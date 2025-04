Dieta oczyszczająca jelita jest często stosowana jako przygotowanie do przejścia na tradycyjną dietę odchudzającą. Choć jelita posiadają naturalne mechanizmy oczyszczające i zazwyczaj nie trzeba im w tym w żaden sposób pomagać, można zastosować krótką dietę, która pomoże w oczyszczeniu jelit.

Dieta oczyszczająca jelita może przydać się osobom, które chcą poczuć się lżej i przygotować swoje ciało do podjęcia zdrowych nawyków żywieniowych.

Jelita mają co prawda naturalną zdolność oczyszczania się, a opowieści o słynnych złogach jelitowych mają mało wspólnego z prawdą. Dieta oczyszczająca, którą co jakiś czas można stosować na przykład w formie 3-dniowej diety oczyszczającej, by poczuć się lżej, może być też stosowana ze szczególną dbałością o jelita.

Nie ma konieczności stosowania diety oczyszczającej jelita, by zachować zdrowie. Przy stosowaniu diety bogatej w warzywa i owoce, a także codziennym jedzeniu wystarczającej ilości błonnika pokarmowego, jelita same bardzo skutecznie się oczyszczają. Możesz jednak zastosować czasowe oczyszczanie, jeśli masz na to ochotę.

Niebezpieczna metoda oczyszczania jelit

Na pewno dobrym pomysłem nie będzie popularny sposób na oczyszczanie jelit polegający na piciu soli gorzkiej, czyli po prostu środka przeczyszczającego. Wiele osób stosuje takie kuracje z ogromną szkodą dla zdrowia. Środki przeczyszczające mają dużo ubocznych efektów, najbardziej zauważanych we wpływie na mikroflorę jelitową.

Oczyszczanie jelit za pomocą środków przeczyszczających jest skuteczne, zdecydowanie zbyt skuteczne i bardzo niebezpieczne. Prowadzi do wyjałowienia środowiska jelit, które jest w naturalnych warunkach zasiedlane przez miliardy bakterii różnego typu.

Mikroflora jelitowa pełni szereg bardzo ważnych funkcji:

jest organem odpornościowym;

chroni przed zakażeniami;

wpływa na nastrój;

ma udział w powstawaniu i ochronie przed powstawaniem chorób autoimmunologicznych;

odgrywa rolę w gospodarce cukrowej;

bierze udział w metabolizmie i wchłanianiu witamin.

Pozbywając się mikroflory jelitowej, bardzo osłabiasz organizm. To bardzo niebezpieczna, choć popularna praktyka. Pamiętaj, żeby nigdy nie stosować soli przeczyszczających bez wyraźnych zaleceń lekarza.

Dieta oczyszczająca jelita powinna być lekkostrawna i bogata w związki odżywcze. Dobrym pomysłem jest zastosowanie diety bogatoresztkowej w ramach oczyszczania jelit.

Błonnik - podstawa oczyszczania jelit

Błonnik pokarmowy to substancja, która jest często nazywana „miotłą dla jelit". Błonnik to element pożywienia, który nie jest trawiony i trafia do jelit, by:

dokarmić bakterie jelitowe;

formować masy kałowe;

wchłaniać toksycznie produkty przemiany materii;

czyścić jelita z resztek pokarmu.

Błonnik to najskuteczniejsza substancja oczyszczająca jelita. Znajduje się naturalnie w:

warzywach,

owocach,

zbożach,

produktach zbożowych.

Najbogatszym pokarmowym źródłem błonnika są otręby.

Warzywa - niezbędny element diety oczyszczającej jelita

Warzywa to nie tylko samo w sobie źródło wspomnianego już błonnika pokarmowego, ale też bomba witamin i minerałów.

Wybieraj warzywa sezonowe i jedz je w różnych formach:

na surowo;

w danach obiadowych;

w zupach i kremach;

w formie koktajli z dodatkiem owoców;

w formie soków;

pij zakwas buraczany i sok z kiszonej kapusty.

Jako oczyszczanie jelit możesz zastosować też dietę warzywną.

