Dieta niskoenergetyczna to taki rodzaj odżywiania, w czasie którego ograniczasz liczbę kcal w posiłkach. Należą do nich wszelkie jadłospisy 1000 kcal, 120 kcal, czy 1400 kcal. Zobacz, o czym musisz pamiętać poza odpowiednim menu!

Reklama

1. Zadbaj o odpowiednią liczbę posiłków

Zjadaj 4-5 posiłków w ciągu dnia. Niech będą to 3 posiłki główne + 1-2 małe przekąski. Spożywaj posiłki w odstępach nie dłuższych niż co 3-4 godziny. W czasie przerw niczego nie podjadaj!

2. Ruszaj się!

Aktywność fizyczna nie tylko przyspiesza metabolizm, ale również buduje masę mięśniową, która spala tłuszcz. Jeśli zaczniesz ćwiczyć, twoje samopoczucie znacznie się poprawi!

3. Nie jedz późnym wieczorem

Ostatni posiłek spożyj nie później niż 3-4 godziny przed snem (najlepiej przed 20:00). Pamiętaj, by nie doprowadzać do sytuacji, w której kładziesz się o 24, a ostatni posiłek jesz o godzinie 18. To utrudni odchudzanie!

4. Nie doprowadzaj do przejedzenia

Nie najadaj się do syta. Główne posiłki nie powinny być obfite i nie powinnaś czuć po nich ociężała czy ospała.

5. Używaj wyłącznie małych talerzy!

Ten prosty trik pomoże ci w niejedzeniu większych porcji niż te, przypisane w planie żywieniowym.

6. Zapanuj nad głodem

Gdy między posiłkami pojawi się silny głód, sięgnij po przekąskę warzywną. Możesz zjeść kilka rzodkiewek, ogórka, kawałek papryki, schrupać seler naciowy lub marchewkę. Popij je szklanką wody!

7. Nie rób zakupów na czczo

Nie wybieraj się na zakupy, kiedy jesteś głodna. W przeciwnym razie rzucisz się na produkty, które do dietetycznych nie należą lub kupisz ich za dużo.

8. Podejmuj świadome decyzje

Czytaj etykiety na produktach spożywczych. Zasada jest prosta - unikaj tych, które mają ponad 450 kcal na porcję.

9. Zapisuj wszystko, co jesz

Zacznij prowadzić dietetyczny pamiętnik. Na początku odchudzania zważ się i zmierz swoje obwody. Każdego dnia zapisuj dokładnie co zjadłaś, ile ważyła porcja oraz notuj godzinę posiłku. To pomoże ci wyłapać ewentualne błędy.

10. Ogranicz do minimum wszystko to, co niezdrowe

Mowa o tłuszczu, słodyczach, soli, słodkich i gazowanych napojach, alkoholu, nadmiarze węglowodanów i słonych przekąskach. Zrezygnuj z fast-foodów.

11. Doprawiaj i przetwarzaj z głową

Zupy i sosy doprawiaj jogurtem grecki lub naturalnym. Warzywa i mięso gotuj na parze, duś pod przykryciem lub grilluj. Jeśli chodzi o przyprawy, używaj przede wszystkim ziół (bazylia, oregano, natka pietruszki, zioła prowansalskie, rozmaryn).

12. Nawadniaj organizm

Codziennie wypijaj 10 szklanek wody mineralnej lub źródlanej. Zamiennie możesz pić herbatę zieloną, czerwoną, owocową lub słabą czarną herbatę z cytryną. Nie dosładzaj napojów!

Reklama

Dowiedz się więcej:

Co właściwie oznacza indeks glikemiczny? 5 pomysłów na dietetyczne dania z jarmużem 4-dniowa dieta na płaski brzuch