Dieta Mayra powstała ponad sto lat temu, ale jest wciąż stosowana jako dieta oczyszczająca. Jest szczególnie popularna wśród amerykańskich celebrytów, przez co jej popularność nie zanika. W kuracji kładzie się duży nacisk nie tylko na produkty, ale też na sposób spożywania pokarmów. Autor diety, dr Franz X. Mayr zajmował się leczeniem zaburzeń trawienia. Dziś jego program jest stosowany jako kuracja oczyszczająca i odchudzająca w sanatoriach i klinikach zajmujących się leczeniem otyłości.

Dzień 1. i 2. diety Mayra



Jest to wstępna faza diety oczyszczającej. Uczysz się na niej właściwego sposobu przeżuwania pokarmu. Jedz posiłki w spokoju, nie wykonuj w tym czasie innych czynności. Poczuj świadomie swój głód i nasycenie.

Śniadanie (ok. 120 kcal): bułeczka pełnoziarnista lub trzy cienkie kawałki pieczywa chrupkiego, warzywa, np. pomidory z cebulą, rzodkiewki, płatki owsiane z tartym jabłkiem i warzywami, filiżanka herbaty ziołowej.

II śniadanie (ok. 90 kcal): lekko czerstwa bułka, pokrojona na kawałki grubości palca.

Obiad (ok. 500 kcal): duży półmisek surówek z różnych warzyw, przede wszystkim sezonowych. Najlepiej wybierz dwa warzywa wytwarzające części jadalne pod ziemią i dwa nad ziemią.

Podwieczorek (ok. 100 kcal): bułeczka pełnoziarnista i szklanka soku warzywnego.

Kolacja (ok. 180 kcal): 200 g pieczonych ziemniaków.

W oryginale, w dniu 1. i 2. diety Mayra je się tylko czerstwe pieczywo i mleko prosto od krowy, niepasteryzowane i jak najbardziej naturalne. Obecnie bardzo rzadko stosuje się klasyczną wersję diety polegającą na żuciu czerstwego pieczywa popijanego mlekiem.

Pozostałe 5 dni diety Mayra



Jesz to samo i w ten sam sposób jak przez pierwsze dwa dni, ale uzupełniasz jadłospis o dodatkowe 30 g białka pochodzącego z produktów mlecznych. 30 g białka znajdziesz np. w:

ok. litrze mleka;

ok. 700 g jogurtu naturalnego;

ok. 260 g jogurtu typu Skyr;

ok. 280 g serka wiejskiego;

ok. 270 g twarogu.

Przez wiele lat istnienia diety Mayra powstało kilka jej wersji. Tradycyjna dieta opierająca się na jedzeniu pieczywa popijanego mlekiem jest już nieczęsto stosowana. Nie zdziw się, jeśli natkniesz się gdzieś na plan żywienia, który wręcz zabrania spożywania nabiału, a wciąż nazywa się dietą Mayra. Jest tyle modyfikacji tej słynnej diety, że ciężko określić uniwersalne zasady i konkretną listę zakazanych i polecanych produktów.

Nabiał na diecie Mayra



Najbardziej polecane są świeże, niepasteryzowane przetwory mleczne. W wielu delikatesach można już kupić niepasteryzowane przetwory – mleko, sery, śmietanę lub jogurt. Również na niektórych targowiskach sprzedają je rolnicy.

Soki warzywne na diecie Mayra



Jeśli nie masz czasu wyciskać soków warzywnych sama, możesz kupić soki jednodniowe (bez konserwantów i polepszaczy). Dostępny jest m.in. sok z marchwi (również mieszany z selerem), kiszonej kapusty i buraków.

Pieczywo na diecie Mayra



Dieta Mayra opiera się właśnie na pieczywie. Najlepiej stosować pieczywo czerstwe lub chrupkie pieczywo, które ma nie obciążać jelit. W przeciwieństwie do innych diet, w tej najcenniejsze jest białe pieczywo. Kup bagietkę i kilka bułek pełnoziarnistych. Możesz też wybrać pieczywo chrupkie.

Owoce w diecie Mayra



W diecie Mayra raczej nie stosuje się owoców. Wyjątkiem są jabłka. Powinny pochodzić z uprawy ekologicznej.

Przez cały tydzień jesz potrawy lekkostrawne, odciążające jelita. Przez pierwsze dwa dni są to wyłącznie białe pieczywo oraz warzywa.

Przez pozostałe pięć dni diety Mayra, zjadasz również po 30 g białka dziennie. Powinno ono pochodzić z produktów mlecznych dobrego pochodzenia.

Przed ostatnim posiłkiem wypijasz napar z kozłka lekarskiego, który tłumi uczucie głodu w nocy. Jeśli zwykle rano pijesz kawę lub herbatę, nie rezygnuj z nich, ale nie dodawaj do nich cukru.

