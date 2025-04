Jak się czujecie? Ile udało się wam schudnąć? A jak z treningami? Dajecie radę?

Reklama

Poniżej znajdziecie jadłospis na kolejne 10 dni, który został przygotowany przez mgr Agnieszkę Ambroziak dietetyka w Centrum Witaland.

Schudnij do wiosny! Pyszny jadłospis na 10 dni (+ wersja do wydruku)

Dla pewności przypomnimy wam jeszcze ogólne zalecenia:

odstępy między posiłkami powinny wynosić 3 godziny

pijcie wodę - min. 1,5 litra dziennie

możecie wypić dziennie - 2 filiżanki kawy z chudym mlekiem (2%)

dodatkowo możecie pić - herbatę czerwoną, zieloną białą i herbatki ziołowe.

Schudnij do wiosny z Polki.pl! Zobacz, jak zmieniają się nasze redaktorki

DZIEŃ 51

Śniadanie

Kanapki z awokado i rukolą:

1/2 opakowania serka wiejskiego

kromka chleba pełnoziarnistego

1/2 awokado

1/4 papryki czerwonej

rukola

Na chleb razowy wyłóż serek wiejski, awokado, pokrojoną paprykę i liście rukoli.

II śniadanie

1 duże jabłko

Obiad

Chili Con Carne (składniki na 2 porcje):

200g mielonego mięsa z piersi indyka

1 mała cebula

1 ząbek czosnku

1 puszka pomidorów w puszce

1 sztuka papryka czerwona

1/2 puszki fasoli czerwonej

1/2 puszki kukurydzy w puszce

100 g ryżu białego

1 łyżka oleju rzepakowego

przyprawy: bazylia/oregano, pieprz, sól, kminek mielony, papryka chili,

Ryż ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Paprykę i cebulę pokrój w kostkę. Na rozgrzaną patelnię wrzuć cebulę, duś 5 minut. Dodaj wyciśnięty czosnek, a następnie pokrojoną paprykę. Duś na małym ogniu przez kolejne 5min, co jakiś czas mieszając. Następnie na tej samej patelni usmaż mięso mielone (ok. 10-15 min.) Do podsmażonego mięsa dodaj wcześniej podduszone warzywa, dodaj pomidory z puszki. Dopraw do smaku przyprawami. Duś jeszcze około 10 min. Na małym ogniu, aż mięso będzie miękkie. Na koniec dodaj puszkę czerwonej fasoli i kukurydzy konserwowej. Wszystkie składniki wymieszaj, podaj z ryżem.

Podwieczorek

1 szklanka kefiru (250 g)

Kolacja

Mix sałat z warzywami i dresingiem:

mix sałat

garść z rukoli

1 papryka czerwona

1 pomidor czerwony

szczypta suszonej bazylii

mięta pieprzowa

Mix sałat wymieszaj z pokrojonym w kostkę pomidorem i papryką. Drobno posiekaj miętę, wymieszaj z oliwą i bazylią. Polej sałatkę.

DZIEŃ 52

Śniadanie

Jajecznica ze szczypiorkiem i pomidorem:

2 jajka

1 pomidor czerwony

1 łyżka szczypiorku

1 łyżeczka oleju rzepakowego

1 kromka chleba pełnoziarnistego

Usmaż jajecznicę ze szczypiorkiem. Podawaj z pokrojonym w kostkę pomidorem i kromką pieczywa

II śniadanie

Koktajl truskawkowy:

150 ml mleka 2%

200g truskawek

2 łyżeczki otrębów pszennych

Wrzuć wszystkie składniki do blendera i wymieszaj je ze sobą.

Obiad

Chili Con Carne (według przepisu z poprzedniego dnia)

Podwieczorek

1 grejpfrut

Kolacja

Warzywa na patelnię (składniki na 2 porcje):

warzywa na patelnię z przyprawą orientalną 450 g

1 łyżeczka oleju rzepakowego

Warzywa usmaż na łyżce oleju i przypraw pod koniec smażenia.

