Dieta Ornisha naprawdę działa: odchudza i chroni serce

Dieta Ornisha to profilaktyczny sposób żywienia, którego celem jest zapobieganie chorobom układu krążenia. Stworzył go amerykański kardiolog Dean Ornish. Zaproponował on laktoowowegetariański i niskotłuszczowy model żywienia z bardzo obniżoną zawartością tłuszczu i cholesterolu. Dieta Ornisha uważana jest za najskuteczniejszą dietę zapobiegającą chorobom serca i naczyń krwionośnych.