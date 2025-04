Jeśli posługujesz się językiem angielskim i masz parę groszy na zbyciu, możesz wypróbować dietę NOOM. Dzięki niej wiele osób schudło i zmodyfikowało swój tryb życia na zdrowszy. To z pewnością zasługa rozbudowanej części behawioralnej i psychologicznej planu. Tu dieta odchudzająca naprawdę nie jest najważniejsza.

Dieta NOOM, a w zasadzie NOOM, to popularna, płatna aplikacja w języku angielskim. Oferuje nie tylko dietę, ale i pomoc w dokonaniu zmian behawioralnych, które wspomagają odchudzanie.

Pozwala tracić na wadze w tempie 0,5-1 kg tygodniowo. Dokonuje się to poprzez ograniczenie kaloryczności diety, spożywanie produktów o relatywnie niskiej kaloryczności lecz wysokiej wartości odżywczej oraz poprzez włączanie aktywności fizycznej, modyfikację zachowań i wsparcie motywacji (coaching).

NOOM powstało w 2008 roku jako aplikacja do notowania spożywanego jedzenia i aktywności fizycznej. W 2016 roku dodano do niej aspekty behawioralne i psychologiczne, wsparcie w ramach grupy użytkowników i coaching. To, co ją odróżnia od innych aplikacji odchudzających to podejście, w którym główny nacisk kładziony jest na psychikę. Dieta stawiana jest na drugim miejscu.

Na początku można wybrać swoje cele:

zmniejszenie ryzyka chorób przewlekłych,

poprawa samopoczucia psychicznego,

wypracowanie zdrowszych nawyków,

poprawa nastroju i więcej energii,

skuteczne zmniejszenie masy ciała,

bardziej zbalansowane życie.

W następnym kroku doprecyzowuje się ewentualny cel w postaci liczby kilogramów do zrzucenia oraz podaje informacje o sobie:

płeć,

wiek,

wzrost, aktualna masa ciała,

choroby przewlekłe, w tym zaburzenia odżywiania.

W dalszych etapach pojawiają się pytania o wymarzoną masę ciała, czy ma to być odchudzanie ze zwiększaniem masy mięśniowej, o aktualną aktywność fizyczną, motywację itp. Co ciekawe, aplikacja pyta też o preferencje seksualne… Po co? Nie wiadomo. Można nie udzielać odpowiedzi na to pytanie.

Cały proces trwa ok. 15-20 minut, w tym czasie aplikacja wypytuje o różne rzeczy, przekonuje, że oferuje skuteczne rozwiązania, tłumaczy pewne mechanizmy sprzyjające tyciu i odchudzaniu i chwali się tym, że pisano o diecie NOOM w różnych mediach. Twórcy aplikacji tłumaczą, że ta szczegółowa analiza jest potrzebna do tego, aby opracować dla ciebie skuteczny plan odchudzania i zmiany nawyków.

Dieta NOOM: cena i co dostajesz

Aplikacja w końcu oblicza, w jakim czasie możesz osiągnąć swoje cele, podpowiada, nad jakimi obszarami życia powinnaś popracować (np. zarządzanie stresem) i opracowuje specjalny plan dla ciebie. Oferuje 14-dniowy okres próbny, za który możesz zapłacić 1, 11 lub 16,41 dolara. Po tym czasie kontynuacja kosztuje 79 dolarów za 2 miesiące. Po dokonaniu wpłaty pobierasz aplikację i możesz zaczynać, tworząc indywidualne konto.

Program obejmuje:

codzienne, krótkie (5-16 minut) „lekcje” z wiedzą, która ma wesprzeć twoje działania,

z wiedzą, która ma wesprzeć twoje działania, wsparcie motywacyjne w postaci coachingu (kontakt 2 razy w tygodniu + motywacyjne wiadomości),

w postaci coachingu (kontakt 2 razy w tygodniu + motywacyjne wiadomości), dostęp do grupowego chatu motywującego i oferującego wsparcie,

motywującego i oferującego wsparcie, plan żywieniowy – „budżet kaloryczny”, czyli przedział kalorii, w jakim powinnaś się „zmieścić” oraz podpowiedzi ile kalorii i z jakich grup produktów najlepiej pozyskiwać,

– „budżet kaloryczny”, czyli przedział kalorii, w jakim powinnaś się „zmieścić” oraz podpowiedzi ile kalorii i z jakich grup produktów najlepiej pozyskiwać, trackery – narzędzia do notowania spożywanego jedzenia (pomaga zrealizować cel żywieniowy) i aktywności fizycznej.

W British Medical Journal opublikowano artykuł, w którym stwierdzono, że w 2016 r. 64% osób otyłych lub użytkowników NOOM z nadwagą zmniejszyło swoją masę ciała o co najmniej 5% dzięki metodzie i diecie NOOM.

W Scientific Report podano z kolei, że 78% użytkowników NOOM w ciągu 6 miesięcy zmniejszyło swoją masę ciała. A University of Sydney’s Medical Center ogłosił NOOM aplikacją nr 1 w 2015 roku wśród aplikacji pomagających schudnąć.

Z kolei popularny amerykański portal związany ze zdrowiem ocenił dietę NOOM następująco w skali do 5:

ocena ogólna: 3,7,

odchudzanie: 5,

zdrowie: 3,

wartość odżywcza: 4,

promocja zdrowia: 2,5.

Za zalety aplikacji uznano:

promocję zmian zachowań i przyzwyczajeń na zdrowsze,

brak eliminacji jakiejkolwiek grupy żywności,

możliwość dopasowania sposobu realizacji celu do potrzeb i preferencji,

prosty system oznaczania jedzenia kolorami – zielony to żywność odżywcza, czerwony – wysokokaloryczna, mało odżywcza.

Do wad diety NOOM zaliczono:

relatywnie wysoką cenę,

skupienie na odchudzaniu zamiast promowaniu zdrowia,

jedynie wirtualny coaching,

nie zawsze dobrą kategoryzację produktów spożywczych,

zbyt duże ograniczenie kaloryczności diety,

czasochłonne prowadzenie dziennika żywieniowego,

brak kontroli nad ilością głównych makroskładników w diecie.

