Dieta dla młodych mam - jak zacząć?

Oto 4 porady, które zmotywują cię do działania:

Znajdź sobie silną motywacj ę. Tylko wówczas osiągniesz c el, gdy naprawdę będziesz tego chciała.

Bądź cierpliwa . Nawet, gdy wa ga zatrzyma się na jakiś czas, nie przerywaj diety. To może się zdarzyć i trzeba ten moment po prostu przeczekać.

Zapamiętaj: aby schudnąć, trzeba jeść, tylko mądrze . Żadne głodówki i długie przerwy między posiłkami! Jeść trzeba nawet częściej niż przedtem, tylko oczywiście odpowiednio dobrane potrawy. Takie odchudzanie naprawdę może być przyjemnością.

Poszukaj fachowców. Skoro w dzisiejszych czasach od wszystkiego są specjaliści, to w kwestii odchudzania też warto sięgnąć po ich rady. Dietetyków jest dużo, dlatego znajdź o nich informacje w internecie, poczytaj opinie klientów i wybierz się na konsultację. To wcale nie musi kosztować dużo. Szukaj tych, którzy proponują dobrą opiekę za przystępną cenę.

Dieta dla młodych mam - czy to plan dla ciebie?

Dieta przeznaczona jest dla osób, które mają mało czasu na sporządzanie posiłków (np. mam z małymi dziećmi). Sprawdź, czy jest dobra dla ciebie!

1. Nadmierne kilogramy zostały ci po ciąży, ale już przestałaś karmić piersią (albo tylko raz np. w nocy?)

2. Posiłki przygotowujesz według zasady “im szybciej, tym lepiej”. Jesteś bardzo zajęta, głównie poświęcasz czas dziecku i rodzinie, o siebie dbasz na samym końcu?

3. Chcesz schudnąć, a jednocześnie wzmocnić organizm i uzupełnić ewentualne niedobory witamin i składników mineralnych po ciąży?

Dieta dla młodej mamy - zasady odchudzania

Dieta młodej mamy musi być prosta, ale jednocześnie urozmaicona. Wcale nie musi się to wiązać z bieganiem po sklepach i wyszukiwaniem fantazyjnych produktów. Wybierać należy to, co poprawia nastrój i dodaje energii do sprostania licznym obowiązkom:

owoce, warzywa – bogate w witaminy i składniki mineralne

produkty pełnoziarniste – pieczywo, kasze, makarony razowe, brązowy ryż

chude mięso i nabiał – najlepsze źródło białka (a w pierwszym przypadku także żelaza)

ryby, orzechy, oleje roślinne – skarbnica zdrowych tłuszczów, m.in. kwasów omega-3

Produkty te są łatwodostępne, bez problemu można też przygotować z nich pełnowartościowe posiłki.

Przykładowy jadłospis w diecie dla młodej mamy

Dzień 1

Śniadanie 6 łyżek płatków jęczmiennych ze szklanką mleka 2% tłuszczu, szklanka zielonej herbaty, 200 g winogron

II śniadanie 2 jabłka

Obiad Kurczak pieczony z jabłkami, surówka z marchwi

Przekąska Szklanka jogurtu naturalnego 2% tłuszczu, łyżeczka pestek dyni

Kolacja Pomarańcza i kanapka z bananami na ciepło: pól grahamki, łyżeczka oleju rzepakowego, łyżka jogurtu naturalnego 2% tłuszczu, pół banana, cynamon. Sposób przygotowania: banana obierz ze skórki, pokrój w plasterki, posyp cynamonem. Smaż 5 minut na rozgrzanym oleju. Rozsmaruj na bułce, polej jogurtem. Pomarańczę zjedz na deser.

Dodatkowe rady Zielona herbata jest bogatym źródłem antyoksydantów, a ponadto wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej. Jeśli chcesz, by miała działanie pobudzające (rano), parz ją 2–3 minuty. Wieczorem lepiej jest wypić napój parzony ponad 5 minut, bo ten z kolei ma właściwości relaksujące.

Dzień 2

Śniadanie Jabłko i musli z mlekiem: 7 łyżek musli z rodzynkami i orzechami, 1,5 szklanki mleka

II śniadanie 400 g winogron

Obiad Pierogi leniwe, kiwi

Przekąska Marchew i pieczywo chrupkie na słodko: kromka chleba chrupkiego, 2 łyżki serka homogenizowanego waniliowego, pół jabłka

Kolacja Kanapka z polędwicą, pomarańcza, kromka chleba razowego, 2 plasterki polędwicy, liść sałaty, pomarańcza. Sposób przygotowania: plasterki polędwicy ułóż na chlebie, przekładając je liściem sałaty. Pomarańczę zjedz na deser.

