Przepisy w diecie low carb są smaczne i wcale nie trudne w przygotowaniu. Dieta niskowęglowodanowa pozwala na obecność węglowodanów w diecie w ograniczonej ilości, nie musisz więc rezygnować całkowicie z produktów z węglowodanami.

Śniadania low carb najczęściej składają się z jajek z dodatkami, na obiady niskowęglowodanowe jada się mięso lub nabiał z warzywami, a kolacja low carb może być skomponowana np. z ryb lub owoców morza. Poznaj przykładowe przepisy diety low carb ułożone i zbilansowane przez dietetyka.

Spis treści:

Jeśli jesteś na diecie niskowęglowodanowej, musisz korzystać z przepisów, w których ograniczono ilość cukrów, nawet tych naturalnych. Przepisy w diecie low carb nie zawierają zazwyczaj zbóż, ziemniaków, ryżu, chleba, słodkich owoców w dużych ilościach i płatków. Produkty te mogą występować jednak jako dodatki w kontrolowanych ilościach.

Dieta niskowęglowodanowa nie jest tak restrykcyjna pod względem zawartości węglowodanów, jak np. dieta keto. Stosując dietę low carb pilnuj, by węglowodany nie pokrywały więcej niż 25% energii w posiłku. Możesz kontrolować to za pomocą jednej z wielu aplikacji do mierzenia kalorii.

Szukając przepisów diety niskowęglowodanowej, możesz zainspirować się też różnymi przepisami diety ketogenicznej. Wiele z nich nada się także na dietę low carb. Ilość węglowodanów w posiłkach ketogenicznych jest jeszcze mniejsze niż w diecie niskowęglowodanowej. Możesz dodać do nich więcej warzyw lub owoców, by posiłki były pełnowartościowe i smaczniejsze.

Przepisy low carb komponuj, wykorzystując:

jajka w różnorodnej postaci;

mięso;

nabiał;

orzechy, pasty orzechowe i masła orzechowe;

awokado;

warzywa niskoskrobiowe;

owoce (w ograniczonej ilości);

pestki, ziarna i nasiona;

ryby i owoce morza;

olej i oliwa;

zioła i przyprawy;

kokos i przetwory kokosowe;

oliwki.

Skorzystaj też z tabeli produktów bogatych w węglowodany, by sprawdzać ich zawartość i kontrolować ich zawartość w diecie.

Szakszuka z czerwoną fasolą - niskowęglowodanowe śniadanie

Szakszuka to tradycyjne śniadanie z jajkami low carb z nietypowym dodatkiem fasoli. Idealne w diecie low carb.

Składniki:

3 jajka,

pół puszki pomidorów lub 2 świeże pomidory,

pół cebuli,

100 g czerwonej fasoli,

papryczka chili,

łyżka oliwy z oliwek,

szczypta kuminu.

Sposób przygotowania:

Zeszklij cebulę na oliwie z oliwek. Dodaj posiekaną papryczkę chili. Dodaj pomidory i fasolę. Dopraw kuminem. Na patelni zrób 3 wgłębienia, odgarniając pomidory. Wbij w nie jajka. Przykryj patelnię i duś do ścięcia białek. Podawaj szakszukę posypaną dowolną zieleniną.

Szakszuka z fasolą na śniadanie low carb

Jajka ze szparagami i bobem - posiłek low carb



Jajka to idealny składnik niskowęglowodanowych posiłków. W tym posiłku połączone zostały ze szparagami, które naturalnie mają mało cukru i z bobem bogatym w białko i błonnik pokarmowy. To nasza propozycja na śniadanie, ale jajka w tej formie możesz zjeść też na luch lub kolację.

Składniki:

3 jajka,

100 g gotowanego bobru,

4 szparagi,

ząbek czosnku,

łyżka oliwy,

zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

Ugotuj bób i podgotuj szparagi na parze. Na łyżce oliwy podsmaż czosnek z bobem. Dodaj szparagi pokrojone w kilkucentymetrowe kawałki. Dodaj na patelnię jajka, przykryj je i odczekaj do ścięcia białka. Serwuj potrawę posypaną ziołami prowansalskimi.

Jajka z bobem i szparagami low carb

Zapiekane awokado z salsą - śniadanie low carb

Składniki:

awokado,

pomidor,

pół papryki,

40 g pleśniowego sera,

2 łyżki oliwy z oliwek,

cebula,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Przekrój awokado na pół, wyciągnij pestkę. Połóż na awokado pokruszony ser. Dopraw świeżym pieprzem. Piecz w temp. 180 stopni przez ok. 15 minut, do zarumienienia sera. Pokrój warzywa w drobną kostkę. Dopraw je solą i oliwą z oliwek. Podawaj pieczone awokado z salsą z pomidorów i papryki.

Pudding niskowęglowodanowy na śniadanie low carb na słodko

Składniki:

10 g nasion chia,

15 g siemienia lnianego, świeżo mielonego,

200 ml napoju kokosowego,

20 g mąki migdałowej,

10 g erytrolu,

20 g płatków sojowych,

20 g orzechów włoskich,

100 g malin lub borówek.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj napój kokosowy z nasionami chia i siemieniem lnianym. Odstaw na ok. 2 h do lodówki (lub na całą noc). Dodaj mąkę migdałową, erytrol i dokładnie wymieszaj. Podawaj z płatkami sojowymi, orzechami i owocami.

Niskowęglowodanowe krewetki w sosie pomarańczowo-kokosowym

To idealny pomysł na bardziej wystawny niskowęglowodanowy obiad lub kolację.

