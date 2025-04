Dieta paleo została opracowana przez profesora Colorado State University, największej sławy w dziedzinie badań diety naszych przodków, dr Lorena Cordain’a. Jego zdaniem, jej najmocniejszą stroną jest to, że człowiek jest do niej przystosowany genetycznie. Problemy ze zdrowiem są wynikiem tego, co współcześnie jemy i w jaki sposób próbujemy się odchudzać.

Korzyści płynące z diety paleo

Sposób odżywiania naszych przodków sprawiał, że nie znali oni problemów takich jak otyłość czy choroby serca, które dziś są powszechne. Dieta paleo ma ograniczyć spożywanie tłuszczy, zmniejsza ilość węglowodanów i oferuje dużo niskotłuszczowego białka, które ułatwia utrzymanie prawidłowej wagi. Ponieważ nasi przodkowie byli znacznie bardziej aktywni ruchowo, stosując paleodietę, powinniśmy włączyć do codziennego planu trochę ruchu, szczególnie tego na świeżym powietrzu.

DZasady diety

Dieta paleo nie narzuca żadnych restrykcyjnych zasad odżywiania się. Nie musisz zmniejszać ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia, a jedynie wykluczyć z jadłospisu pewne produkty.

Co należy jeść:

chude mięso (jest źródłem białka)

(jest źródłem białka) ryby (zawierają dobre tłuszcze)

(zawierają dobre tłuszcze) owoce morza (zawierają, wysokowartościowe białko, witaminy i fluor)

(zawierają, wysokowartościowe białko, witaminy i fluor) świeże owoce i warzywa (dostarczają organizmowi witamin)

Czego powinnaś unikać:



nabiał (produkty mało sycące)

zboża (przetworzone w postaci np. pieczywa mają dużo węglowodanów)

rośliny strączkowe

sól i pieprz (sól zatrzymuje wodę)

ziemniaki (niska wartość odżywcza)

gotowe produkty (zawierają konserwanty)

Zalety diety paleo

po dłuższym stosowaniu eliminuje takie zagrożenia zdrowia, jak: otyłość i związane z nią choroby serca

zgodna z naszym kodem genetycznym

dostarcza organizmowi wyłącznie dobrych tłuszczów

nie powoduje efektu jo-jo, ponieważ spadek wagi następuje powoli

Wady paleodiety

nie daje szybkich efektów w postaci zmniejszenia wagi

restrykcyjna dla miłośników fast foodów i gotowych dań

wymaga całkowitej zmiany nawyków żywieniowych

Przykładowy jadłospis

Dzień 1.

Śniadanie: grejpfrut czerwony, krewetki gotowane na parze, filiżanka kawy bezkofeinowej

Drugie śniadanie: zielona sałata z lekkim dressingiem, chude kotlety wieprzowe z grilla, woda mineralna

Obiadokolacja: to na co mamy ochotę bez żadnych zakazów i nakazów dietetycznych

Przekąski: świeży ogórek, kawałki chudej wołowiny na zimno

Dzień 2.

Śniadanie: truskawki świeże lub mrożone, usmażony na małej ilości oliwy z oliwek omlet z dwóch jaj ze szpinakiem, pieczarkami i cebulą, woda z kawałkiem cytryny

Drugie śniadanie: pikantny kurczak z grilla, warzywa gotowane na parze, świeże owoce, napój light

Obiadokolacja: pieczarki marynowane, ryba w pikantnym sosie, dynia faszerowana mięsem, pieczone jabłka z orzechami i cynamonem, kieliszek wina

Przekąski: wołowina, suszone jabłka

Dzień 3.

Śniadanie: melon i świeże borówki z orzechami włoskimi, nogi kraba gotowane na parze, filiżanka kawy bezkofeinowej

Drugie śniadanie: zielona sałata z lekkim dressingiem, ryba z grilla z sokiem z cytryny i koperkiem, woda mineralna

Obiadokolacja: kawałki pomidora i awokado z czosnkiem i pieprzem cayenne, kotlety cielęce z grilla, kalafior gotowany na parze z sokiem z cytryny, marchewka pokrojona w słupki, sałatka owocowa, mrożona herbata ziołowa

Przekąski: łodyżki selera i słupki marchewki maczane w dipie do warzyw, niesolone orzechy włoskie