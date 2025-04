Dieta Perricone podobno już w 3 dni zwiększa jędrność skóry, poprawia się jej koloryt i spłyca zmarszczki. Taka 3-dniowa dieta znana jest także jako Face Lift Diet i jest szybkim sposobem na poprawę wyglądu i samopoczucia. Stosowana dłużej może pomóc schudnąć i zadbać o zdrowie i nie trzeba przy tym liczyć kalorii. Dieta Perricone'a nazywana jest też dietą probiotyczną, gdyż dostarcza pro- i prebiotyków.

Dieta Perricone skupia się na jadaniu produktów bogatych w antyoksydanty, tłuszcz omega-3 i białko. Trzeba z niej wykluczyć: żywność wysoko przetworzoną, słodycze, masło i margaryny, produkty z białej mąki, czerwone mięso, napoje gazowane, alkohol, kawę oraz produkty o wysokim indeksie glikemicznym.

Oto podstawowe zasady tej diety:

Jedz duże ilości ryb i owoców morza, zwłaszcza łososia, makreli, sardeli, krewetek, małż i ostryg.

i owoców morza, zwłaszcza łososia, makreli, sardeli, krewetek, małż i ostryg. Jedz dużo warzyw i owoców , zwłaszcza tych o kolorze czerwonym, pomarańczowym, zielonym i fioletowym.

, zwłaszcza tych o kolorze czerwonym, pomarańczowym, zielonym i fioletowym. Unikaj węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym , takich jak cukier, mąka, chleb biały i inne produkty z białej mąki.

, takich jak cukier, mąka, chleb biały i inne produkty z białej mąki. Unikaj tłuszczów trans i nasyconych , takich jak margaryna, olej palmowy i tłuszcze zwierzęce.

, takich jak margaryna, olej palmowy i tłuszcze zwierzęce. Jedz dużo tłuszczów z kwasami omega-3 , takich jak olej rybi, orzechy włoskie, siemię lniane i awokado.

, takich jak olej rybi, orzechy włoskie, siemię lniane i awokado. Jedz dużo białka : mięso drobiowe, indyk, jajka, tofu i soja.

: mięso drobiowe, indyk, jajka, tofu i soja. Unikaj alkoholu , kawy, herbaty i napojów gazowanych.

, kawy, herbaty i napojów gazowanych. Pij dużo wody , przynajmniej 6-8 szklanek dziennie.

, przynajmniej 6-8 szklanek dziennie. Unikaj jedzenia późnym wieczorem i jedz regularnie w ciągu dnia.

i jedz regularnie w ciągu dnia. Ćwicz minimum 30 minut dziennie i śpij minimum 7 godzin na dobę.

Niewątpliwą zaletą diety Perricone jest to, że pozwala zadbać o florę bakteryjną jelit, która jest bardzo ważnym składnikiem ogólnego stanu zdrowia, odporności i samopoczucia. Nie trzeba też liczyć kalorii, co niewątpliwie ułatwia jej stosowanie. Kolejną zaletą jest to, że promuje jadanie zdrowej żywności i odradza sięganie po tę wysoko przetworzoną. Jasno też zaznacza, że ważną rolę w zdrowym trybie życia pełni aktywność fizyczna i sen.

Wadą tej diety natomiast może być to, że jest to dieta białkowa, czyli zawiera sporo białka, przez co może być nieodpowiednia dla osób, które mają problemy z nerkami i niektóre zaburzenia metaboliczne.

Ponieważ promuje jadanie ryb morskich, nie będzie też tania – żeby faktycznie jadać zdrowe ryby, trzeba kupować te z dzikich łowisk, a nie z hodowli, w których może być duże nagromadzenie antybiotyków i innych toksyn.

Dieta antyzmarszczkowa jest prosta: codziennie, przez 3 dni, powtarzasz ten sam jadłospis. Według dr. Perricone'a tyle wystarczy, aby zauważyć rezultaty w postaci poprawy jakości skóry. Wybieraj produkty o właściwościach antyrodnikowych: jagody, melon kantalupa, ciemnozielone warzywa liściaste, brokuły, szparagi. Jest też miejsce na jajka, owsiankę, orzechy i jogurt naturalny. Nie wolno pić kawy, ale możesz ją zastąpić czarną lub zieloną herbatą. Do każdego posiłku powinnaś wypić przynajmniej szklankę wody.

Co kupić przed rozpoczęciem diety Perricone?

Zawsze warto mieć w lodówce następujące produkty, które wpisują się w zasady diety Face Lift Diet i diety probiotycznej:

świeże jagody, borówki amerykańskie, maliny, truskawki,

melon kantalupa,

kiwi,

cytryny,

jabłka,

gruszki,

orzechy laskowe, włoskie albo migdały,

sałata rzymska albo inne zielone warzywa liściaste,

jaskrawozielone warzywa, takie jak szparagi, brokuły albo szpinak,

płatki owsiane zwykłe,

jogurt naturalny,

oliwa extra virgin,

jajka z chowu wolnowybiegowego,

łosoś,

pierś z indyka lub kurczaka,

woda źródlana.