DZIEŃ 53

Śniadanie

Migdałowa owsianka z malinami:

40 g płatków owsianych

1 łyżka siemienia lnianego

1 łyżka płatków migdałów

100g malin świeżych lub mrożonych

Płatki owsiane, siemię lniane , płatki z migdałów ugotuj na wodzie. Podawaj z malinami.

II śniadanie

Warzywa na patelnię z przyprawą orientalną (według przepisu z poprzedniego dnia).

Obiad

Pieczony kurczak z kaszą gryczaną z surówką z marchewki i jabłka (składniki na 2 porcje):

2 podudzia z kurczaka bez kości

100g kaszy gryczanej palonej

4 sztuki marchewki

2 duże jabłka

1 łyżka oleju rzepakowego

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka suszonego tymianku

Podudzie z kurczaka natrzyj tymiankiem, pieprzem i solą. Piecz w piekarniku owinięte w folie aluminiową przez 40 minut w temperaturze 180 stopni C. Kaszę ugotuj z niewielką ilością soli.

Marchew i jabłko zetrzyj na tarce, skrop sokiem z cytryny, przypraw solą i pieprzem. Wymieszaj z olejem.

Podwieczorek

4 suszone morele

Kolacja

Kanapki z serem żółtym i warzywami:

1 bułka grahamka

1 plaster sera gouda

2 rzodkiewki

1/2 ogórka zielonego

sałata

DZIEŃ 54

Śniadanie

Czekoladowy omlet:

1 jajko

1 łyżka otrębów

1 mały banan

1 łyżeczka kakao w proszku

2 kostki czekolady gorzkiej

Pokrój czekoladę na małe kawałki. Rozbij jajko z kakao. Piecz na patelni bez tłuszczu. Smażąc omlet posyp kawałkami czekolady. Pokrój banana i nałóż na usmażonego omleta.

II śniadanie

1 szklanka kefiru (250 ml)

Obiad

Pieczony kurczak z kaszą gryczaną, surówką z marchewki i jabłka (według przepisu z poprzedniego dnia)

Podwieczorek

Szklanka soku pomidorowego (250 ml)

Kolacja

Leczo wegetariańskie (składniki na 2 porcje):

1 średnia cukinia

1 papryka czerwona

1 papryka żółta

2 pomidory

1 cebula

100g pieczarek

1/2 szklanki wody

3 łyżki natki pietruszki

1 łyżka oleju rzepakowego

liść laurowy

czarny pieprz

sól

ząbek czosnku

Pokrój cukinię, paprykę czerwoną oraz żółtą i pomidory. Wlej wodę, dodaj liście laurowe, ziele angielskie, pieprz ziarnisty, sól, czosnek. Gotuj na małym ogniu przez 30 min. W międzyczasie duś na łyżce oleju rzepakowego pieczarki z pokrojoną cebulą. Dodaj do leczo. Dodaj poszatkowaną natkę pietruszki i gotuj 10 min.

DZIEŃ 55

Śniadanie

Mus jaglany z borówkami:

30 g płatków jaglanych

200 ml mleka 2%

laska wanilii

100g borówek

łyżka pestek dyni

Naturalne płatki jaglane zagotuj na mleku z wanilią. Ugotowane płatki podawaj z borówkami. Posyp pestkami dyni.

II śniadanie

Leczo wegetariańskie (według przepisu z poprzedniego dnia)

Obiad

Dorsz w koperku na parze z surówką z kiszonej kapusty i ziemniakami (składniki na 2 porcje):

200 g filetu z dorsza

3 łyżki koperku

1 łyżeczka sok z cytryny

250 g kapusty kiszonej

2 marchewki

1 łyżeczka oleju rzepakowego

8 sztuk ziemniaków

Ziemniaki ugotuj w mundurkach. Filet z dorsza oczyść, skrop sokiem z cytryny, posyp solą, pieprzem i koperkiem. Gotuj na parze przez 15-20 minut. Marchew zetrzyj na tarce, wymieszaj z kapustą kiszoną i łyżeczką oleju rzepakowego.