Pozostałe zasady diety Mayra :

Żuj każdy kęs pokarmu co najmniej 40-60 razy przed połknięciem;

Jedz największy posiłek w ciągu dnia jak najwcześniej;

Przestań jeść, jak tylko poczujesz sytość;

Po 15:00 możesz jeść tylko gotowane warzywa;

Nie jedz nic po 19:00;

Unikaj popijania posiłków.

W diecie Mayra sposób jedzenia i przeżuwania pokarmu ma ogromne znaczenie. Zanim zaczniesz się odchudzać, poznaj reguły diety:

Rozdrabniaj warzywa

Różne gatunki warzyw wymagają odpowiedniej „obróbki”. Od tego zależy przyswajanie zawartych w nich składników. Dieta Mayra jest lekkostrawna, więc ułatwia się maksymalnie trawienie warzyw poprzez ich odpowiednią obróbkę. Należy rozdrabniać warzywa w określony sposób:

na grubej tarce rozdrabniaj: cukinię, kabaczek, dynię;

używaj tarki o małych oczkach do: selera, marchwi, buraków, pasternaku, rzepy, kalarepy, kalafiora, rzodkwi;

krój w cienkie paski: kapustę, seler naciowy, koper włoski, ogórki, cebulę;

krój w grubsze paski: endywię, cykorię, szpinak, paprykę, sałatę ogrodową;

krój w plastry: pomidory;

nie rozdrabniaj: sałaty głowiastej, rzeżuchy.

Gryzienie pieczywa na diecie Mayra

Pieczywo gryź powoli, wręcz je żuj. Myślisz, że to banalne? Nic bardziej mylnego. Lekko czerstwą bułkę pokrój na kromki. Niewielki kawałek weź do ust. Powoli przeżuwaj go i nasycaj śliną aż do momentu, gdy poczujesz lekko słodkawy smak. Wypij wtedy łyżeczkę soku warzywnego lub mleka.

Odetchnij kilka razy głęboko i dopiero potem sięgnij po następny kawałek. Żuj tak każdy kęs i popijaj łyżeczką soku. Jedz do momentu, aż poczujesz lekkie nasycenie. Nie musisz zjeść całej bułki.

Zwolennicy diety dr. Mayra twierdzą, że trwa ona na tyle krótko, że nie trzeba obawiać się o szkodliwe dla zdrowia skutki niedoboru białka. Pamiętaj jednak, aby nie stosować jej w czasie intensywnej pracy fizycznej oraz wtedy, gdy z zapałem trenujesz.

Dr Mayr opracował dietę z myślą o osobach:

otyłych, rozpoczynających odchudzanie,

zmagających się z problemami trawiennymi,

zmagających się z częstymi infekcjami,

z problemami krążenia.

Dieta Mayra jest najczęściej stosowana jako wprowadzenie do odchudzania, przed dietą odchudzającą.

Poważne problemy z układem pokarmowym



Jeżeli masz przewlekle zapalenie trzustki albo inne schorzenia, przy których zalecana jest dieta lekkostrawna, ta dieta nie jest dla ciebie. Nie powinnaś bowiem jeść „surowizny”. Tak duże ilości surowych warzyw mogą spowodować u ciebie bóle brzucha i biegunkę.

Anemia



Duże ilości błonnika i kazeina obecna w krowim mleku zaburzają przyswajanie żelaza, którego w tej diecie i tak jest niewiele. W jadłospisie brak jest mięsa, a żelazo z produktów roślinnych wchłania się gorzej niż to ze zwierzęcych. Odpowiednia dieta na anemię to zdecydowanie nie dieta Mayra.

Nietolerancja laktozy



Osoby uczulone na mleko muszą z oczywistych względów zapomnieć o programie Mayra. Jedynym źródłem białka są tutaj właśnie przetwory mleczne. Możesz ją wypróbować, jeżeli twoja nietolerancja jest na tyle łagodna, że nie szkodzi ci jogurt i kefir (które mają mniej laktozy niż mleko).

Ciąża i karmienie piersią

W diecie Mayra polecane są niepasteryzowane produkty mleczne. Zapomnieć muszą o niej więc kobiety ciężarne i karmiące piersią. To nie jest dobry czas na detoksy i diety oczyszczające.

Poważne choroby

Dieta Mayra jest uboga w składniki odżywcze, witaminy, zdrowe tłuszcze i minerały. Nie powinny jej więc stosować osoby z chorobami przewlekłymi, gdyż zwyczajnie osłabia ona dodatkowo organizm.

Zalety diety Mayra

Odchudzanie bez osłabienia . Mimo że dieta jest niskokaloryczna, zawarte w niej węglowodany dostarczają energii. Wiele osób nie odczuwa na niej dużego głodu.

