Już samo słowo dieta większości osób kojarzy się ze znacznym ograniczeniem ilości jedzenia. A co dopiero dieta oczyszczająca! Panuje powszechnie przekonanie, że każda taka kuracja to po prostu kilkudniowa głodówka. Przekonaj się, że dieta oczyszczająca nie oznacza wcale żywienia się wyłącznie sałatą i picia wody.

Śniadanie

- 2 kawałki pieczywa pełnoziarnistego

- jajecznica z 2 jaj

- 100 ml soku pomarańczowego

II śniadanie

- ćwiartka arbuza

Obiad

- 100 g polędwicy wołowej, usmażonej na łyżce oleju

- szklanka gotowanych ziemniaków

- szklanka fasolki szparagowej

Przekąska

- 1/2 szklanki jagód, polanych jogurtem

- szklanka wody z łyżeczką miodu i sokiem z cytryny

Kolacja

- sałatka z awokado (przepis na końcu artykułu)

- bułka pełnoziarnista z twarożkiem

- szklanka mleka

Deser

- 1/2 szklanki budyniu czekoladowego

Czosnkowa fasolka

Składniki: 20 dag zielonej fasolki szparagowej, 2 ząbki czosnku, łyżka oliwy z oliwek

1. Fasolkę umyj, odetnij końce i usuń łykowate części. Ugotuj na parze. Przestudź.

2. Czosnek obierz i pokrój w bardzo cienkie plasterki. Rozgrzej oliwę na patelni, dodaj czosnek oraz fasolkę, cały czas mieszając, podsmażaj, aż składniki lekko się zrumienią. Uważaj, żeby nie przypalić czosnku, bo zgorzknieje.

Budyń czekoladowy

Składniki: 3 łyżki kakao, 4 łyżki mąki kukurydzianej, 5 łyżek miodu, 2 szklanki chudego mleka

1. Kakao i mąkę kukurydzianą połącz, wsyp do rondla.

2. Dodaj miód i 1/2 szklanki mleka, podgrzej, ciągle mieszając.

3. W tym samym czasie zagotuj resztę mleka, dodaj do masy i ponownie zagotuj, ciągle mieszając.

4. Gorący budyń przełóż do pucharków, przestudź i udekoruj plastrami pomarańczy.

Sałatka z awokado

Proporcje dla 4 osób

Składniki: awokado, szklanka pomidorów koktajlowych, dymka, sałata lodowa, szklanka szpinaku, 1/2 szklanki sera feta w kostkach, 2 łyżki oliwy, sok z połowy cytryny, zmiażdżony ząbek czosnku, łyżka mieszanki ziół do sałatek

1. Awokado przetnij wzdłuż, przekręć połówki w przeciwne strony i rozdziel je. Usuń pestkę. Łyżką oddziel miąższ od skóry i pokrój w plasterki.

2. Pomidory umyj i przetnij każdy na pół. Dymkę razem ze szczypiorem posiekaj. Sałatę i szpinak umyj, osusz i porwij na kawałki.

3. Warzywa i ser delikatnie wymieszaj.

4. Do oliwy dodaj sok z cytryny, czosnek i zioła. Polej sosem sałatkę i ponownie wszystko zamieszaj.

Jedna porcja zawiera: ok. 217 kcal, białek - 16,2 g, węglowodanów - 22,5 g, tłuszczów - 9,6 g, cholesterolu - 33 mg, błonnika - 6,2 g