Założeniem diety oczyszczającej jest eliminacja toksyn z organizmu. Problem dotyczący zanieczyszczenia dotyczy każdego człowieka. Co najważniejsze, spośród źródeł substancji toksycznych zdecydowanie trzeba wymienić: nieodpowiednią dietę - mianowicie: z wysoką zawartością tłuszczów nasyconych, cukrów, dodatków do żywności, zwłaszcza: konserwantów, spulchniaczy, wzmacniaczy smaku, barwników, a także nadużywanie leków, stres. Działania mające na celu oczyszczenie organizmu z toksyn wpłyną na poprawę kondycji zdrowotnej, samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Reklama

Zobacz także: Jedzenie w proszku - co jest w środku i jak działa działa na organizm?

Warto raz na jakiś czas podjąć się takiej diety, aczkolwiek wybór takowej powinien być uzależniony od podstawowych czynników:

wieku – dieta nie jest wskazana dla dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych, ludzi w podeszłym wieku;

stanu zdrowia – przed rozpoczęciem diety oczyszczającej należy wykonać podstawowe badania i skonsultować je z lekarzem;

pory roku – dieta oczyszczająca np. zimą może doprowadzić do ogólnego osłabienia organizmu i rozwoju schorzeń, również latem, w przypadku wysokich temperatur, należy mieć na uwadze rodzaj spożywanych posiłków i wybierać takie diety, które w swoim układzie będą zakładały dużą ilość płynów, składników mineralnych. Ponadto należałoby wziąć pod uwagę także styl życia - nierzadko konkretne diety wymagają pochłaniających czas przygotowań, robienia zakupów, bywa, że spożycie danych posiłków burzy rytm dnia i sprawia kłopot w organizacji dnia.

Zobacz także: Zafałszowana żywność - czy wiesz, co jesz?

Osoby regularnie stosujące oczyszczające diety zapewniają, że dodaje im ona energii, niweluje często powtarzające się bóle głowy, zmęczenie, drażliwość, podatność na infekcje, stres. Najczęściej taki sposób odżywiania się polega na jednodniowej głodówce, poprzedzającej kilka, kilkanaście dni obfitych w płyny (wodę, naturalne soki, przeciery warzywne i owocowe, napary ziołowe), niskotłuszczowy nabiał. Należy mieć na uwadze, że mimo eliminacji i unikania większości grup produktów, roszadzie w ich połączeniach, dieta oczyszczająca nie jest dobrym sposobem na zbędne kilogramy, na pewno nie długotrwałym. Oczywiście następuje pewna utrata masy ciała, ale niekoniecznie zawsze w tkance tłuszczowej. Poza tym, stosowanie przez dłuższy czas takiej diety może spowodować efekt yo-yo.

Nie ma tzw. "najlepszej" diety oczyszczającej. Korzystnym rozwiązaniem jest zmiana nawyków żywieniowych do końca życia i unikanie toksyn, a nie potrzeba ich eliminacji. Zasady są prostsze: wkomponowanie do codziennego menu owoców, warzyw, ryby, produkty zbożowe z pełnego przemiału, ziarna, nasiona, fermentowanych napojów mlecznych, suchych nasion roślin strączkowcych, poprawi pracę przewodu pokarmowego i usprawni podjęte działania odtruwające. Pomocne są także zioła, np. gotowe, szybkie do psporządzenia mieszanki ziół dostępne w sklepach zielarskich i aptekach. Podjęcie regularnej aktywności fizycznej i na miarę możliwości, za wszelką cenę - niwelowanie sytuacji stresowych, to dwa kolejne, niebłahe komponenty niezbędne w walce z toksynami.

Reklama

Masz problem z nadwagą albo niedowagą? Nie wiesz, jak dobrać odpowiednie składniki do swojej diety? Zapytaj eksperta. Wyślij pytanie na adres lifestyle@infornext.pl.