. Mimo że dieta jest niskokaloryczna, zawarte w niej węglowodany dostarczają energii. Wiele osób nie odczuwa na niej dużego głodu. Uczucie lekkości . Po tej diecie będziesz się czuć naprawdę jak piórko. Nie spożywasz dużej ilości pożywiania. Duża szansa, że obudzisz się z płaskim brzuchem i poczujesz naprawdę lżej.

. Po tej diecie będziesz się czuć naprawdę jak piórko. Nie spożywasz dużej ilości pożywiania. Duża szansa, że obudzisz się z płaskim brzuchem i poczujesz naprawdę lżej. Promienna cera . Autor obiecuje, że dzięki tej diecie twoja skóra będzie jędrna i gładka. Ma też pomagać w pozbyciu się wyprysków.

. Autor obiecuje, że dzięki tej diecie twoja skóra będzie jędrna i gładka. Ma też pomagać w pozbyciu się wyprysków. Mocny sen . Porcja prostych węglowodanów tuż przed snem pozwoli ci szybko zasnąć i do maksimum wykorzystać nocny odpoczynek.

. Porcja prostych węglowodanów tuż przed snem pozwoli ci szybko zasnąć i do maksimum wykorzystać nocny odpoczynek. Krótki czas trwania. Dieta trwa na tyle krótko, że nie powoduje w organizmie poważnych niedoborów.

Dieta trwa na tyle krótko, że nie powoduje w organizmie poważnych niedoborów. Zachęcanie do skupienia podczas jedzenia. Dieta Mayra to nie tylko konkretne produkty. Na diecie zachęca się szczególnie do poczucia odczuwania sytości, skupienia na jedzeniu i promuje techniki tzwn. mindful eating. Na posiłek trzeba znaleźć czas i zjeść go bez rozpraszaczy.

Wady diety Mayra

Monotonia . To prawdziwa dieta dla królików – na okrągło surowe warzywa! Jeśli jesteś fanką mięsa, długo na niej nie wytrzymasz.

. To prawdziwa dieta dla królików – na okrągło surowe warzywa! Jeśli jesteś fanką mięsa, długo na niej nie wytrzymasz. Przestarzała. Dieta powstała już 100 lat temu, a od tego czasu świadomość i wiedza dietetyczna bardzo urosły. Opiera się na starych przekonaniach naukowców z dawnych czasów i nie bierze pod uwagę najnowszych odkryć.

Dieta powstała już 100 lat temu, a od tego czasu świadomość i wiedza dietetyczna bardzo urosły. Opiera się na starych przekonaniach naukowców z dawnych czasów i nie bierze pod uwagę najnowszych odkryć. To dieta niedoborowa. Nie możesz jej stosować w nieskończoność. Nawet jeśli pierwsze efekty będą zadowalające, po 7 dniach musisz ją przerwać.

Nie możesz jej stosować w nieskończoność. Nawet jeśli pierwsze efekty będą zadowalające, po 7 dniach musisz ją przerwać. Nie uczy zdrowych nawyków. 7 dni diety i co dalej? Nawet jeśli wytrwasz, jeśli wrócisz do starych nawyków, szybko przytyjesz i poczujesz się tak jak wcześniej. Nie jest to zdrowa dieta redukcyjna, która pozwala ci poznać nowe potrawy i produkty.

7 dni diety i co dalej? Nawet jeśli wytrwasz, jeśli wrócisz do starych nawyków, szybko przytyjesz i poczujesz się tak jak wcześniej. Nie jest to zdrowa dieta redukcyjna, która pozwala ci poznać nowe potrawy i produkty. Czasochłonność . Posiłków nie można przygotować wcześniej – wszystko musi być świeże. Dlatego tuż przed jedzeniem musisz spędzić w kuchni dłuższą chwilę, obierając, krojąc i trąc warzywa.

. Posiłków nie można przygotować wcześniej – wszystko musi być świeże. Dlatego tuż przed jedzeniem musisz spędzić w kuchni dłuższą chwilę, obierając, krojąc i trąc warzywa. Niejasne zasady. Jest tyle wariantów diety Mayra, że ciężko o uniwersalną opinię na temat tego systemu. Przedstawiona dieta oparta na warzywach może być dobrym wstępem do odchudzania, ale już wersja zachęcająca do odrzucenia warzyw i owoców, a jedzenia jedynie czerstwego pieczywa nie jest polecana.

Jest tyle wariantów diety Mayra, że ciężko o uniwersalną opinię na temat tego systemu. Przedstawiona dieta oparta na warzywach może być dobrym wstępem do odchudzania, ale już wersja zachęcająca do odrzucenia warzyw i owoców, a jedzenia jedynie czerstwego pieczywa nie jest polecana. Obecność mleka. Jeśli jesteś na nie uczulona, musisz zrezygnować z diety Mayra. Oprócz warzyw nabiał jest podstawowym składnikiem.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 06.08.2012, na podstawie wydania specjalnego magazynu VITA.