Podwieczorek

1 garść orzechów włoskich

Kolacja

Zielony koktajl (składniki na 2 porcje):

2 garście jarmużu

40 g płatków gryczanych

1 banan

2 kiwi

1 łyżka siemienia lnianego

Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze do uzyskania gładkiej masy.

DZIEŃ 56

Śniadanie

Twarożek z warzywami:

1 opakowanie serka wiejskiego

2 rzodkiewki

2 ogórki kiszone

bułka razowa

Warzywa pokrój w drobną kostkę, wymieszaj z serkiem. Zjedz razem z bułką pełnoziarnistą.

II śniadanie

Zielony koktajl (według przepisu z poprzedniego dnia)

Obiad

Dorsz w koperku na parze z surówka z kiszonej kapusty i ziemniakami (według przepisu z poprzedniego dnia)

Podwieczorek

1 gruszka

Kolacja

Sałatka ze szpinakiem, awokado i tuńczykiem (składniki na 2 porcje):

1 awokado

350g świeżego szpinaku

3 garście suszonych pomidorów

1 puszka tuńczyka w sosie własnym

1 łyżka oliwy z oliwek

1 ogórek zielony

Obierz i pokrój awokado oraz ogórka. Wymieszaj z liśćmi szpinaku, pokrojonymi suszonymi pomidorami, ogórkiem oraz tuńczykiem w sosie własnym. Polej oliwą z oliwek, dopraw.

DZIEŃ 57

Śniadanie

Chia z truskawkami i kokosem:

1 łyżka nasion chia

1/2 szklanki mleka 2%

150 g truskawek (świeżych lub mrożonych)

1 łyżeczka wiórków kokosowych

Wszystkie składniki (oprócz truskawek) wymieszaj ze sobą i odstaw na noc (min. 8h do lodówki). Rano dodaj truskawki.

II śniadanie

Sałatka ze szpinakiem, awokado i tuńczykiem ( z przepisu z poprzedniego dnia)

Obiad

Pełnoziarniste tagliatelle z kurczakiem i cukinią (składniki na 2 porcje):

90 g makaronu pełnoziarnistego

1 duża cukinia

1 cebula

100 g pieczarek

1 mały jogurt grecki (ok. 150g)

200 g filetu z piersi kurczaka

1 łyżka oleju rzepakowego

Makaron ugotuj al dente. Filet z kurczaka pokrój w kostkę, przypraw solą, pieprzem i ulubionymi ziołami. Na oleju rzepakowym podsmaż cebulkę i pieczarki, kiedy się podduszą, dodaj kurczaka. Gdy mięso będzie miękkie, dodaj cukinię. Smaż do miękkości. Na koniec dodaj jogurt, pół pęczku posiekanego koperku i przyprawy (np. czarnuszka, sól). Wymieszaj z makaronem.

Podwieczorek

1 małe opakowanie jogurtu naturalnego

Kolacja

Błyskawiczne muffiny:

1 czerwona papryka

1 garść szpinaku

1 jajko

Do foremki od muffinek włóż pokrojoną w paski paprykę i szpinak. Jajko roztrzep z solą i pieprzem. Zalej warzywa, piecz w piekarniku, aż jajko się zetnie.

DZIEŃ 58

Śniadanie

Kanapki z wędliną i warzywami:

2 kromki chleba z ziarnami zbóż

2 małe plastry szynki drobiowej

1/2 papryki czerwonej

1 plaster twarożku naturalnego

sałata lodowa

kiełki rzodkiewki

Twarożkiem posmaruj chleb, połóż sałatę i wędlinę. Udekoruj kiełkami. Paprykę pokrój w paseczki. Zjedz razem z kanapkami.

II śniadanie

1 szklanka kefiru (250 ml)

Obiad

Pełnoziarniste tagliatelle z kurczakiem i cukinią (według przepisu z poprzedniego dnia)

Podwieczorek

Jabłko pieczone z cynamonem:

1 duże jabłko

1 łyżeczka cynamonu mielonego

Wydrąż jabłko, do środka wsyp cynamon. Piecz na blaszce przez około 25 minut w temperaturze 180 st. C.