Jadłospis diety Perricone na 3 dni

Każdy z tych 3 dni diety Perricone należy zaczynać od wypicia 250 ml wody źródlanej, może być z dodatkiem soku z cytryny.

Śniadanie:

omlet z 3 jajek i/albo 180-220 g grillowanego łososia,

50 g owsianki (nie błyskawicznej),

5-centymetrowy plaster melona kantalupa i mała garść świeżych borówek amerykańskich,

co najmniej 250 ml wody.

Obiad:

180-220 g grillowanego łososia,

zielona sałata rzymska albo inne ciemnozielone warzywa liściaste; dressing: oliwa extra virgin ze świeżo wyciśniętą cytryną,

kiwi albo 5-centymetrowy plaster melona kantalupa,

garść świeżych jagód,

co najmniej 250 ml wody.

Przekąska:

jabłko,

60 g piersi z kurczaka lub indyka albo 150-200 g naturalnego jogurtu,

mała garść migdałów, orzechów laskowych lub włoskich.

Kolacja:

180-220 g grillowanego łososia,

100-150 g ugotowanych na parze warzyw, zwłaszcza jaskrawozielonych, takich jak szparagi, brokuły czy szpinak,

5-centymetrowy plaster melona kantalupa i mała garść borówek,

co najmniej 250 ml wody.

Przekąska przed snem:

pół jabłka lub gruszki,

60 g piersi z kurczaka lub indyka albo 150 – 200 g naturalnego jogurtu,

3-4 migdały lub oliwki,

co najmniej 250 ml wody.

Jadłospis diety Perricone promuje nie tylko zdrowie skóry i zwalczanie procesów zapalnych w organizmie, ale i zdrowy sposób żywienia, co sprzyja odchudzaniu. Oto przykładowy jadłospis diety probiotycznej na 7 dni, zgodny z zasadami diety Perricone:

Dzień 1. diety probiotycznej



Śniadanie: Jajka sadzone na oliwie z oliwek, szpinak i pomidory

Drugie śniadanie: Owoce jagodowe z jogurtem naturalnym i siemieniem lnianym

Obiad: Grillowana pierś z kurczaka, sałata rzymska, awokado i pomidory

Podwieczorek: Seler naciowy z hummusem

Kolacja: Grillowany łosoś, szpinak i brokuły

Dzień 2. diety probiotycznej



Śniadanie: Owsianka z mlekiem migdałowym, orzechami i owocami

Drugie śniadanie: Warzywa surowe z hummusem

Obiad: Sałatka z tuńczykiem, jajkiem, pomidorami i ogórkiem

Podwieczorek: Zupa krem z brokułów

Kolacja: Grillowany filet z indyka, pieczona cukinia i papryka

Dzień 3. diety probiotycznej



Śniadanie: Omlet z jajek i szpinaku z pestkami dyni

Drugie śniadanie: Owoce jagodowe z jogurtem naturalnym i siemieniem lnianym

Obiad: Kurczak duszony w pomidorach z zielonymi warzywami

Podwieczorek: Seler naciowy z hummusem

Kolacja: Pieczony dorsz z kwaszoną kapustą

Dzień 4. diety probiotycznej



Śniadanie: Naleśniki z mąki gryczanej z twarogiem i owocami

Drugie śniadanie: Warzywa surowe z hummusem

Obiad: Sałatka z grillowanym kurczakiem, awokado i pomidorami

Podwieczorek: Zupa krem z dyni

Kolacja: Grillowany łosoś, szpinak i brokuły

Dzień 5. diety probiotycznej



Śniadanie: Owsianka z mlekiem migdałowym, orzechami i owocami

Drugie śniadanie: Owoce jagodowe z jogurtem naturalnym i siemieniem lnianym

Obiad: Sałatka z grillowanym kurczakiem, awokado i pomidorami

Podwieczorek: Seler naciowy z hummusem

Kolacja: Grillowany filet z indyka, pieczona cukinia i kwaszone ogórki

Dzień 6. diety probiotycznej



Śniadanie: Omlet z jajek kurzego wzbogacony o szpinak i awokado

Drugie śniadanie: Smoothie z jagód, borówek, truskawek i jogurtu naturalnego

Obiad: Sałatka z grillowanym kurczakiem, mieszanką sałat, pomidorami i awokado

Podwieczorek: Gruszka i orzechy włoskie

Kolacja: Duszona ryba z zielonymi warzywami

Dzień 7. diety probiotycznej



Śniadanie: Owsianka z jagodami, migdałami i nasionami chia

Drugie śniadanie: Gruszka i orzechy włoskie

Obiad: Sałatka z tuńczykiem, mieszanką sałat, pomidorami i awokado

Podwieczorek: Marchewka i hummus

Kolacja: Grilowany filet z kurczaka z dodatkiem brokułów i fasolki szparagowej

Do diety Perricone warto często włączać produkty probiotyczne: jogurt naturalny z żywymi kulturami bakterii, kefir, maślanka, zakwas chlebowy, kombucha, kapusta kiszona, kimchi ogórki kiszone, miso, tempeh. Probiotyki zawierają także, choć w mniejszych ilościach, sery, zwłaszcza: zwarty biały ser i ser feta.

