Już samo słowo dieta większości osób kojarzy się ze znacznym ograniczaniem ilości jedzenia. A co dopiero dieta oczyszczająca! Panuje powszechnie przekonanie, że każda taka kuracja to po prostu kilkudniowa głodówka. Przekonaj się, że dieta oczyszczająca nie oznacza wcale żywienia się wyłącznie sałatą i picia wody. Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy publikować przykładowy jadłospis tygodniowej diety oczyszczającej.

Śniadanie

- szklanka owsianki

- szklanka chudego mleka (lub mleka sojowego wzbogaconego w wapń)

- 1/2 różowego grejpfruta

II śniadanie

- 100 ml soku z selera

Obiad

- 150 g pieczonej flądry (przepis na końcu tekstu)

- szklanka brązowego ryżu (albo kaszy jęczmiennej lub gryczanej)

- szklanka zielonej fasolki szparagowej z 2 łyżeczkami oliwy i łyżką siekanych orzechów

- szklanka herbaty z dzikiej róży

Przekąska

- jabłko

- 30 g odtłuszczonego żółtego sera

- 2 wafle ryżowe

- szklanka wody

Kolacja

- szklanka sałatki z brokułów i pomarańczy (przepis na końcu tekstu)

- 2 kromki przypieczonego chleba pełnoziarnistego, skropionego 2 łyżeczkami oliwy i posypanego świeżym, posiekanym rozmarynem

- szklanka wody mineralnej

Deser

- szklanka sałatki owocowej (przepis na końcu tekstu)

- szklanka herbaty bez cukru

Odtruwający sok z selera

Składniki: 2 duże łodygi selera naciowego, szklanka soku pomidorowego

1. Łodygi selera dokładnie umyj, obierz z twardych włókien, pokrój na kawałki i włóż do sokowirówki (razem z liśćmi). Jeśli nie masz sokowirówki, możesz je zmiksować w malakserze i rozcieńczyć napój wodą.

2. Wymieszaj sok selerowy z pomidorowym. Nie dodawaj soli.

Zdrowa owsianka

Składniki: szklanka chudego mleka, czubata łyżka błyskawicznych płatków owsianych, łyżeczka mielonego siemienia lnianego

1. Mleko doprowadź do wrzenia. Wsyp płatki owsiane i mieszaj przez cały czas, aby nie zrobiły się grudki. Gotuj 2-3 minuty, aż owsianka zgęstnieje.

2. Wyłącz gaz i dosyp mielone siemię lniane. Dokładnie wymieszaj. Możesz dodać szczyptę soli do smaku lub odrobinę cukru i kilka kawałków jabłka.

Flądra z grilla

Proporcje dla 4 osób

Składniki: 60 dag filetów z flądry ze skórą (4 połówki), sok z połowy cytryny, sól, pieprz, 2 zmiażdżone ząbki czosnku, łyżeczka świeżego, posiekanego estragonu (lub pół łyżeczki suszonego), 4 łyżeczki miękkiego masła, olej.

1. Starannie umyj filety i osusz papierowym ręcznikiem. Skrop sokiem z cytryny.

2. Rozetrzyj dokładnie masło z estragonem oraz czosnkiem, przykryj i wstaw do lodówki.

3. Połóż rybę na grillu skórą do dołu, piecz 4–5 minut, odwróć filet i smaż następne 4–5 minut, aż mięso będzie się łatwo rozdzielać i nabierze mlecznobiałej barwy.

4. Kładź po jednym kawałku ryby na każdym talerzu (skórą do dołu). Na filetach połóż po łyżeczce masła ziołowego. Podawaj z surówką i ziemniakami lub pełnoziarnistym pieczywem.

Jedna porcja zawiera: ok. 221 kcal, białek – 7,5 g, węglowodanów – 35,4 g, tłuszczów – 7 g, cholesterolu – 53 mg, błonnika – 3,8 g

Sałatka z brokułów i pomarańczy

Proporcje dla 4 osób

Składniki: 4 szklanki brokułów, 1/4 szklanki soku pomarańczowego, łyżka octu z białego wina, łyżka sosu sojowego, łyżka oliwy, 1/2 łyżki musztardy Dijon, 2 duże pomarańcze, czerwona cebula

1. Brokuły umyj, osącz, podziel na małe różyczki, krótko gotuj na parze, by były w miarę miękkie i jędrne.

2. W dużej misce wymieszaj: sok, ocet, sos sojowy, oliwę i musztardę. Dodaj obrane i podzielone na cząstki pomarańcze oraz drobno pokrojoną cebulę, delikatnie wymieszaj.

Jedna porcja zawiera: ok. 178 kcal z białek – 27,7 g, wglowodanów – 8 g, tłuszczów – 4,3 g, cholesterolu – 73 mg, błonnika – 1,4 g

Sałatka owocowa

Proporcje dla 4 osób

Składniki: 2 banany, 2 kiwi, pomarańcza, mango lub brzoskwinia, 1/2 szklanki pokrojonego w kostkę ananasa z puszki, duże opakowanie gęstego jogurtu naturalnego, 4 łyżki posiekanych orzechów, 1/4 szklanki soku z ananasa, łyżka koniaku lub białego słodkiego wina

1. Banany, kiwi i brzoskwinię (lub mango) umyj, obierz i pokrój w plasterki, a pomarańczę podziel na cząstki, dorzuć kostki ananasa.

2. Dodaj sok ananasowy i alkohol.

3. Delikatnie wymieszaj owoce i przełóż do 4 pucharków. Wstaw do lodówki na 1–2 godziny.

4. Tuż przed podaniem polej każdą porcję jogurtem i posyp łyżką posiekanych orzechów.

Jedna porcja zawiera: ok. 140 kcal, białek – 5,1 g, węglowodanów – 27,4 g, tłuszczów – 2,3 g, cholesterolu – 2,5 mg, błonnika – 2,2 g