowy lub sok wyciśnięty z pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Na papierze rozsyp pokrojone warzywa i rozprowadź je tak równo, jak zdołasz. Rozprowadź równomiernie przyprawy na warzywach. Wstaw do piekarnika i piecz przez 30 minut. Przed podaniem skrop octem balsamicznym lub sokiem z pomarańczy.

fot. Przepisy diety Plantstrong: kolorowe pieczone warzywa/ Adobe Stock, M.studio

Niewątpliwie zaletami tego sposobu żywienia jest przykładanie wagi do dobrej jakości produktów naturalnych, roślinnych. Dieta nie wymaga liczenia kalorii, jest bogata w błonnik. Może pomóc w zmniejszeniu masy ciała i jest dietą promująca zdrowie układu krążenia. Powstała jako sposób na obniżenie poziomu cholesterolu u strażaków. Na tym polu się sprawdziła. Nie jest jednak pozbawiona wad.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zdrowego żywienia można jej zarzucić, że:

jest restrykcyjna (wyklucza całe grupy produktów, w tym oleje, cukier, sól),

może narażać na częste uczucie głodu,

może być trudno na niej wytrwać, np. która restauracja zaproponuje potrawy zgodne z tym systemem jedzenia?

produkty oferowane przez Plantstrong nie są tanie.

„Dieta Plantstronga” może narażać na niedobory witaminy D i B12, a także na niedobór białka w diecie.

