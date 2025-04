Już samo słowo dieta większości osób kojarzy się ze znacznym ograniczaniem ilości jedzenia. A co dopiero dieta oczyszczająca! Panuje powszechnie przekonanie, że każda taka kuracja to po prostu kilkudniowa głodówka. Przekonaj się, że dieta oczyszczająca nie oznacza wcale żywienia się wyłącznie sałatą i picia wody. Dzisiaj drugi dzień tygodniowej diety oczyszczającej.

Reklama

Śniadanie

- 1,5 szklanki koktajlu mlecznego z owocami, np. bananowo-jagodowego (przepis na końcu tekstu)

- kromka pełnoziarnistego pieczywa

- 2 łyżeczkami dżemu owocowego

II śniadanie

- 3/4 szklanki truskawek lub innych owoców jagodowych

- 30 g ziaren słonecznika

- szklanka chudego mleka

Obiad

- szklanka makaronu (najlepiej pełnoziarnistego) z sosem pomidorowym

- pierś indyka (bez skóry) z grilla (przepis na końcu tekstu)

- szklanka warzyw z grilla

- szklanka soku warzywnego

Przekąska

- szklanka surowych warzyw pokrojonych na małe kawałki (np. papryki, marchwi, brokułów lub cukinii) z sosem jogurtowym

- szklanka wody mineralnej

Kolacja

- 100 g tuńczyka (pół puszki) z majonezem light i 2 szklankami świeżych liści szpinaku oraz szklanką pomidorów koktajlowych

- mała bułka pełnoziarnista

- szklanka herbaty

Deser

- szklanka ciemnych winogron

Domowy sos pomidorowy

Składniki: 90 dag bardzo dojrzałych pomidorów, łyżka oliwy z oliwek, 1/2 łyżeczki cukru, sól i pieprz

1. Pomidory umyj i usuń twarde części. Pokrój razem ze skórą i pestkami.

2. W dużym rondlu rozpuść masło, dodaj pomidory i cukier. Duś pod przykryciem około 30 minut, co jakiś czas mieszając.

3. Na koniec dopraw solą i pieprzem. Chłodny sos przetrzyj przez sitko lub zmiksuj w malakserze na gładką masę.

Sos jogurtowy do warzyw

Składniki: 1/2 szklanki chudego jogurtu, łyżka świeżych ziół (np. kolendry, oregano, bazylii, rozmarynu), zmiażdżony ząbek czosnku

1. Zioła opłucz, osusz papierowym ręcznikiem, usuń zdrewniałe łodyżki i bardzo drobno posiekaj. Zamiast świeżych możesz dodać łyżeczkę suszonych ziół lub ich mieszankę (np. prowansalską).

2. Połącz zioła z jogurtem oraz czosnkiem. Przykryj naczynie i wstaw do lodówki na minimum 1-2 godziny.

Koktajl bananowo-jagodowy z siemieniem

Ten doskonały, obfitujący w błonnik napój nadaje się zarówno na śniadanie, jak i na deser.

Składniki (proporcje dla 1 osoby): szklanka mleka, banan, jagody, 2 czubate łyżki mielonego siemienia lnianego

1. Banan obierz, pokrój, dodaj umyte jagody i siemię lniane, zalej mlekiem (możesz wrzucić kilka truskawek albo malin). Zmiksuj na gładką masę.

2. Jeśli chcesz, dodaj pół łyżeczki cukru do smaku, a mleko zastąp kefirem albo sokiem owocowym, np. pomarańczowym.

Jedna porcja zawiera: ok. 343 kcal, białek - 12,7 g, węglowodanów - 41,5 g, tłuszczów - 10,3 g, cholesterolu - 12,5 mg, błonnika - 2,1 g

Pierś indyka z grilla

Składniki (proporcje dla 4 osób): 80 dag mięsa z piersi indyka bez skóry, na marynatę: łyżka oliwy, łyżka soku z cytryny, łyżka posiekanej świeżej bazylii, sól i pieprz

1. Mięso podziel na 4 części, dokładnie umyj, osusz papierowym ręcznikiem, oprósz solą i pieprzem.

2. Wymieszaj starannie oliwę, sok z cytryny i bazylię. Zanurz mięso w marynacie i wstaw do lodówki co najmniej na godzinę.

3. Rozgrzej grill i piecz filety po 6 minut, najpierw z jednej, potem z drugiej strony.

Jedna porcja zawiera: ok. 163 kcal, białek - 28,9 g, węglowodanów - 3,5 g, tłuszczów - 4,4 g, cholesterolu - 73 mg, błonnika - 1,7 g.