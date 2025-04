Zasada jest prosta - przez kilka lub kilkanaście dni postanowiłaś obniżyć kaloryczność posiłków do ok. 1000 kcal. W związku z tym, że twój żołądek po miesiącach zajadania się smakołykami jest dość dużych gabarytów, musisz przygotować się na doskwierające uczucie głodu. Zobacz, jak jednak możesz pomóc sobie w tych trudnych chwilach!

Po pierwsze - woda

Pij dużo wody, co najmniej jedną szklankę co godzinę. Dzięki temu zapełniasz żołądek i trochę go oszukujesz w tej walce o jedzenie. Dodatkowo pamiętaj, że picie sporej ilości wody oczyszcza organizm i pomaga w walce z cellulitem. A więc butelki w ręce i do picia! :)

Po drugie - kawa

Kiedy poczujesz się zmęczona, wypij kawę. Kofeina zmniejsza uczucie głodu i pobudza organizm. Lepiej jednak nie przesadzaj z nią w drugiej połowie dnia, bo będziesz miała problem ze snem.

Po trzecie - błonnik

Jedz produkty bogate w błonnik, bo dobrze wypełniają żołądek, który z godziny na godzinę robi się coraz bardziej "pusty". Błonnik znajdziesz w m.in. otrębach i warzywach, których w twojej diecie absolutnie nie może zabraknąć!

Po czwarte - wskaźnik IG

Komponuj swoją dietę z produktów o niskim indeksie glikemicznym. Dzięki temu nie będziesz miała napadów głodu i ochoty na słodycze. Dlaczego? A to dlatego, bowiem produkty te nie powodują skoków insuliny.

Jadłospisy przy diecie niskoenergetycznej

Śniadanie: Sałatka z połowy główki sałaty lodowej, połowy świeżego ogórka z połówką opakowania jogurtu greckiego light.

II Śniadanie: 2 kromki pieczywa chrupkiego posmarowanego serkiem.

Obiad: 100 g brokuła i 100 g kalafiora ugotuj na parze i zjedz z trzema waflami ryżowymi.

Kolacja: Sałatka z połowy główki sałaty lodowej, połowy świeżego ogórka z połówką opakowania jogurtu greckiego light.

Śniadanie: Owsianka z 50 g otrębów żytnich z kilkoma truskawkami lub porzeczkami (mogą być mrożone).

II Śniadanie: 20 oliwek zielonych.

Obiad: 50 g makaronu orkiszowego razowego z pełnego przemiału z ćwiartką czerwonej papryki i 30 g sera białego chudego.

Kolacja: Kromka pieczywa chrupkiego z 25 g plasterka łososia wędzonego.

Śniadanie: Cała cykoria z serkiem wiejskim light.

II Śniadanie: 50 g łososia wędzonego z kromką pieczywa chrupkiego.

Obiad: 1/4 opakowania zupy warzywnej ugotowanej z 100 g piersi indyka.

Kolacja: Połówka awokado.