Kolacja

Czerwona zupa z soczewicą (składniki na 2 porcje):

2 marchewki

70 g soczewicy czerwonej

80 g kaszy jaglanej

1 puszka pomidorów w puszce

1 szklanka bulionu warzywnego

1 cebula

1 ząbek czosnku

przyprawy : kmin rzymski, papryka słodka mielona, cynamon mielony, oregano, pieprz czarny, sól, sok z cytryny

Czerwoną soczewicę i kaszę jaglaną przepłucz na sitku. W dużym garnku rozgrzej olej, dodaj pokrojoną cebulę i czosnek smaż do miękkości. Następnie dodaj wszystkie przyprawy, pokrojoną w drobne talarki marchew i podsmaż. Do garnka dodaj soczewicę i kaszę, ponownie wymieszaj. Wlej pomidory, dodaj bulion i całość doprowadź do wrzenia. Następnie zmniejsz ogień i gotuj ok. 20 minut. Dodaj sok z cytryny i podgotuj jeszcze kilka minut. Podawaj z posiekaną natką pietruszki.

DZIEŃ 59

Śniadanie

Musli z mlekiem, śliwkami i orzechami:

40g musli naturalnego

1 szklanka mleka 2%

3 suszone śliwki

garść orzechów laskowych

Płatki zalej mlekiem, dodaj pokrojone śliwki i orzechy.

II śniadanie

2 mandarynki

Obiad

Faszerowana papryka z wołowiną i pęczakiem (składniki na 2 porcje):

2 papryki czerwone

100 g wołowiny mielonej

1 cebula

90 g kaszy pęczak

3 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżka bułki tartej

2 łyżeczki natki pietruszki

1 łyżka oliwy z oliwek

1 ząbek czosnku

Zmiel mięso lub kup od razu zmielone. Obsmaż mięso z cebulą na małej ilości tłuszczu. Mięso wymieszaj z ugotowaną kaszą, jajkiem, koncentratem, bułką tartą, czosnkiem, pietruszką i ulubionymi przyprawami. Wypełnij paprykę farszem i piecz ok 30 minut w temperaturze 160 stopni na termoobiegu.

Podwieczorek

1 szklanka kefiru (250 ml)

Kolacja

Czerwona zupa z soczewicą (według przepisu z poprzedniego dni)

DZIEŃ 60



Śniadanie

Frittata ze szpinakiem i suszonymi pomidorami:

2 jajka

4 suszone pomidory

garść szpinaku

1 łyżeczka oliwy z oliwek

mielona gałka muszkatołowa

czarny pieprz

sól

Jaja wymieszaj z posiekanym szpinakiem i pokrojonymi na paseczki pomidorami suszonymi. Dopraw i wymieszaj. Wylej na patelnie i usmaż.

II śniadanie

Pudding chia z mango:

1/2 mango

150 ml mleka kokosowego

1 łyżka nasiona chia

Nasiona chia wymieszaj z mlekiem. Wstaw do lodówki (najlepiej na noc). Zblenduj mango i polej puddingiem.

Obiad

Faszerowana papryka z wołowiną i pęczakiem (według przepisu z poprzedniego dnia)

Podwieczorek

200g winogron

Kolacja

Sałata z burakiem i fetą:

1 średni burak

1/2 opakowania mixu sałat

1/2 cebuli czerwonej

3 plastry sera feta

1 łyżka musztardy

1 łyżeczka miodu,

Reklama

Buraka obierz, pokrój w grubą kostkę i wstaw do parowaru (lub owiń w folię aluminiową i upiecz w piekarniku). Przygotuj sos: wymieszaj musztardę, miód i czosnek granulowany. Cebulę drobno posiekaj, wymieszaj razem z sałatą, burakiem i fetą. Polej sałatkę sosem.