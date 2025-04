Skrót IIFYM brzmi dość tajemniczo, jednak nie kryje się pod nim nic skompilkowanego. To skrót od: If it fits your macros, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza: Jeśli pasują twoje makra. Jest to nazwa diety, która przez wielu rozumiana jest jako zakładająca jedzenie tego, na co ma się ochotę, a jedynym ogranicznikiem jest liczenie kalorii. To podejście stworzone z myślą o tych, którzy nie chcą przed każdym posiłkiem liczyć stosunku makroskładników w diecie.

Przy pierwszym podejściu do jakiekolwiek diety, najwięcej obaw wzbudza konieczność sprawdzania i liczenia odpowiedniego bilansu poszczególnych składników odżywczych. Jest to istotne ze względu na konieczność zapewnienia organizmowi wszystkich wartościowych składników przy znacznym deficycie kalorii. A gdyby tak jeść wszystko to, na co ma się ochotę, wyłącznie przy zmniejszeniu ilości kalorii? Czy taka dieta ma sens?

Kaloria kalorii nierówna!

Wydawać może się, że takie podejście ma sens: organizm nie otrzyma nadwyżki kalorii, my zaś zjemy to, na co mamy ochotę. Oszczędzamy czas, nerwy i pieniądze (nie trzeba przecież zmieniać nawyków żywieniowych i kupować innych produktów). Warto jednak pamiętać o tym, że wartości odżywcze kalorii pochodzących z różnych produktów nie są sobie równe – taka sama ich ilość z fast foodu będzie o wiele mniej odżywcza i zbilansowana dla organizmu, niż z domowego, niskotłuszczowego i urozmaiconego posiłku.

Istota diety IIFYM

Rozumienie sposobu żywienia IIFYM jako pozwolenie na zajadanie się absolutnie wszystkim, zwracając uwagę wyłącznie na sumę spożywanych dziennie kalorii, jest błędne. Nikt nie schudnie bowiem zjadając słoik nutelli dziennie – pomimo tego, że nie przekroczy ilości kalorii danego dnia. O co więc chodzi w IIFYM? Najogólniej mówiąc, właściwe podejście do tego rodzaju żywienia powinno składać się z dwóch części:

podstawą żywienia powinny być zdrowe posiłki i unikanie żywności przetworzonej – nawet 90 % posiłków spożywanych w ciągu całego dnia powinny stanowić właśnie zdrowe produkty pozostałe 10 % to cheat meal, czyli zjedzenie tego, na co ma się ochotę, a co niekoniecznie uznawane jest za zdrowe.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że przy codziennym praktykowaniu podjadania słodyczy i tłustych potraw, przybieranie na wadze będzie nieuniknione!