Dodatkowe rady Do leniwych nie dodawaj cukru, ani bułki tartej. Jeśli nie potrafisz zrezygnować ze słodkiego smaku, możesz dodać do ciasta łyżeczkę stewii w proszku.

Dzień 3

Śniadanie 2 gruszki, płatki pszenne z mlekiem: 5 łyżek płatków pszennych, szklanka mleka

II śniadanie 2 jabłka

Obiad Zupa z porów i ziemniaków, garść suszonych śliwek

Przekąska Surówka z pora i jabłka doprawiona jogurtem naturalnym, kromka chleba żytniego razowego

Kolacja Tost z brzoskwiniami: 2 kromki pieczywa tostowego ciemnego, pół ogórka, 2 plasterki sera żółtego, 2 plasterki szynki z indyka, brzoskwinia z syropu. Sposób przygotowania: szynkę ułóż na kromkach chleba. Na wierzchu ułóż pokrojonego w kostkę ogórka i brzoskwinię. Przykryj serem i zapiekaj w piekarniku w temperaturze 200 °C.

Dodatkowe rady Do kanapki możesz użyć dowolnych, niezbyt soczystych owoców, również świeżych. Jeśli więc nie masz pod ręką brzoskwiń z puszki, nie rezygnuj z tego przysmaku.

Dzień 4

Śniadanie Grejpfrut, płatki jaglane z mlekiem: 5 łyżek płatków jaglanych, szklanka mleka

II śniadanie 250 g winogron

Obiad Ryba pieczona z makaronem, 5 sztuk orzechów włoskich

Przekąska Jogurt z owocami i orzechami: pół opakowania jogurtu naturalnego, orzech włoski, pół mandarynki, pół brzoskwini w syropie, pół banana

Kolacja 3 kiwi i kanapka z fetą i koperkiem: kromka chleba żytniego razowego, łyżka sera typu feta, 2 łyżeczki posiekanego koperku. Sposób przygotowania: chleb posmaruj serem i posyp koperkiem. Kiwi obierz i zjedz na deser.

Dodatkowe rady Do deserów z jogurtem możesz dodawać różne owoce. Unikaj tylko kiwi. Zawiera ono enzymy (akonitynę i papainę), które rozkładają białko i sprawiają, że jogurt staje się gorzki. To samo dotyczy twarogu i mleka. Pamiętaj też, by nie dodawać kiwi do galaretek, bo te same enzymy sprawią, że deser nie stężeje.

Dzień 5

Śniadanie Grejpfrut, pieczywo z twarożkiem i pomarańczą: kromka chleba razowego, 2 łyżeczki miodu, 2 łyżki jogurtu naturalnego, pół kostki sera twarogowego, pomarańcza

II śniadanie Jabłko

Obiad Schab z gruszkami, marchewka

Przekąska Maślanka naturalna, chleb chrupki, szklanka maślanki, 2 kromki chleba chrupkiego

Kolacja Kanapka z miodem, kefir: pół kromki chleba pumpernikiel, 2 łyżeczki miodu, łyżeczka masła, szklanka kefiru

Dodatkowe rady Maślankę, kefir i pitny jogurt naturalny możesz stosować wymiennie. Mają podobną wartość energetyczną. Różnią się głównie zawartością i rodzajem żywych kultur bakterii.

Dzień 6

Śniadanie Pomarańcza, płatki kukurydziane z mlekiem: 5 łyżek płatków kukurydzianych, szklanka mleka

II śniadanie Serek wiejski i 2 mandarynki

Obiad Puree z soczewicy, banan

Przeką ska Jogur t naturalny z migdałami

Kolacja Kiwi, kanapka z kiszonym ogórkiem i szynką: kromka chleba razowego, 2 plastry szynki wieprzowej gotowanej, plasterek cebuli, pół ogórka kiszonego

Dodatkowe rady Orzechów i migdałów nie obieraj ze skórki. Ma ona dużo błonnika, który wspomaga trawienie i zmniejsza wchłanianie tłuszczu z jedzenia. Możesz je za to prażyć na suchej patelni kilka minut.

Dzień 7

Śniadanie Grejpfrut, otręby z mlekiem: 5 łyżek otrąb owsianych, szklanka mleka

II śniadanie Gruszka

Obiad Ryż z kurczakiem i ananasem, marchewka

Przekąska Pół szklanki maślanki naturalnej, pół grahamki

Kolacja Pomarańcza, bułka z dżemem brzoskwiniowym: pół grahamki, łyżka dżemu brzoskwiniowego niskosłodzonego, 2 łyżeczki masła

Dodatkowe rady Do kanapki możesz użyć dowolnych, niezbyt soczystych owoców, również świeżych. Jeśli więc nie masz pod ręką brzoskwiń

z puszki, nie rezygnuj z tego przysmaku.