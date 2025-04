Dieta norweska - jadłospis, zasady, efekty, skutki uboczne i przeciwwskazania

Dieta norweska to kontrowersyjna i restrykcyjna dieta. Jadłospis w diecie norweskiej bazuje głównie na grejpfrutach i jajkach. Pozwala na szybki spadek masy ciała - efekty diety norweskiej to nawet utrata do 10 kg w 2 tygodnie. Dieta norweska może powodować jednak skutki uboczne np. poważne niedobory, a także efekt jo-jo. Opinie dietetyków na temat diety norweskiej nie są przychylne.