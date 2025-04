Dieta paryska została ogłoszona właściwym modelem odżywiania przez dr. Cohena. Zakłada ona 3 fazy odchudzania, w których dozwolone są różne produkty spożywcze. Poznaj dietę największego przeciwnika dr. Dukana.

Dr Jean-Michel Cohen wywołał swego czasu głośny spór dzielący opinię publiczną, krytykując otwarcie bardzo popularną dietę odchudzającą: dietę Dukana. Miał wiele zastrzeżeń co do skuteczności metody odchudzającej zaproponowanej przez kolegę po fachu. Francuzi prezentują zupełnie inne podejście do chudnięcia. Metoda dr. Jeana-Michel Cohena ma chronić przed popularnym efektem wysokobiałkowej diety proponowanej przez Dukana.

Spór tych dwóch znaczących w świecie dietetyki francuskich lekarzy, podzielił opinię publiczną na całym świecie. Wiele osób wychwalało dietę Dukana opartą na kilku fazach, a inni skarżyli się na skutki uboczne diety Dukana i jako dobrą alternatywę stosowali dietę paryską.

Francuzi prezentują 2 zupełnie odmienne podejścia do problemu nadwagi. Zaprowadziły ich one aż do sądu, gdzie wygrał właśnie dr Joan-Michele Cohen!

Sprawdź, na czym polega dieta lekarza, który wygrał wojnę z Dukanem i na tej podstawie promuje (swoim zdaniem) jedyny właściwy sposób walki ze zbędnymi kilogramami.

Dieta paryska to przede wszystkim skuteczny sposób na walkę z nadwagą, który ma na celu nie tyle samo zrzucenie kilogramów, co również utrzymanie owego spadku przez resztę życia.

Jak twierdzi dr Jean-Michel Cohen, dzięki odpowiedniemu nastawieniu psychicznemu osoby odchudzającej, jest ona w stanie zrzucić tyle kilogramów, ile domaga się jej organizm. Jeśli zaczynasz jako osoba otyła, w końcowej fazie znajdziesz się w zielonym przedziale skali BMI.

Dieta jest zaprojektowana tak, by po jej zakończeniu nie stosować żadnych konkretnych modeli żywienia, a utrzymywać modelową masę ciała. Można powiedzieć, ze twórca diety paryskiej jest wielkim wrogiem efektu jo-jo.

Jak opisał w swojej książce dr. Jeana-Michel Cohen, dieta paryska składa się z 3 etapów.

Faza Cafe diety paryskiej

Jest ona wstępem do diety właściwej. W tym okresie możesz tracić do 0,5 kg dziennie przez maksymalnie 10 dni. Jest ona dość rygorystyczna, dlatego w czasie jej trwania warto zadbać o wysokowartościowe potrawy i dodatkowe uzupełnienie diety w suplementy.

Faza Cafe dostarcza jedynie ok. 700-800 kcal dziennie.

Pamiętaj, że od razu po fazie Cafe nie wolno ci wracać do wcześniejszych nawyków żywieniowych (wychodzeniu z tej fazy musi towarzyszyć przejście na przynajmniej 7 dni na etap Bistro).

Faza Bistro diety paryskiej

Jest przewidziana na 3 tygodnie, a w jej trakcie stracisz od 3 do 5 kg. W czasie jej trwania możesz swobodnie układać menu na podstawie przepisów dostępnych w książce doktora.

W fazie bistro stosuje się dietę 1000 kcal.

Faza Gourmet diety paryskiej

W jej trakcie możesz tracić od 3 do 5 kg przez pierwszy miesiąc i od 2 do 4 kg przez kolejne 3 miesiące. Na tym etapie masz bardzo duży wybór jeśli chodzi o jedzenie i możesz sobie bardziej dogodzić, niż w trakcie trwania pozostałych etapów diety paryskiej.

Ta faza diety ma zadowalać podniebienie. W dalszym ciągu to jednak dieta bardzo niskokaloryczna. Jadłospis tej diety dostarcza ok. 1200 kcal.

Uwaga! Nie musisz przeprowadzać faz diety paryskiej po kolei - jeśli nie odpowiada ci któryś z etapów, możesz spokojnie z niego zrezygnować (ale również możesz powrócić na dowolnym etapie diety).

Po zastosowaniu diety paryskiej powinnaś stosować rozsądną, zdrową dietę, która zapobiegnie przybieraniu na masie.

Przepisy diety paryskiej - etap Cafe



Śniadanie: Koktajl jabłkowo-jogurtowy

Sposób przygotowania:

Zmiksuj jedno duże jabłko, ok. 200 g, odtłuszczony jogurt naturalny ok. 200 g, 1/4 łyżeczki zapachu waniliowego.

Obiad: Łosoś ze szpinakiem

Sposób przygotowania:

Łososia (ok. 90 g) posyp koperkiem i upiecz na grillu, następnie podsmaż czosnek, dodaj szpinak i duś z dodatkiem wody ok. 7 minut. Następnie upraż migdały na patelni, posyp nimi łososia, na sam wierzch połóż wcześniej przygotowany szpinak.

Kolacja: Zupa pomidorowa

Sposób przygotowania:

Uduś w garnku z wywarem drobiowym cebulę, czosnek i przecier pomidorowy, następnie dodaj pomidory, ulubione przyprawy i zalej resztą wywaru — w sumie 500 ml. Na koniec zmiksuj blenderem na zupę-krem.

Przepisy diety paryskiej etap Bistro

Śniadanie: ok. 200 g odtłuszczonego jogurtu naturalnego greckiego

Obiad: Cielęcina zapiekana z mozarellą

Sposób przygotowania:

85 g cielęciny upiecz na grillu, posyp mozarellą (ok. 30 g) i podgrzewaj, aż roztopi się ser. Przygotuj fasolkę szparagową w sosie czosnkowo-pomidorowym. Przygotuj surówkę z marchwi i selera naciowego w sosie vinegret, dodaj 200 g świeżego ananasa.

Kolacja: Tarta cukinia w vinegret z dodatkami

Sposób przygotowania:

Zetrzyj ok. 120 g cukinii i polej ją sosem vinegret. Ugrilluj polędwicę wołową (85 g) z burakiem (ok. 100 g) i szczypiorkiem, zjedz do tego kawałek mango (ok. 130 g).

Przepisy diety paryskiej etap Gourmet

Śniadanie: Naleśnik z jogurtem jagodowym

2 naleśniki pszenne,

ok. 200 g świeżych jagód,

ok. 170 g jogurtu.

Obiad: Dorsz z warzywami

Sposób przygotowania:

Przygotuj surówkę z 2 porów z vinegret. Uduś dorsza (110 g) z kalafiorem (110 g), podaj z odtłuszczonym jogurtem naturalnym (170 g) i 1 małą pomarańczą.

Kolacja: Sałatka z dodatkami

Sałatka z krewetek (110 g) i świeżego szpinaku z sokiem z cytryny,

kanapka pełnoziarnista z masłem orzechowym,

30 g sera cheddar,

1 jabłko duszone z cynamonem.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 14.08.2013.

