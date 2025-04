Dlaczego warto wprowadzić w życie niskokaloryczną dietę?

Jeśli połączysz ćwiczenia z niskokaloryczną dietą, spalisz 4 razy więcej kalorii! Nie będziesz czuła głodu, bo dziennie dostarczasz organizmowi 1500 kcal, a posiłki mają sporo białka i błonnika. Badania wykazały, że białko zmniejsza wydzielanie greliny – hormonu odpowiedzialnego za uczucie głodu. A błonnik pęcznieje w żołądku, dając poczucie sytości i dodatkowo wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej.

Czy dieta 1500 kcal jest dietą niskokaloryczną?

Choć pewnie wydaje ci się, że 1500 kcal to naprawdę dużo, tak naprawdę dostarczając taką porcję energii organizmowi i tak zmuszasz go do czerpania jej z nagromadzonych zapasów.

Każda dorosła osoba potrzebuje mniej więcej od ok. 1700 do ok. 3000 kcal dziennie (w zależności od trybu życia i płci). Tak więc dieta 1500 kcal jest dietą niskokaloryczną, ale daleko jej do głodówki. Dlaczego warto jej spróbować? Bo jest zdrowa i nie doprowadzi do pojawienia się efektu jojo!

Menu przy niskokalorycznej diecie 1500 kcal

Przykład nr 1

Śniadanie: 398 kcal

Płatki z mlekiem: szklanka niesłodzonych płatków zbożowych, szklanka chudego mleka, szklanka krojonych owoców, np. jagód, truskawek

Przekąska: 200 kcal

Musli: małe opakowanie jogurtu naturalnego, łyżeczka miodu, 3 płaskie łyżki niesłodzonego musli

Lunch: 290 kcal

Sałatka nicejska: 90 g tuńczyka w sosie własnym, 2 szklanki pokrojonej sałaty rzymskiej, pół pokrojonego pomidora, 3 czarne oliwki, szklanka pokrojonej zielonej fasolki, po łyżce oliwy z oliwek i octu winnego. Wymieszaj wszystkie składniki.

Przekąska: 100 kcal

Popcorn: szklanki kukurydzy prażonej w mikrofalówce, skropionej odrobiną oleju rzepakowego

Obiad: 534 kcal

Szaszłyki: 85 g piersi kurczaka bez skóry, pokrojonej w dużą kostkę, 4 małe pieczarki, po pół zielonej papryki i cebuli pokrojonych w kawałki.

Kawałki kurczaka, warzywa i pieczarki nadziej na szpadki i posmaruj octem balsamicznym. Upiecz na grillu. Podaj ze szklanką brązowego ryżu i połową szklanki gotowanych warzyw.

Przykład nr 2

Śniadanie: 413 kcal

Tost: bułka maślana, 2 łyżki masła orzechowego, średnie jabłko. Bułkę przekrój, podpiecz, posmaruj obie połówki masłem orzechowym. W środek włóż plasterki jabłka. Jedz z połową szklanki chudego mleka.

Przekąska: 200 kcal

Kanapka z pastą z fasoli: pół puszki białej fasoli, łyżka oliwy, ząbek czosnku, sól i biały pieprz, kromka razowego chleba. Osączoną fasolę zmiksuj z oliwą i czosnkiem. Przypraw do smaku. Posmaruj pastą chleb.

Lunch: 308 kcal

Burger sojowy: kotlet sojowy, tost pełnoziarnisty, łyżeczka musztardy, 2 liście sałaty, 3 plastry ogórka. Posmaruj tost musztardą, na wierzch połóż sałatę, kotlet sojowy i ogórek. Na deser zjedz brzoskwinię.

Przekąska: 100 kcal

Lody: pół szklanki lodów jogurtowych lub mały lód śmietankowy na patyku

Obiad: 473 kcal

Spaghetti: 110 g mielonego mięsa z indyka, szklanka sosu pomidorowego, ząbek czosnku, sól, pieprz, szklanka gotowanego makaronu pełnoziarnistego, łyżka startego żółtego sera. Mięso podsmaż z czosnkiem, wymieszaj z sosem, dopraw. Wymieszaj z makaronem, posyp serem.

napisane na podstawie artykułu zamieszczonego w magazynie Vita