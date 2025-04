Dieta dla studentki - czy to plan dla ciebie?

Czy poniższe stwierdzenia pasują do ciebie?

1. Uczysz się lub intensywnie pracujesz umysłowo, więc dieta musi zapewniać stały dopływ energii potrzebnej do sprawnego działania mózgu..

2. Często jadasz na mieście (lub w stołówkach), albo nie masz dostępu do dobrze wyposażonej kuchni.

3. Nie lubisz monotonii, ważne jest dla ciebie, aby posiłki były różnorodne i miały zdecydowany smak.

4. Lubisz słodycze i wiesz, że najtrudniej będzie ci zapanować nad podjadaniem słodkich przekąsek.

Dieta dla studentki - propozycja rozłożenia posiłków

Zajęcia przez cały dzień

7.00 – śniadanie w akademiku

10.00 – 2. śniadanie na uczelni

13.00 – obiad w stołówce

16.00 – przekąska na uczelni

19.00 – kolacja w akademiku

Zajęcia przed południem

7.00 – śniadanie w akademiku

10.00 – 2. śniadanie na uczelni

13.00 – obiad w akademiku

16.00 – przekąska w akademiku

19.00 – kolacja w akademiku

Zajęcia popołudniu

7.00 – śniadanie w akademiku

10.00 – 2. śniadanie w akademiku

13.00 – obiad na uczelni

16.00 – przekąska na uczelni

19.00 – kolacja na uczelni

Dieta dla studentki - przykładowe jadłospisy

Propozycja jadłospisu, gdy jesteś cały dzień na uczelni:

Śniadanie Sok marchwiowy, jogurt z bananem i płatkami owsianymi: 4 łyżki płatków owsianych, banan, średnie opakowanie jogurtu naturalnego

II śniadanie – do zabrania Jabłko, kanapka z szynką i ogórkiem: kromka chleba razowego, plasterek chudej wieprzowej szynki, 3 plasterki świeżego ogórka

Obiad Kurczak na słodko-kwaśno, sok z czarnej porzeczki

Przekąska Kromka chleba chrupkiego z maślanką

Kolacja Suszone jabłka, kanapka z sałatą i szynką: kromka chleba razowego, łyżeczka masła, 2 plastry szynki, duży liść sałaty, 5 plasterków suszonego jabłka

Propozycja jadłospisu, gdy masz zajęcia przed południem

Śniadanie Banan, kanapka z polędwicą łososiową: 2 kromki chleba razowego, 2 plasterki polędwicy łososiowej, 2 liście sałaty

II śniadanie szklanka maślanki, marchew, jabłko

Obiad Schab z morelami i z ryżem, sok pomidorowy

Przekąska Muesli z jogurtem i winogronami: 3 łyżki musli z różnymi rodzajami płatków, 10 sztuk winogron, szklanka jogurtu naturalnego

Kolacja Sałatka ziemniaczana z papryką i brokułami, pieczywo: ziemniak, 2 różyczki brokułów, 2 liście sałaty, łyżka zarodków pszennych, sól, ostra papryka, kromka chleba razowego, mały jogurt naturalny.

Propozycja jadłospisu, gdy masz zajęcia po południu:

Śniadanie Kanapka z szynką z indyka i jajkiem na twardo, jogurt naturalny z pokrojoną gruszką, jogurt naturalny

II śniadanie Maślanka, migdały, kiwi

Obiad Sałatka z ananasem, fasolą i kromką chleba razowego, garść suszonych bananów na deser

Przekąska Kanapka z szynką i kiszonym ogórkiem, jabłko

Kolacja Bułka maślana, pomarańcza