Już samo słowo dieta większości osób kojarzy się ze znacznym ograniczaniem ilości jedzenia. A co dopiero dieta oczyszczająca! Panuje powszechnie przekonanie, że każda taka kuracja to po prostu kilkudniowa głodówka. Przekonaj się, że dieta oczyszczająca nie oznacza wcale żywienia się wyłącznie sałatą i picia wody. To już czwarty dzień naszej diety oczyszczającej.

Śniadanie

- 2 bułeczki daktylowe z miodem

- szklanka chudego mleka

II śniadanie

- 1/2 szklanki twarożku

- sałatka z pomidorów z bazylią i mozzarellą

- szklanka soku grejpfrutowego

Obiad

- kotlet sojowy

- 100 g pieczonych ziemniaków, skropionych oliwą, przyprawionych czosnkiem i ziołami, szklanka zasmażonego szpinaku lub białej kapusty, szklanka wody

Przekąska

- szklanka koktajlu z jogurtu i jagód

- kromka pełnoziarnistego pieczywa z 2 łyżkami masła orzechowego

Kolacja

- szklanka czerwonej i żółtej papryki

- szklanka ugotowanych szparagów z sosem na bazie oleju

- 2 szklanki sałatki ze szpinakiem

- szklanka soku z marchwi

Deser

- brzoskwinia lub nektarynka

Pomidory z mozzarellą

Składniki: mały serek mozzarella, średni pomidor, łyżeczka oliwy z oliwek, kilka listków świeżej bazylii.

1. Pomidor umyj, sparz, obierz ze skórki i pokrój w poprzek w plasterki (w ten sposób pestki nie wypłyną ze środka). Ser osącz i cienko pokrój. Bazylię umyj, usuń twarde ogonki i drobno posiekaj.

2. Na talerzu ułóż na przemian plasterki pomidora i sera. Skrop całość oliwą i posyp posiekanymi liśćmi bazylii. Zamiast niej możesz użyć oregano, natkę pietruszki lub szczypiorek.

Zielona sałatka

Składniki: 40 dag szpinaku, kilka małych pomidorków, czerwona cebula, zielony ogórek lub młoda cukinia, 2 łyżki oliwy z oliwek, sól, sok z cytryny, ząbek czosnku.

1. Szpinak umyj, odetnij korzonki, wrzuć na 3 min do osolonego wrzątku, odsącz. Cebulę pokrój w cienkie krążki, pomidory – na cząstki, ogórek lub cukinię – w plasterki.

2. Czosnek rozetrzyj z solą, dodaj sok z cytryny i oliwę, wymieszaj.

3. Polej sałatkę sosem.