W Stanach Zjednoczonych słowo „Paleo” weszło do kultury masowej. Dieta zdobyła popularność nie tylko u zwolenników odchudzania, ale i sportowców oraz lekarzy, a także dietetyków, którzy zaakceptowali ją ze względu na jej szeroki wpływ terapeutyczny. Istnieje bardzo niewiele chorób przewlekłych, które nie reagują pozytywnie na „dietę przodków”. Wyjątkowość paleo diety polega również na tym, że nie wymyślił jej żaden śmiertelnik. Do diety tej gatunek ludzki jest przystosowany genetycznie. To sposób odżywiania naszych przodków, którzy zajmowali się zbieractwem i łowiectwem. Sposobu odżywiania naszych przodków nie skomplikowały jeszcze wtedy rolnictwo, hodowla zwierząt, technologia i metody przetwarzania żywności. Tak jak wówczas, tak i dzisiaj najlepszym zdrowiem cieszymy się, gdy jemy chude mięso, owoce morza, świeże owoce i warzywa – kosztem zbóż, nabiału, rafinowanego cukru, rafinowanych olejów i przetworzonej żywności. Paleolityczni łowcy-zbieracze byli średnio o 10 do 15 cm wyżsi niż starożytni rolnicy, mieli mocniejsze kości, zdrowsze uzębienie i, pomijając wypadki wynikające z ich niebezpiecznego trybu życia, również żyli dłużej. Myśliwi-zbieracze nie byli grubi i mieli bardzo niski wskaźnik zachorowalności na takie schorzenia z grupy choroby systemu odpornościowego, jak artretyzm czy cukrzyca.

Dr Loren Cordain – profesor Colorado State University, ekspert w dziedzinie diety paleolitycznej, to jedna z największych sław nauki w dziedzinie badania diety naszych pra-przodków, a jego Dieta paleo to raczej sposób życia niż seria nakazów i zakazów dotyczących jedzenia. Dietetycy promujący dietę paleo namawiają do porzucenia sal gimnastycznych i siłowni na rzecz ruchu na świeżym powietrzu. Spacery, bieganie i górskie wycieczki to idealne przykłady - to właśnie robili nasi przodkowie! A co się jada w stylu paleo? Paleo dieta zawiera produkty, które ludzie mogli upolować: mięso, ryby, owoce morza oraz produkty, które mogą być uzyskane od zwierząt lub z ziemi: jajka, owoce, orzechy, nasiona, warzywa, grzyby, miód, zioła i przyprawy. Zaleca się jeść tylko to najchudsze mięso, bez jakichkolwiek dodatków oraz dziczyznę, ponieważ w tamtych czasach ludzie nie hodowali jeszcze zwierząt domowych. Zalecane jest również jedzenie wątróbek, żołądków, płucek, ponieważ zawierają dużo witamin z grupy B.