Składniki:

200 g krewetek;

pół puszki mleka kokosowego;

sok z jednej pomarańczy;

łyżka oliwy z oliwek;

łyżka masła;

2 cebule szalotki;

świeża szałwia lub natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Krewetki oczyść jeśli tego wymagają. Na patelni rozgrzej oliwę. Zeszklij szalotki. Dodaj krewetki i podsmażaj je do zaczerwienienia. Dodaj masło i odrobinę soli. Podsmażaj chwilę. Zalej krewetki mlekiem kokosowym i sokiem z pomarańczy. Duś do osiągnięcia pożądanej konsystencji sosu. Posyp gotowe danie świeżą szałwią lub natką pietruszki.

Krewetki w sosie pomarańczowo-kokosowym low carb

Low carb sałatka z makrelą i brokułami

Niskowęglowodanowa kolacja, śniadanie lub lunch. Ta sałatka jest sycąca, zdrowa i smaczna.

Składniki:

pół gotowanego brokuła,

2 łyżki kukurydzy,

pół wędzonej makreli,

kilka czarnych oliwek,

2 łyżki jogurtu greckiego,

siekany koperek.

Sposób przygotowania:

Brokuła podziel na różyczki. Posyp kukurydzą i dodaj kawałki makreli. Wymieszaj jogurt z koperkiem i pieprzem. Polej sałatkę powstałym sosem. Posyp siekanymi oliwkami.

Gulasz paprykowy z wołowiną - obiad low carb

Gulasz jest daniem niskowęglowodanowym, jeśli nie zjesz go z kaszą lub innym zbożowym produktem. Zamiast tego podaj do gulaszu kromkę keto pieczywa z ziaren.

Składniki:

250 g wołowiny pokrojonej w kostki,

szklanka bulionu,

papryka,

pół cebuli,

łyżka śmietany,

łyżka oleju,

natka pietruszki,

kromka pieczywa z ziaren.

Sposób przygotowania:

Podsmaż na oleju cebulę, dodaj mięso i podsmażaj przez chwilę. Zalej danie bulionem, dodaj siekaną paprykę, paprykę w proszku i duś danie do zmięknięcia mięsa. Pod koniec duszenia dodaj śmietanę, sól pieprz i posyp gulasz natką pietruszki. Podawaj gulasz z kromką chleba z ziaren lub małą kromką chleba żytniego razowego.

Gulasz low carb

Stek z warzywami - klasyczny obiad low carb

Jeśli szukasz pomysł na szybki, prosty obiad niskowęglowodanowy, zrób klasyczny stek wołowy.

Składniki:

stek z antrykotu,

łyżka oliwy,

łyżeczka masła,

świeżo mielony pieprz,

gałązka rozmarynu,

łyżeczka musztardy,

sałata,

ogórek,

kilka oliwek.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej oliwę. Dodaj na patelnię rozmaryn. Usmaż stek z dwóch stron. Przełóż stek do folii aluminiowej, połóż na nim kawałek masła. Przygotuj sałatkę z warzyw, dopraw ją sosem na bazie oliwy i musztardy. Podawaj stek z sałatką.

Łosoś z brokułami na parze - obiad low carb

Łosoś to jedna ze zdrowszych ryb, zdecydowanie warto umieścić go w jadłospisie niskowęglowodanowym.

Składniki:

200 g łososia,

pół brokuła,

łyżka nasion sezamu,

cytryna,

łyżeczka oleju sezamowego.

Sposób przygotowania:

Ugotuj łososia i brokuła na parze. Brokuła skrop olejem sezamowym i posyp nasionami sezamu. Łososia podawaj z cytryną i obsyp solą.

Pudding chia z malinami - deser niskowęglowodanowy

Nasiona chia są naturalnie niskowęglowodanowe, więc stanowią świetna bazę deserów low carb.

Składniki:

2 łyżki nasion chia,

łyżeczka ksylitolu,

100 ml mleka,

50 ml mleka kokosowego,

100 g malin.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj nasiona chia z mlekiem i mlekiem kokosowym. Dosłodź je ksylitolem. Przełóż pudding do słoiczka lub pucharka i odłóż do lodówki na co najmniej kilkanaście godzin. Podawaj z malinami lub musem malinowym.

Deser chia

Guacamole z dodatkami - low carb przekąska

Guacamole to klasyczna nieskowęglowodanowa przekąska, która może służyć też za kolację lub śniadanie.

Składniki:

awokado,

5 pomidorków koktajlowych,

pół czerwonej cebuli,

garść kolendry,

papryczka chili,

sok z limonki.

Sposób przygotowania:

Wydrąż miąższ z awokado. Wymieszaj go z posiekanymi pomidorkami koktajlowymi, siekaną drobno cebulą, sokiem z cytryny i papryczką chili. Posyp guacamole kolendrą. Podawaj guacamole z: papryką, ogórkiem, sałatą, marchewkami.

Guacamole

Niskowęglowodanowe kulki orzechowe

Przekąska idealna w diecie low carb.

Składniki:

garść orzechów włoskich,

garść wiórków kokosowych,

2 łyżeczki rodzynek,

kakao w proszku,

kostka czekolady 70%,

garść orzechów laskowych.

Sposób przygotowania:

Posiekaj w blenderze orzechy i rodzynki. Ulep z nich kulki, w razie potrzeby dosypując wiórów koksowych, by osiągnąć pożądaną konsystencję. Dodaj pokruszoną czekoladę. Obtocz kulki w kakao.

Kulki niskowęglowodanowe

Poniżej znajdziesz inne przepisy diety low carb: