Dieta owsiankowa składa się z trzech - dość restrykcyjnych - faz.

Dieta owsiankowa - Faza 1

Pierwsza z nich trwa tydzień. W jej trakcie należy spożywać jedynie pełnoziarnisty owies znajdujący się np. w naturalnych płatkach. Posiłki dzielimy na pięć dziennie, z których każdy musi zawierać jedynie płatki owsiane z chudym mlekiem lub odtłuszczonym jogurtem naturalnym. Liczba kalorii dostarczanych organizmowi w tym czasie powinna wynosić około 1000 kcal dziennie.

Dieta owsiankowa - Faza 2

Trwa 30 dni. W tym czasie do jadłospisu możesz włączyć ulubione dietetyczne jedzenie, ale jedynie jako dodatek do owsianki, którą nadal należy jeść 3 razy dziennie. Dzienna wartość kalorii dostarczanych organizmowi nie powinna przekraczać zaś 1300 kcal. Propozycje dodatków to mała porcja warzyw lub owoców (ok. 100 g) oraz 50 g mięsa (np. piersi z kurczaka lub indyka).

Dieta owsiankowa - Faza 3

W tym czasie przygotowujesz organizm do zbilansowanej diety. Pamiętaj, by podczas trzeciej fazy chociaż jeden posiłek składał się z porcji owsianki, a dodatkowo jako przekąskę możesz zjadać np. owsiany batonik.

Szacowany spadek wagi to od 6 do 8 kg!

Jednodniowa dieta owsiankowa

To dieta błyskawiczna, którą należy przeprowadzać raz w tygodniu. Polega na zjadaniu w ciągu całego dnia 5 porcji owsianki z chudym mlekiem lub odtłuszczonym jogurtem naturalnym. Między posiłkami możesz pozwolić sobie jedynie na ziołową herbatę lub w odę niegazowaną. Diet a ta nie tylko dostarczy organizmowi mnóstwa s kładników odżywczych, ale również wymiecie z organizmu wszelkie zalegające toksyny. Jakiego możesz spodziewać się efektu? 1 lub 2 kg mniej w ciągu zaledwie jednej doby :)

Dieta owsiana - zalety

Dostarcza mnóstwo błonnika , który oczyszcza jelita i dodatkowo na długo daje uczucie sytości

, który oczyszcza jelita i dodatkowo na długo daje uczucie sytości Płatki owsiane zawierają bardzo dużo żelaza, magnezu, potasu i cynku

Dzięki tej diecie obniżysz poziom cukru i cholesterolu we krwi

we krwi Owies pomoże ci w zachowaniu młodości - wszystko dzięki przeciwutleniaczom, których zawiera naprawdę dużo

Dieta owsiana - wady

Jest dość monotonna - ciągłe jedzenie tej samej potrawy szybko może zniechęcić do dalszego jej przeprowadzania

- ciągłe jedzenie tej samej potrawy szybko może zniechęcić do dalszego jej przeprowadzania Dostarcza mało kalorii , przez co możemy czuć się osowiali i bez energii

, przez co możemy czuć się osowiali i bez energii Choć chudniemy, dzieje się to kosztem niedoboru składników, których nie dostarczamy wraz z pożywieniem