Pij dużo wody

Woda to niezbędny element zdrowego stylu życia i najbardziej niedoceniana substancja oczyszczająca. Wiele osób poszukuje różnych mikstur na oczyszczenie, a najskuteczniejszą jest po prostu woda.

Oczywiście możesz wzmacniać działanie wody, dodając do niej ocet jabłkowy lub sok z cytryny. Wypijaj co najmniej 2 litry wody dziennie. Możesz też pić:

napary ziołowe,

świeże soki,

przeciery warzywne i owocowo-warzywne,

koktajle owocowo-warzywne,

herbatę.

Woda pozwala oczyszczać jelita, nawadnia masy kałowe i usprawnia usuwanie zalegających w jelitach pozostałości jedzenia. Woda usprawnia też funkcjonowanie organizmu na wielu innych poziomach.

Jedz suszone owoce

Suszone owoce to znany domowy sposób na zaparcia. Sprawdzą się też przy oczyszczaniu jelit. Dzięki zawartości polioli, suszone owoce pobudzają jelita do skurczu.

Wybieraj:

suszone śliwki,

daktyle,

suszone morele,

suszone figi.

Możesz też wykorzystać je do zrobienia domowego kompotu.

Kefir na oczyszczenie jelit

Popularnym sposobem na odchudzanie jest przechodzenie na dietę kefirową.

Proponujemy, żebyś po prostu włączyła kefir i inne fermentowane produkty mleczne do jadłospisu. W ten sposób usprawnisz pracę jelit.

Kefir, maślankę, zsiadłe mleko, możesz pić w naturalnej formie. Rób też z ich wykorzystaniem zdrowe smoothies.

Czytając o diecie oczyszczającej jelita, często możesz przeczytać o oczyszczaniu jelit ze złogów. To błędne pojęcie. Złogi jelitowe nie istnieją, nie trzeba więc oczyszczać z nich jelit.

Stosuj się do zasad diety oczyszczającej jelita, a nie będziesz musiała się martwić złogami.

Po przeprowadzeniu diety oczyszczającej jelita przejdź na zdrową dietę.

Jeśli dieta oczyszczająca ma być skuteczna, musi prowadzić do stałych zmian w żywieniu i stylu życia. Wprowadź zdrowe nawyki z diety oczyszczającej na stałe do swojego menu, a nie będziesz musiała przeprowadzać takich detoksów, bo twój organizm będzie dobrze funkcjonował przez cały rok.

Powoli wprowadzaj do menu produkty zbożowe, dobrej jakości białko, zdrowe tłuszcze. Unikaj słodyczy i fast foodów. Na stałe zwiększ ilość spożywanych codziennie warzyw i owoców.

Menu w diecie oczyszczającej jelita może wyglądać różnie. Najważniejsze, żebyś stosowała się do powyższych wskazówek. Twój jadłospis przez pierwsze 3 dni może wyglądać następująco.

Dzień 1. diety oczyszczającej jelita



Tego dnia wypij ok. 2,5 litra kefiru, ale podziel go na 6 porcji.

Do tego dołącz grzanki z razowego pieczywa (ok. 3/4 kromki) z dodatkiem pasty z warzyw strączkowych.

Na obiad zjedz zupę z warzyw, na kolację dietetyczną sałatkę, a na śniadanie kefir z owocami i otrębami.

Przez cały dzień popijaj również kompot z suszonych owoców.

Dzień 2. diety oczyszczającej jelita



Wypij ok. litr soku z jabłek.

Do tego dołącz sałatkę z kaszą i warzywami na obiad.

Na śniadanie zjedz maślankę z sezonowymi owocami i płatkami owsianymi.

Koniecznie zjedz też kilka porcji świeżych warzyw i owoców.

Na kolację zjedz zupę krem z pomidorów lub leczo.

Dzień 3. diety oczyszczającej jelita



Tego dnia zajadaj się sałatkami z gotowanych warzyw - może to być sałatka jarzynowa, ale również buraczki na ciepło, czy gotowana marchew. Każdą z nich możesz przegryźć ciemnym pieczywem.

Jako przekąski jadaj suszone owoce.

Na śniadanie wypij koktajl z borówek i maślanki z dodatkiem otrębów.

Pij przez cały dzień dużo wody.

