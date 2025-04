fot. Fotolia

Dieta paleo – główne zasady

Ideą przewodnią diety jest spożywanie grup produktów, które jedli nasi przodkowie w epoce kamienia (paleolitu), od ok. 2,6 mln do 12 mln lat temu. Propagatorzy diety zakładają, że jest ona najzdrowsza dla ludzkiego organizmu, ponieważ jesteśmy do niej przystosowani genetycznie. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że wiele gatunków spożywanych ówcześnie roślin wymarła lub jest obecnie niejadalna, a skład dzisiejszego mięsa jest kompletnie inny.

Warto również pamiętać, że przeciętna długość życia człowieka epoki paleolitu wynosiła tylko 25 lat, a jego styl życia i poziom aktywności fizycznej był zdecydowanie inny, niż współcześnie żyjących ludzi. Dlatego mówiąc o diecie paleo, posługujemy się terminem Współczesna Dieta Paleolityczna (WDP).

Na czym polega współczesna dieta paleo?

Zalecenia WDP opierają się na przypuszczeniu, że sposób żywienia naszych przodków (dieta myśliwych-zbieraczy), w skład którego wchodziły minimalnie przetworzone produkty, przede wszystkim prymitywne bulwy i owoce, orzechy i inne produkty roślinne przypominające dzisiejsze warzywa (65-70%) oraz złowiona dziczyzna (30-35%) to optymalny sposób odżywiania współczesnego człowieka.

W jej skład wchodzą: mięso zwierząt karmionych trawą, ryby, owoce morza, owoce i warzywa, jaja, orzechy, pestki, oleje takie jak oliwa z oliwek, olej z orzecha włoskiego, olej kokosowy czy z awokado.

Z diety natomiast eliminowane są: ziarna zbóż, rośliny strączkowe (w tym orzechy ziemne), nabiał, cukier, zwykłe ziemniaki, produkty wysokoprzetworzone, sól (lub spożywana jest tylko w ograniczonych ilościach), oleje roślinne inne niż wyżej wymienione, a także – według ojca diety paleo, prof. Lorena Cordaina – tłuszcze zwierzęce w dużych ilościach (z czym nie do końca zgadzają się inni propagatorzy tej diety).

Autor: Małgorzata Desmond, Centrum Medyczne Gamma

