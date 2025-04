Kontrowersyjne zasady diety Kwaśniewskiego (optymalnej)

Dieta Kwaśniewskiego obfituje w tłuszcz. Autor diety optymalnej odrzucił wszelkie założenia dietetyki i stworzył swój model żywienia. Dieta ta opiera się na proporcjach:

Reklama

białka : tłuszcze : węglowodany = 1 : 2,5-3,5 : 0,3-0,5

Zwolennicy diety określają ten sposób komponowania jadłospisów jako żywienie optymalne. Jest ono jednak sprzeczne z rekomendacjami Polskiego Instytutu Żywności i Żywienia, według którego taki stosunek powinien wynosić:

białka : tłuszcze : węglowodany = 1 : 0,9 : 3,7

Dieta Kwaśniewskiego zaleca ograniczenie podaży wszelkich węglowodanów. Węglowodany, to przede wszystkim: warzywa skrobiowe, owoce, miód, kasze, ryż, produkty zbożowe (w tym słodkości), nasiona i orzechy. To główne źródła błonnika, witamin, mikro i makroelementów – bez których dochodzi do zachwiania pracy wielu narządów ludzkiego organizmu. Ograniczenie podaży błonnika, może niekorzystnie odbić się na pracy jelit. Z kolei niedostarczenie odpowiedniej ilości warzyw i owoców, może skutkować niedoborami witaminowymi.

Zaletą diety Kwaśniewskiego jest jednak niewątpliwie fakt, iż stosując się do zaleceń możesz zrzucić do 5 kg w ciągu miesiąca.

Doktor Kwaśniewski zaleca przyjmowanie 2-3 posiłków dziennie, a nawet ograniczenia się do 1! Dr Kwaśniewski uważa także, że nie ma konieczności liczenia kalorii, ponieważ organizm sam decyduje ile ich potrzebuje aktualnie!

Opinie dietetyków o diecie Kwaśniewskiego (optymalnej)

Dietetycy odradzają ten model żywienia. Być może dieta dr Kwaśniewskiego daje oczekiwany efekt, jakim jest utrata masy ciała, jednak nie jest to prawidłowa droga do tego celu.

Spadek masy ciała, wiąże się z utratą nadmiaru wody z organizmu oraz początkowo ze zmniejszeniem ilości dostarczanych kalorii. Dieta prowadzi do licznych niedoborów: witaminy C, z grupy B, magnezu, potasu, wapnia, miedzi, błonnika pokarmowego, węglowodanów.

Bezpieczeństwo diety optymalnej nie zostało potwierdzone konkretnymi, wiarygodnymi, długoterminowymi badaniami i analizami klinicznymi.

Produkty zabronione na diecie Kwaśniewskiego (optymalnej)



Zobacz, które produkty musisz wykluczyć z jadłospisu, jeśli chcesz wypróbować dietę Kwaśniewskiego:

cukier, słodycze

miód

owoce i przetwory owocowe: dżemy, kompoty

ryż i kasze

chleb i pieczywo

ciasta, kluski, potrawy mączne

ziemniaki, bataty

mąka ziemniaczana, pszenna

groch i fasola

inne nasiona strączkowe

słodzone napoje

sól ograniczać (aż do zupełnego wyeliminowania jej z jadłospisu)

Produkty dozwolone na diecie Kwaśniewskiego (optymalnej)

Jadłospis diety optymalnej jest monotonny. Menu dopuszcza:

wszystkie rodzaje serów

jaja - powyżej 4 na dobę

podroby, galarety mięsne, chrząstki, tłuste rosoły

każdy rodzaj mięsa, najlepiej tłuste, wieprzowe

wszystkie rodzaje wędlin - najlepsze salcesony

ryby, konserwy rybne

drób, najlepsza tłusta gęś, kaczka

dużo tłuszczu - masło, smalec, słonina, smalec gęsi, olej słonecznikowy, oliwa, dobra margaryna (tłuszcze pochodzenia zwierzęcego są preferowane)

mleko tłuste lub śmietana do 0,5 litra/dobę

wszystkie warzywa (poza ziemniakami i strączkami), pieczarki, grzyby do 300 g/dobę

orzechy, słonecznik

majonez

przyprawy bez dodatku cukru (czytaj skład!)

niesłodzone herbaty ziołowe

Reklama

Zobacz także:

Olej palmowy – czy rzeczywiście jest aż tak szkodliwy? Tylko fakty!

Gdzie występują wielonienasycone kwasy tłuszczowe?

Co musisz zrobić, żeby spalić 1 kg tłuszczu?