Opinia dietetyka: dieta Omega

Zaletą tej kuracji jest to, że nie musimy liczyć kalorii. Porcje są całkiem spore, a posiłki bardzo urozmaicone, smaczne i sycące. W dodatku tracąc kilogramy, wzmacniamy odporność organizmu i poprawiamy pracę wielu narządów. Dietę opartą o podane niżej zasady stosujemy 2 tygodnie. To pozwoli zrzucić ok. 3,5 kg. Potem można poszerzyć jadłospis o 4–5 jajek tygodniowo i 1–2 plasterki żółtego sera co drugi dzień. Od czasu do czasu (np. raz w tygodniu) można zjeść ciastko lub 2–3 ziemniaki.

4 podstawowe zasady diety omega na zimę

1. Jadłospis opiera się na najcenniejszych dla naszego organizmu produktach. Są one podzielone na 12 grup (prezentujemy je poniżej).

2. Każdego dnia trzeba zjeść ściśle określoną ilość pożywienia z każdej grupy.

3. Kolejność, w jakiej spożywamy w ciągu dnia produkty, nie ma znaczenia. Możemy też dowolnie je łączyć w potrawach i posiłkach.

4. Nie musimy spożyć naraz całej porcji np. z grupy białek. Możemy podzielić ją na dwa posiłki. Np. na śniadanie zjeść 50 g wędliny, a na obiad 100 mięsa.

Grupy produktów przy diecie omega

Codziennie jedz po jednej porcji z każdej z tych grup.

1. Produkty białkowe

Konieczną dzienną ilość białka zapewnią ci do wyboru:

tłuste ryby, np. makrela, łosoś (150 g)

chude mięso wołowe lub wieprzowe (130 g)

chudy drób lub dziczyzna (150g)

2. Oleje

Powinnaś codziennie zjeść 2 płaskie łyżki. Może to być:

oliwa z oliwek extra virgin

olej rzepakowy

olej lniany (tylko na zimno, np. dodany do sałatek)

3. Orzechy

Jedna porcja to mała garść (ok. 20 g). Najwartościowsza byłaby mieszanka orzechów włoskich (50 %), laskowych (25 %) i nerkowców (25 %), ale mogą też być same włoskie. Osoby uczulone na orzechy mogą je zastąpić łyżką oleju.

4. Nasiona

Przygotuj spory słoiczek mieszanki składającej się z pestek dyni, siemienia lnianego i słonecznika (2:1:1). Codziennie zjadaj czubatą łyżkę. Możesz wymieszać ją np. z jogurtem, dodać do musli lub sałatki warzywnej.

5. Owoce bogate w witaminę C

Masz do wyboru:

jeden duży owoc (grejpfrut, pomarańcza)

dwa mniejsze owoce (np. kiwi, mandarynki)

pełną miseczkę owoców jagodowych (truskawek, malin, porzeczek). Mogą być mrożone.

6. Inne owoce

Dzienne zapotrzebowanie pokryjesz, jedząc do wyboru:

dwa jabłka lub gruszki

dwie brzoskwinie

melon

kiść winogron

Raz w tygodniu dozwolona jest garść suszonych owoców.

7. Zielone warzywa

Codziennie zjadaj ok. 150 g. Porcja ta na dużym płaskim talerzu zajmuje 1/3 powierzchni. Masz do wyboru np.:

3/4 szklanki brokułów

1/2 szklanki szpinaku

szklankę zielonego groszku

12 liści sałaty

8. Czerwone i żółte warzywa

Aby pokryć dzienne zapotrzebowanie, zjedz dwa pomidory lub:

dość duży strąk słodkiej papryki

średnią marchew

kolbę kukurydzy

dwie szklanki pokrojonej rzepy

9. Rośliny strączkowe

Masz do wyboru kilka rodzajów fasoli, groch, soczewicę, ciecierzycę i soję. Bez względu na to, co przyrządzasz, zalecana porcja strączków wynosi 150 g. Wodę, w której moczyłaś fasolę, wylewaj.

10. Produkty węglowodanowe

To nie tylko pieczywo, makaron i ryż, ale także zbyt mało doceniane kasze. Masz do wyboru:

3 kromki razowego chleba

szklankę suchego razowego makaronu

4 łyżki suchej kaszy

11. Źródła wapnia

Są nimi produkty mleczne. Zalecaną dzienną porcję najlepiej podzielić na dwie i jeść np. na śniadanie i na kolację. Pełne zapotrzebowanie pokryje szklanka biojogurtu, 3/4 szklanki chudego twarogu lub kubek chudego mleka.

12. Woda

Pij minimum 6 szklanek dziennie, dzieląc tę ilość na kilka porcji. Połowę może stanowić woda mineralna, a resztę źródlana lub zwykła przegotowana kranówka. Raczej nie pij tuż po posiłku.

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w dwutygodniku Pani Domu